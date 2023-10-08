Эпохальная победа «Арсенала» над «Сити». Но как не удалили Ковачича?!

Встреча «Арсенала» и «Манчестер Сити» — главная за выходные в АПЛ, а возможно, и вообще в Европе. Увы, команды подошли к игре без своих лучших футболистов. У «Сити» травмирован Де Брёйне и дисквалифицирован Родри, а у «Арсенала» из-за повреждения в заявку не попал Сака (главный бомбардир команды на старте сезона).

Первый тайм и без голов получился весьма событийным. Тут две вещи нужно отмечать в первую очередь. Первая — преимущество «Сити». Хозяева могли пропускать уже на четвёртой минуте, когда сначала Райс вынес мяч с ленточки, а затем Аке пробил выше из убойной позиции. И в дальнейшем игра проходила больше на половине поля «Арсенала», который достаточно нервно пасовался у своих ворот. Райю даже накрыл Альварес, и мяч почти зашёл в ворота. Это при том, что в последнее время основной вратарь он, а не Рамсдейл, именно благодаря лучшей игре ногами.

Но есть и вторая тема, которую необходимо отметить. Ковачич каким-то чудом остался на поле. Его можно было удалять ещё за фол на Эдегоре. Опорник «Сити» влетел шипами в ногу сопернику и получил лишь жёлтую. Видимо, судьи на VAR посчитали, что нога Ковачича не была достаточно поднята, и не стали вмешиваться. И всего лишь через шесть минут хорват влетел шипами в ногу Райсу. Там получилось уже не так грубо, но, казалось, на жёлтую явно тянуло. Арбитр Майкл Оливер не стал давать второе предупреждение, а VAR уже не мог вмешаться.

«Арсенал» — «Манчестер Сити» Фото: Кадр из трансляции

Можно было ожидать, что Гвардиола в перерыве уберёт с поля Ковачича, но замена случилась только у «Арсенала» — появился Мартинелли вместо Троссарда. Хотя и Ковачич был в числе первых, кто покинул поле у «Сити» в результате тройной замены на 68-й минуте. Однако ключевым оказался выход на поле именно Мартинелли.

При не самой внятной игре во втором тайме со стороны обеих команд один гол удалось-таки забить — помог рикошет. Бразилец пробил по воротам из-за пределов штрафной, мяч задел Аке и зашёл не в ту часть ворот, куда дёрнулся голкипер.

«Арсеналу» удалось прервать серию в АПЛ без побед над «Сити» — до этого было 12 поражений в лиге подряд. Теперь наверху турнирной таблицы не команда Гвардиолы, а «Тоттенхэм» и «Арсенал», которые набрали по 20 очков.