У шейха Мансура могут отнять «Манчестер Сити»? Его обвиняют в связях с Россией

«Манчестер Сити» снова под ударом – на этот раз, правда, не сам клуб, а его владелец. Юридическая фирма, представляющая интересы украинского активиста, обратилась к правительству Великобритании с просьбой расследовать предполагаемые связи между шейхом Мансуром и Россией.

История эта началась не вчера: адвокаты Рис Дэвис и Бен Кит впервые обратились к правительству от имени украинского правозащитника, имя которого не разглашается из соображений безопасности, ещё в сентябре 2022 года. По словам представителя адвокатов, в их запросе «приводятся задокументированные доказательства, указывающие на очевидное содействие шейха Мансура в частности – и ОАЭ в целом – переводу активов российскими олигархами в ОАЭ». В марте уже этого года адвокаты обратились и в Государственный департамент, Министерство финансов, а также в Управление по контролю за иностранными активами США с тем же запросом.

«Не может быть никаких сомнений в том, что ОАЭ теперь являются излюбленным местом для попавших под санкции россиян со всего мира для того, чтобы спрятать свои активы, — цитировал Дэвиса Forbes. – Очевидно, что ряд сверхбогатых и высокопоставленных российских олигархов, попавших под санкции США (и других юрисдикций), передали весьма значительные активы в ОАЭ после того, как подверглись санкциям. Мы просим правительство США срочно расследовать этот вопрос».

Сейчас же адвокаты вновь обратились к правительству Великобритании, чтобы узнать, какие шаги предпринимались в рамках расследования в отношении шейха Мансура. В их новом письме говорится следующее: «Шейх Мансур – особенно известная личность и как владелец одного из самых знаменитых футбольных клубов Соединённого Королевства является человеком, который должен подвергаться разумному контролю со стороны правительства Великобритании. Во избежание сомнений мы не выдвигаем никаких утверждений относительно какого-либо конкретного поведения шейха Мансура. Тем не менее в свете множества доказательств в открытом доступе, которые склонны связывать шейха Мансура с помощью богатым россиянам в ОАЭ, мы с уважением предполагаем, что у правительства Великобритании есть prima facie (базовые доказательства, которые кажутся весомыми в случае неопровержения их оппонентом. – Прим. «Чемпионата») для проведения расследования».

С чего вдруг такая уверенность, что шейх помогал россиянам?

Шейх Мансур – председатель центрального банка ОАЭ. Он также входит в совет директоров других компаний, включая государственный нефтяной гигант Adnoc и суверенный фонд благосостояния Abu Dhabi Investment Authority, который контролирует более $ 800 млрд, согласно данным, собранным Global SWF.

Шейх Мансур Фото: Victoria Haydn/Getty Images

Bloomberg ещё в прошлом году писал: «По словам некоторых источников, высокопоставленные правительственные чиновники, богатые бизнесмены и финансовые руководители из России всё чаще обращаются к шейху Мансуру и его офису за помощью в управлении правительственными процессами. Также россияне стали более заинтересованы в инвестициях в ближневосточную страну после начала военной операции. Некоторые покупают пентхаусы в Дубае, другие хотят купить роскошные автомобили или нуждаются в помощи в открытии банковских счетов и финансовых фирм».

Когда ЕС, США и другие страны обрушили на Россию тысячи санкций, ОАЭ не ввели ни одной. Официальные лица ближневосточной страны заняли позицию, согласно которой «Абу-Даби уважает международное право, но не обязан следовать мерам, принимаемым конкретными странами, и что ОАЭ имеют право вести свою собственную политику».

Данные в отчёте Henley Global Citizens Report показывают, что ОАЭ занимают первое место по чистому притоку миллионеров, а самый высокий чистый отток за 2022-й был зафиксирован из России – порядка 15 тысяч человек перевели свои активы за рубеж, из них порядка 5000 – в ОАЭ.

Дубай стал «маленькой Москвой», из-за чего внимание Запада к ОАЭ стало ещё пристальнее. По мнению европейских и американских чиновников, Эмираты дали убежище российским деньгам, но там считают, что отношения с Россией не противоречат западным санкциям, хотя и могут раздражать Вашингтон и его союзников.

«Сохраняющаяся глобальная ситуация привела к притоку финансовых и инвестиционных средств в ОАЭ, учитывая репутацию страны как стабильного глобального инвестиционного центра, — цитировал WSJ чиновника из ОАЭ. – Мы продолжим крайне серьезно относиться к этим обязанностям, особенно с учётом нынешнего геополитического ландшафта».

Если расследование начнут и докажут связь Мансура с российскими олигархами, тогда что?

Он тоже попадёт под санкции Великобритании, и в таком случае в соответствии с обновлёнными правилами Премьер-лиги по проверке владельцев и директоров его лишат права владения «Манчестер Сити». В новые правила в апреле этого года ввели ряд дисквалифицирующих событий, к которым относятся нахождение под следствием, нарушение прав человека, а также наложенные правительственные санкции.

Но давайте будем объективны: на все эти письма и требования с большой долей вероятности закроют глаза. Факт того, что россияне массово хлынули спасать свои средства из европейских банков и переводить их в ОАЭ, очевиден и подтверждается статистикой. При этом обвинения в адрес лично Мансура в том, что он помогал в чём-то подсанкционным олигархам, требуют куда бóльших доказательств, нежели «открытые данные» (вероятнее всего – статьи в различных изданиях).

«Манчестер Сити» же не финансируется государством юридически: шейх Мансур является держателем контрольного пакета акций клуба через компанию Newton Investment and Development, которой он же полностью владеет.

И ещё один, куда более важный, фактор: Великобритания и ОАЭ поддерживают позитивные двусторонние отношения. В сентябре 2021 года Эмираты обязались инвестировать $ 12,2 млрд в экологически чистую энергетику, технологии и инфраструктуру Великобритании. В июле президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян разговаривал с премьер-министром Соединённого Королевства Риши Сунаком по телефону – вместе они обсуждали дальнейшие шаги в рамках «Партнерства ради будущего», заключённого в сентябре 2021 года.

И вряд ли в это партнёрство входит дестабилизация сильнейшего клуба Англии.