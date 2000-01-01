Беллингем побил два рекорда Роналду в «Реале»!
Криштиану Роналду — лучший форвард «Реала» в истории. Но нападающему Джуду Беллингему удалось стартовать в Испании лучше португальца. Англичанин уже побил два крутых рекорда португальца!
Забивной форвард
Джуд отыграл за «Реал» уже 10 матчей: восемь в Ла Лиге и два в Лиге чемпионов. За это время Беллингем набрал 13 (10+3) очков по системе «гол+пас». У Роналду за первые 10 матчей за «Реал» во всех турнирах было 12 (10+2) очков.
Лучший в Ла Лиге
При этом в первых восьми матчах Ла Лиги Джуд забил восемь голов. Криштиану же за такое же число игр записал на свой счёт семь.
Беллингем побил два рекорда Роналду в «Реале»! Джуду хватило всего 10 матчей
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