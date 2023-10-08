«Крылья» посыпались после победы над «Спартаком». Юран помог «Краснодару» оторваться

«Крылья» подходили ко встрече с «Пари НН» в статусе главного преследователя «Краснодара». Между самарским клубом и «быками» было шесть очков (при игре в запасе у команды Осинькина). Сократить отставание «Крылья» могли в матче с нижегородцами. Но не так просто победить команду Юрана в гостях.

Обе команды подошли к игре в оптимальных составах. Юран и Осинькин дали отдохнуть большой группе игроков в Кубке. Поэтому с первых минут игры команды взяли курс на интенсивный футбол. Активнее на первых минутах выглядел «Пари НН». Команда Юрана чаще атаковала (неожиданно), выглядела чуть свежее и агрессивнее.

Всё это привело к быстрому голу на 13-й минуте. Классный дальний удар удался одному из лидеров «Пари НН» — Эдгару Севикяну. Он сместился с правого фланга в центр и пробил метров с 25. Голкипер «Крыльев» Богдан Овсянников потерял ворота, попался на противоходе и не смог ничего поделать.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Крылья» после пропущенного гола попали в неприятное положение. «Пари НН» получил возможность отойти и сыграть в удобный футбол, а вот самарцы уже не могли остро контратаковать и ловить соперника, как это было со «Спартаком». Несколько полумоментов «Крылья» создали, но ничего по-настоящему опасного для ворот Артура Нигматуллина не выходило.

Самым острым игроком у «Крыльев» традиционно был вингер Бенхамин Гарре. А на 39-й минуте всё же удался острый удар в исполнении обидчика «Спартака» — защитника Юрия Горшкова. Но его лонгшот парировал Нигматуллин.

Первый тайм получился не лучшим для команды Осинькина в нынешнем сезоне. «Пари НН» быстро забил, получил удобный сценарий и грамотно оборонялся, периодически выбегая в атаку. Команда Юрана хорошо обучена тактически, поэтому взломать её защиту, да ещё и на выезде — тяжёлая задача.

Несильно изменилась картина матча во втором тайме. «Крылья» чаще шли в атаку, искали варианты взлома нижегородской обороны. А команда Юрана умело отражала все попытки и периодически выбегала в нападение сама. Интересно, что Осинькин не влиял на игру заменами до 67-й минуты. Всё же интенсивность — одна из важных черт «Крыльев», а поддерживать её в атаке целый тайм крайне трудно без свежей силы. Особенно когда приходится играть в необычный футбол. Если в матче со «Спартаком» самарцы владели мячом 30% времени, то с «Пари НН» эта цифра составляла более 60%. При этом моменты создавались редко.

Зато у «Пари НН» классный момент в середине тайма получил Босельи. Он оказался в штрафной «Крыльев» и пробил — мяч прошёл рядом со штангой. Если бы уругваец отличился, то «Пари НН» наверняка снял бы все вопросы о победителе.

«Нижний Новгород» — «Крылья Советов» Фото: pfcks.ru

Ближе к концовке матча «Крылья» всё сильнее давили на ворота «Пари НН». Но хозяева уже не стеснялись сваливаться на оборону в стиле «автобус». Всё же три очка важнее эстетики на определённом этапе матча. Юран заменами помогал команде защищаться, появлялись свежие футболисты в оборону.

И «Пари НН» дотерпел — да ещё и забил! На 90+3-й минуте второй гол хозяев оформил форвард Зе Турбо. После аута нижегородцы разыграли комбинацию и вывели нападающего на ударную позицию. Зе не оставил шансов Овсянникову, классно пробив внешней стороной стопы.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Пари НН» по итогам матча взлетел в топ-5. Да, несколько команд могут обойти нижегородцев, но такой результат к 11-му туру — отличная работа Юрана. В прошлом году команда боролась за выживание, а сейчас претендует на место в восьмёрке сильнейших.

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