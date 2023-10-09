Падение рекорда Роналду и два супергола в одном матче. Главное о туре Ла Лиги

В испанской Ла Лиге завершился 9-й тур. Он запомнился двумя рекордами молодых игроков «Реала» и «Барселоны», парадом красивых голов в матче «Вильярреала» и «Лас-Пальмаса» и камбэком «Севильи», после которого был уволен Хосе Луис Мендилибар. Об этих и других событиях тура — в нашем материале.

Герои тура: Джуд Беллингем («Реал») и Давид Сория («Хетафе»)

Да, это снова Беллингем. Забить два гола «Осасуне» само по себе не является большим достижением, но у Джуда особый случай. Благодаря дублю общее количество голов англичанина в Ла Лиге достигло восьми в восьми матчах. По этому показателю он обогнал не кого-нибудь, а Криштиану Роналду, который за первые восемь матчей в Испании забил семь раз. И это при том, что Беллингем — полузащитник.

«Реал» же после очередных голевых свершений своей молодой звезды уверенно довёл дело до разгрома — Винисиус и Хоселу по разу забили в ворота памплонцев, а испанский форвард ещё и не реализовал пенальти в концовке встречи.

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Давид Сория стал настоящей палочкой-выручалочкой для «Хетафе» в гостевом матче с «Сельтой». Его команда открыла счёт уже на второй минуте, но пропустила в середине тайма (и это хозяева ещё не забили пенальти), а вскоре и вовсе осталась в меньшинстве. Ещё через несколько минут Мэйсон Гринвуд забил свой первый гол в Ла Лиге, но подопечные Рафы Бенитеса успели отыграться до перерыва. Сория — главная причина, почему во втором тайме счёт не изменился. Испанец совершил несколько впечатляющих сейвов, общее количество которых воскресным вечером достигло девяти, и помог «Хетафе» увезти ничью из Виго.

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Антигерой тура: Дарвин Мачис («Кадис»)

Опытный форвард совершил необъяснимый фол в центре поля, получив прямую красную карточку уже на 10-й минуте встречи с «Жироной». «Кадис» долгое время успешно отбивался, но за полчаса до окончания основного времени всё же не выдержал — Алеш Гарсия обводящим ударом с линии штрафной принёс победу каталонцам.

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Драма тура: «Гранада» — «Барселона»

Другая каталонская команда неожиданно оступилась в матче с соперником из подвала турнирной таблицы. Андалусийцы открыли счёт уже на 18-й секунде, а к исходу получаса игрового времени вели с преимуществом в два мяча — в обоих случаях постарался Брайан Сарагоса. К перерыву, однако, «Барса» один гол отквитала — Ламин Ямал стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Испании, буквально войдя с мячом в ворота.

Главные же события произошли в концовке встречи. На 85-й минуте гости сравняли счёт. Хозяева явно были недовольны решением арбитра засчитать взятие ворот. Группа игроков «Гранады» окружила Сесара Сото Градо в надежде, что судья обратит внимание на столкновения Хесуса Вальехо и Хосе Кальехона с Жоау Феликсом. Однако тот был непреклонен — падения были слишком картинными, и команды продолжили игру при счёте 2:2.

Через несколько минут вопросы к Сото Градо появились уже у Феликса и компании — португалец, казалось, вырвал победу для «Барсы», но судьи зафиксировали положение «вне игры» у Феррана Торреса и не засчитали гол. Действительно ли испанец находился в активном офсайде — вопрос дискуссионный. Но факт остаётся фактом: из Гранады «Барселона» увезла только одно очко.

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Камбэк тура: «Севилья» против «Райо Вальекано»

Возвращение с 0:2 вряд ли можно назвать впечатляющим камбэком, но для «Севильи» в её нынешнем положении это вполне достижение. «Райо» хозяйничал на «Писхуане» с середины первого тайма, забив два гола в течение пяти минут. Джибриль Соу в начале второй половины один мяч отыграл, однако до самой концовки «Райо» удерживал необходимый результат. Героем севильцев стал Юссеф Эн-Несири. Марокканский форвард откликнулся на передачу Ивана Ракитича с углового и на 90+6-й минуте сравнял счёт. Гол Эн-Несири спас «Севилью», но не Хосе Луиса Мендилибара — на следующий день после матча андалусийцы отправили тренера в отставку.

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Голы тура: Сауль Коко-Басси («Лас-Пальмас») и Жерар Морено («Вильярреал»)

Редкий случай, когда самые красивые голы тура были забиты в одном матче. Фантастический штрафной удался защитнику «Лас-Пальмаса» Саулю Коко-Басси. Мяч после его удара полетел по уходящей траектории, полностью дезориентировав голкипера «Вильярреала» Филипа Йоргенсена, а манера исполнения чем-то напомнила Давида Луиса.

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Впечатляющий удар нанёс форвард хозяев Жерар Морено. Испанец, получивший капитанскую повязку после ухода с поля Рауля Альбиоля, технично обработал мяч, оторвался от соперника и от души приложился с левой, отправив снаряд в дальний угол. Увы для Морено, этот гол не помог «Вильярреалу» набрать даже одно очко — «жёлтая субмарина» не может победить в Ла Лиге с середины сентября.

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Курьёз тура: автогол Эктора Бельерина («Бетис») в матче с «Алавесом»

Айосе Перес на 32-й минуте вывел «Бетис» вперёд в выездном матче с «Алавесом», но уже через три минуты «вердибланкос» ужасно не повезло. Клаудио Браво, казалось, выручил гостей в тяжелейшей ситуации, но после его сейва мяч угодил в стоявшего напротив голкипера Эктора Бельерина и отскочил в ворота. Больше голов в этой встрече не было — команды сыграли вничью.

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Безнадёга тура: «Альмерия»

Ужасающий старт андалусийцев продолжился в Бильбао. «Атлетик» устроил «Альмерии» очередное унижение, забив три безответных мяча в ворота Луиша Мануэла Максимиану. Команда, которая избежала вылета в прошлом сезоне, в этом пока выглядит практически безнадёжной: ни одной победы, всего три очка и 24 пропущенных мяча — никто не пропускал так много за первые девять туров в Ла Лиге в XXI веке. Возможно, новый главный тренер Гаиска Гаритано поможет хоть как-то исправить ситуацию.

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Остальные матчи 9-го тура Ла Лиги:

«Мальорка» и «Валенсия» все свои вопросы решили в первом тайме. На быстрый гол островитян «летучие мыши» ответили перед самым перерывом. Во второй половине хозяева были гораздо ближе к победе, но обеим командам пришлось довольствоваться только одним очком.

«Атлетико» открыл счёт в середине первого тайма и долгое время лидировал с минимальным преимуществом. «Сосьедад» проснулся после перерыва и смог отыграть отставание усилиями Микеля Оярсабаля, который забил четыре гола в четырёх последних матчах басков в Примере. Однако удержать ничью гостям не удалось — игра рукой в собственной штрафной привела к пенальти, который на 89-й минуте был реализован Антуаном Гризманном.

Расписание матчей 10-го тура Ла Лиги

20 октября, пятница

«Осасуна» — «Гранада»

21 октября, суббота

«Реал Сосьедад» — «Мальорка»

«Хетафе» — «Бетис»

«Севилья» — «Реал»

«Сельта» — «Атлетико»

22 октября, воскресенье

«Лас-Пальмас» — «Райо Вальекано»

«Жирона» — «Альмерия»

«Вильярреал» — «Алавес»

«Барселона» — «Атлетик»

23 октября, понедельник

«Валенсия» — «Кадис»