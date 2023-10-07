Когда победа над «Зенитом» — во вред. «Оренбург» потерял себя и «напривозил» с «Балтикой»

«Балтика» одержала вторую победу в трёх последних турах и уходит из зоны вылета. Интересно, что все очки команда Сергея Игнашевича набрала в этом сезоне в Калининграде, тогда как на выезде проигрывает всё.

Первая в истории клуба победа над «Зенитом» могла по-разному повлиять на игроков «Оренбурга». Либо вдохновить команду, которая и без того прибавила под руководством нового главного тренера Давида Деограсии, либо расслабить, спровоцировать переоценку собственных возможностей. Похоже, случилось второе. Хотя в начале игры гости, казалось, контролировали ситуацию. «Оренбург» больше владел мячом и выходил из-под прессинга «Балтики», которая хорошо давила на центр и полуфланги своей схемой 3-5-2, в том числе за счёт частых смещений аргентинского плеймейкера Веры налево. По такой игре до середины первого тайма опасных моментов не было вообще.

А потом игроки «Оренбурга» стали просто дарить мяч соперникам у своих ворот, попадая под давление. Первый гол – грубейшая ошибка Адамова! После выноса мяча вратарём Латышонком арендованный у «Зенита» правый защитник головой сбросил мяч форварду «Балтики» Гузине. Босниец не мог не воспользоваться дорогим подарком – забил в касание.

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Благодаря ужасным индивидуальным ошибкам защитников «Оренбурга» команда Сергея Игнашевича могла забить два-три гола до перерыва. Такой же подарок Гузине, как Адамов, сделал в своей штрафной центрбек Гойкович. В этом эпизоде оренбуржцам просто повезло, что босниец не смог перекинуть мяч через вратаря. Ещё через несколько минут в штрафной Сысуева упал другой нападающий «Балтики» Энрикес – судья назначил пенальти. Казалось, это явный фол. Однако повтор показал, что хитрый чилиец сам зацепился за ногу Капленко, поэтому арбитр принял справедливое решение и отменил 11-метровый.

Испанский тренер «Оренбурга» отреагировал на кошмарную вторую половину первого тайма тройной заменой. Судя по всему, больше всего претензий у Деограсии было к Адамову, Капленко и Ковалёву. Среди вышедших на поле оказался ещё один аргентинец Флорентин, который стал больше участвовать в розыгрыше, а Вера поднимался наверх. Тем не менее и после перерыва игра шла не так, как хотел бы коуч оренбуржцев. Хозяева хорошо защищались в достаточно глубокой позиционной обороне, а гостям не хватало скоростей в атаке.

Впрочем, с середины второго тайма подуставшие игроки «Балтики» стали больше позволять сопернику, который владел мячом 75% времени. Команда Игнашевича слишком прижалась к своей штрафной, совсем отказалась от контригры. «Оренбург» никак не мог пробить в створ ворот калининградцев, тем не менее один сумасшедший момент команда Деограсии создала. Точнее, его организовал индивидуальными действиями Мансилья, ловко ушедший от оппонента и зарядивший в штангу. А на 78-й минуте Мансилья едва не «привёз» пенальти уже в свои ворота. Но, пожалуй, и тут можно поддержать решение судьи Цыганка, не поставившего 11-метровый после просмотра повтора. Мяч попал в руку, отлетев от тела самого аргентинца.

В концовке «Оренбург» пытался штурмовать ворота «Балтики», выпустив обоих своих центрфорвардов – Обухова и молодого летнего новичка Куэро, забившего в РПЛ всего один гол с пенальти. Но команда Деограсии ничего не создала на последних минутах, хотя в штрафную хозяев прибегал даже Сысуев. «Оренбург» в итоге уступил «Балтике» по попаданиям в створ – 2:3. Это была не та команда, которая неделей ранее укатала «Зенит».