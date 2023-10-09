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Чемпионат Испании — 2023/2024, Ла Лига, обзор 9-го тура, видео голов, Беллингем обошёл Роналду, отменённый гол Барселоны

Падение рекорда Роналду и два супергола в одном матче. Главное о туре Ла Лиги
Дмитрий Сторожев
Главное о туре Ла Лиги
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«Бетис» обидно лишился победы, «Севилья» отыгралась, но потеряла тренера, а у «Барсы» драма.

В испанской Ла Лиге завершился 9-й тур. Он запомнился двумя рекордами молодых игроков «Реала» и «Барселоны», парадом красивых голов в матче «Вильярреала» и «Лас-Пальмаса» и камбэком «Севильи», после которого был уволен Хосе Луис Мендилибар. Об этих и других событиях тура — в нашем материале.

Герои тура: Джуд Беллингем («Реал») и Давид Сория («Хетафе»)

Испания - Примера . 9-й тур
07 октября 2023, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Беллингем – 9'     2:0 Беллингем – 54'     3:0 Винисиус Жуниор – 65'     4:0 Хоселу – 70'    

Да, это снова Беллингем. Забить два гола «Осасуне» само по себе не является большим достижением, но у Джуда особый случай. Благодаря дублю общее количество голов англичанина в Ла Лиге достигло восьми в восьми матчах. По этому показателю он обогнал не кого-нибудь, а Криштиану Роналду, который за первые восемь матчей в Испании забил семь раз. И это при том, что Беллингем — полузащитник.

«Реал» же после очередных голевых свершений своей молодой звезды уверенно довёл дело до разгрома — Винисиус и Хоселу по разу забили в ворота памплонцев, а испанский форвард ещё и не реализовал пенальти в концовке встречи.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Испания - Примера . 9-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Сельта
Виго
Окончен
2 : 2
Хетафе
Хетафе
0:1 Майораль – 2'     1:1 Бамба – 24'     1:2 Гринвуд – 33'     2:2 Ларсен – 42'    
Удаления: нет / Дуарте – 30'

Давид Сория стал настоящей палочкой-выручалочкой для «Хетафе» в гостевом матче с «Сельтой». Его команда открыла счёт уже на второй минуте, но пропустила в середине тайма (и это хозяева ещё не забили пенальти), а вскоре и вовсе осталась в меньшинстве. Ещё через несколько минут Мэйсон Гринвуд забил свой первый гол в Ла Лиге, но подопечные Рафы Бенитеса успели отыграться до перерыва. Сория — главная причина, почему во втором тайме счёт не изменился. Испанец совершил несколько впечатляющих сейвов, общее количество которых воскресным вечером достигло девяти, и помог «Хетафе» увезти ничью из Виго.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Антигерой тура: Дарвин Мачис («Кадис»)

Испания - Примера . 9-й тур
07 октября 2023, суббота. 15:00 МСК
Кадис
Кадис
Окончен
0 : 1
Жирона
Жирона
0:1 Гарсия – 59'    
Удаления: Мачис – 10' / нет

Опытный форвард совершил необъяснимый фол в центре поля, получив прямую красную карточку уже на 10-й минуте встречи с «Жироной». «Кадис» долгое время успешно отбивался, но за полчаса до окончания основного времени всё же не выдержал — Алеш Гарсия обводящим ударом с линии штрафной принёс победу каталонцам.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Драма тура: «Гранада» — «Барселона»

Испания - Примера . 9-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Гранада
Гранада
Окончен
2 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Сарагоса – 1'     2:0 Сарагоса – 29'     2:1 Ямал – 45+1'     2:2 Роберто – 85'    

Другая каталонская команда неожиданно оступилась в матче с соперником из подвала турнирной таблицы. Андалусийцы открыли счёт уже на 18-й секунде, а к исходу получаса игрового времени вели с преимуществом в два мяча — в обоих случаях постарался Брайан Сарагоса. К перерыву, однако, «Барса» один гол отквитала — Ламин Ямал стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Испании, буквально войдя с мячом в ворота.

Главные же события произошли в концовке встречи. На 85-й минуте гости сравняли счёт. Хозяева явно были недовольны решением арбитра засчитать взятие ворот. Группа игроков «Гранады» окружила Сесара Сото Градо в надежде, что судья обратит внимание на столкновения Хесуса Вальехо и Хосе Кальехона с Жоау Феликсом. Однако тот был непреклонен — падения были слишком картинными, и команды продолжили игру при счёте 2:2.

Через несколько минут вопросы к Сото Градо появились уже у Феликса и компании — португалец, казалось, вырвал победу для «Барсы», но судьи зафиксировали положение «вне игры» у Феррана Торреса и не засчитали гол. Действительно ли испанец находился в активном офсайде — вопрос дискуссионный. Но факт остаётся фактом: из Гранады «Барселона» увезла только одно очко.

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Камбэк тура: «Севилья» против «Райо Вальекано»

Испания - Примера . 9-й тур
07 октября 2023, суббота. 22:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
2 : 2
Райо Вальекано
Мадрид
0:1 Мартин – 21'     0:2 Гарсия – 26'     1:2 Соу – 50'     2:2 Эн-Несири – 90+6'    

Возвращение с 0:2 вряд ли можно назвать впечатляющим камбэком, но для «Севильи» в её нынешнем положении это вполне достижение. «Райо» хозяйничал на «Писхуане» с середины первого тайма, забив два гола в течение пяти минут. Джибриль Соу в начале второй половины один мяч отыграл, однако до самой концовки «Райо» удерживал необходимый результат. Героем севильцев стал Юссеф Эн-Несири. Марокканский форвард откликнулся на передачу Ивана Ракитича с углового и на 90+6-й минуте сравнял счёт. Гол Эн-Несири спас «Севилью», но не Хосе Луиса Мендилибара — на следующий день после матча андалусийцы отправили тренера в отставку.

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Голы тура: Сауль Коко-Басси («Лас-Пальмас») и Жерар Морено («Вильярреал»)

Испания - Примера . 9-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 2
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
0:1 Коко-Басси – 45+2'     0:2 Кардона – 51'     1:2 Морено – 90+2'    

Редкий случай, когда самые красивые голы тура были забиты в одном матче. Фантастический штрафной удался защитнику «Лас-Пальмаса» Саулю Коко-Басси. Мяч после его удара полетел по уходящей траектории, полностью дезориентировав голкипера «Вильярреала» Филипа Йоргенсена, а манера исполнения чем-то напомнила Давида Луиса.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Впечатляющий удар нанёс форвард хозяев Жерар Морено. Испанец, получивший капитанскую повязку после ухода с поля Рауля Альбиоля, технично обработал мяч, оторвался от соперника и от души приложился с левой, отправив снаряд в дальний угол. Увы для Морено, этот гол не помог «Вильярреалу» набрать даже одно очко — «жёлтая субмарина» не может победить в Ла Лиге с середины сентября.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Курьёз тура: автогол Эктора Бельерина («Бетис») в матче с «Алавесом»

Испания - Примера . 9-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 1
Бетис
Севилья
0:1 Перес – 32'     1:1 Бельерин – 35'    
Удаления: нет / Жозе – 90+3'

Айосе Перес на 32-й минуте вывел «Бетис» вперёд в выездном матче с «Алавесом», но уже через три минуты «вердибланкос» ужасно не повезло. Клаудио Браво, казалось, выручил гостей в тяжелейшей ситуации, но после его сейва мяч угодил в стоявшего напротив голкипера Эктора Бельерина и отскочил в ворота. Больше голов в этой встрече не было — команды сыграли вничью.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Безнадёга тура: «Альмерия»

Испания - Примера . 9-й тур
06 октября 2023, пятница. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
3 : 0
Альмерия
Альмерия
1:0 Гурусета – 10'     2:0 Гарсия – 63'     3:0 Сансет – 81'    

Ужасающий старт андалусийцев продолжился в Бильбао. «Атлетик» устроил «Альмерии» очередное унижение, забив три безответных мяча в ворота Луиша Мануэла Максимиану. Команда, которая избежала вылета в прошлом сезоне, в этом пока выглядит практически безнадёжной: ни одной победы, всего три очка и 24 пропущенных мяча — никто не пропускал так много за первые девять туров в Ла Лиге в XXI веке. Возможно, новый главный тренер Гаиска Гаритано поможет хоть как-то исправить ситуацию.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Остальные матчи 9-го тура Ла Лиги:

Испания - Примера . 9-й тур
07 октября 2023, суббота. 19:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
1 : 1
Валенсия
Валенсия
1:0 Родригес – 5'     1:1 Лопес – 45+3'    

«Мальорка» и «Валенсия» все свои вопросы решили в первом тайме. На быстрый гол островитян «летучие мыши» ответили перед самым перерывом. Во второй половине хозяева были гораздо ближе к победе, но обеим командам пришлось довольствоваться только одним очком.

Испания - Примера . 9-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Лино – 22'     1:1 Оярсабаль – 73'     2:1 Гризманн – 89'    

«Атлетико» открыл счёт в середине первого тайма и долгое время лидировал с минимальным преимуществом. «Сосьедад» проснулся после перерыва и смог отыграть отставание усилиями Микеля Оярсабаля, который забил четыре гола в четырёх последних матчах басков в Примере. Однако удержать ничью гостям не удалось — игра рукой в собственной штрафной привела к пенальти, который на 89-й минуте был реализован Антуаном Гризманном.

Захарян в этом матче тоже играл:
Захарян помог забить в ворота «Атлетико»! Но «Сосьедад» подвела глупейшая игра рукой
Видео
Захарян помог забить в ворота «Атлетико»! Но «Сосьедад» подвела глупейшая игра рукой

Расписание матчей 10-го тура Ла Лиги

20 октября, пятница
«Осасуна» — «Гранада»

21 октября, суббота
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»
«Хетафе» — «Бетис»
«Севилья» — «Реал»
«Сельта» — «Атлетико»

22 октября, воскресенье
«Лас-Пальмас» — «Райо Вальекано»
«Жирона» — «Альмерия»
«Вильярреал» — «Алавес»
«Барселона» — «Атлетик»

23 октября, понедельник
«Валенсия» — «Кадис»

Турнирная таблица Ла Лиги после девяти туров
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