11-й тур РПЛ: «Локомотив» в гостях у «Урала», «Краснодар» зарубится с «Ростовом»! LIVE

А ещё «Сочи» встретится с «Зенитом», а «Балтика» — с «Оренбургом».

Сегодня, 7 октября, состоятся четыре матча 11-го тура РПЛ. «Урал» примет «Локомотив», «Зенит» приедет в гости к «Сочи», «Балтика» встретится с «Оренбургом», а закроет день игра «Краснодара» и «Ростова».

Эти соперники уже успели прощупать друг друга в Кубке России. Сначала в основное время победили железнодорожники (2:1), а затем по пенальти сильнее оказались уральцы (0:0, 4:2). В чемпионате России команды разделяют три очка, это важно с точки зрения турнирной борьбы: победят хозяева – и сравняются со своим сегодняшним соперником, а если это сделают гости – то упрочат положение в топ-3.

В 10 стартовых турах «Зенит» наошибался чуть ли не на весь оставшийся сезон вперёд. А «Сочи» просто медленно и тяжело дышит на дне таблицы. Что ждать от предстоящей встречи, просто непонятно. Ведь в первом круге прошлого сезона сине-бело-голубые катком прошлись по черноморцам – 7:0. Однако весной сочинцы взяли если не реванш, то подпортили чемпиону настроение (1:1). Фаворит на бумаге очевиден, но в этом сезоне команда Сергея Семака уже приучила к неожиданным результатам.

Сергею Игнашевичу ой как нужны победы – иначе в зимнюю паузу велик риск остаться без работы. А Давид Деограсия пришёлся «Оренбургу» к месту: испанец сразу поправил дела, и теперь команда больше не ошивается на последних позициях. Ну а победа над «Зенитом» (3:1) в предыдущем туре – так вообще в мемориз нынешнего сезона. С точки зрения интриги очки, конечно, нужнее калининградцам: это, может, и не поднимет их сильно в таблице, но даст надежду на позитивную динамику.

«Краснодар» проводит феноменальный сезон: команда Владимира Ивича лидирует в РПЛ с трёхочковым отрывом. Прагматичный футбол приносит результат, тренера хотят переманить в Москву, а в Санкт-Петербурге завидуют месту в таблице. Ещё и «Ростов» в 2023-м обыграли уже три раза. Ну просто праздник какой-то! Тем временем Валерию Карпину нужно вытаскивать дончан из опасной зоны – сможет ли?