«Дерби «Спартака» и ЦСКА пытались развернуть в другую сторону». Как отсудили 11-й тур РПЛ

РПЛ громко ушла на паузу. Перед играми сборных прошёл 11-й тур, в котором было сразу два топ-матча: южное дерби между «Краснодаром» и «Ростовом» и московское — между «Спартаком» и ЦСКА. Давление было очевидным. Справились ли с ним арбитры?

Специально для «Чемпионата» судейство в 11-м туре РПЛ разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Урал» — «Локомотив» — 2:2

Хорошая работа Карасёва в сложном матче. Но, к сожалению, на 68-й минуте он неверно назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива». VAR почему-то посчитал, что была игра рукой. У игрока «Локо», может, рука и пошла в сторону, но она находилась в естественном положении. VAR мог вмешаться и позвать Карасёва в связи с ошибкой.

Общая картинка у Карасёва хорошая. Но эпизод с пенальти повлиял на оценку. Даже мне непонятно, почему он, находясь в хорошей позиции, так расценил момент. Важна именно позиция: Карасёв всё видел. И именно поэтому оценка такая.

Оценка Карасёва — 7,9.

Сергей Карасёв работает на матче «Урал» — «Локомотив» Фото: fc-ural.ru

«Сочи» — «Зенит» — 0:2

У Безбородова оценка выше, чем у Карасёва, потому что его решение по 11-метровому — не ошибка. Владислав тоже находился в хорошей позиции, но игрок «Сочи» перекрыл ему весь обзор. Думаю, арбитр посчитал, что мяч попал в плечо. Но потом вмешался VAR, и Безбородов изменил решение.

К сожалению, у Безбородова также были ошибки с карточками. На 27-й минуте не показал жёлтую игроку «Зенита» за срыв перспективной атаки, на 33-й — футболисту «Сочи» за грубую игру.

Оценка Безбородова — 8,2.

«Балтика» — «Оренбург» — 1:0

Разочарован Цыганком, которого считают перспективным арбитром и даже рассматривают в ФИФА и УЕФА. К сожалению, вторая игра на таком уровне у него не получилась. Наверное, Цыганок неуравновешен и не может принимать определённые решения, находясь в идеальной позиции. Это главный вопрос к нему: почему он видит то, чего не было? В судействе лучше назначить 11-метровый в сложной ситуации и потом посмотреть повтор, чем не назначить в простой, когда фол был.

На 37-й минуте Цыганок неверно назначил 11-метровый. Позиция была идеальная: игроки открыты, защитник играет в мяч, а арбитр всё равно свистит. В этом и заключается проблема. Можно сколько угодно показывать или не показывать жёлтые, управлять или не управлять игроками. Но когда ты в идеальной позиции, видишь момент и принимаешь неверное решение, появляются вопросы.

Также на 83-й минуте Цыганок не показал жёлтую игроку «Оренбурга» за грубую игру, а на 87-й — футболисту «Балтики» за аналогичный проступок.

Сергея жалко. Я считаю, это ошибка департамента. Не надо давать человеку из Владивостока матч в Калининграде — слишком большая разница в часовых поясах, адаптация могла сказаться. Можно было аккуратно назначить его на «Урал». Видно, что он спит. Адаптация проходит на третий день, а Цыганок судил уже на второй. Эти эксперименты никому не нужны.

Оценка Цыганка — 7,7.

Сергей Цыганок в матче «Балтика» — «Оренбург» Фото: vk.com/fcbaltika

«Краснодар» — «Ростов» — 3:2

После матча многие почему-то посчитали, что Шафеев сошёл с ума. Я считаю, что это специально кем-то нагнетается. Нормальная работа арбитра. Да, Шафеев пытался дать побороться, «поплыл», увидел, что не понимают люди, и стал сажать на карточки. А у «Краснодара», такое ощущение, есть задача специально вывести судью из себя. Этим они и занимались. Игроки и тренер вели себя безобразно — это ещё спасибо, что никого не удалили.

Третий гол «Краснодара» — ошибка первого ассистента. Он располагался неправильно и не держал предпоследнего защитника. Игрок «Краснодара» принял мяч за линией офсайда, и потом Кордоба забил. Вины Шафеева здесь нет.

У Шафеева такая оценка, потому что он попытался, провалился, а потом всё это дело выровнял. У судьи есть стержень и характер.

Оценка Шафеева — 8,4.

«Пари НН» — «Крылья Советов» — 2:0

Простая игра для Кукуяна. Понятно, что он не может постоянно работать на сложных матчах — арбитрам тоже нужно отдыхать. Нормально Паша отсудил, вопросов нет.

Оценка Кукуяна — 8,4.

Павел Кукуян работает на матче «Пари НН» — «Крылья Советов» Фото: vk.com/fcnn_ru

«Динамо» — «Факел» — 0:0

Буланов разобрался в непростом эпизоде на 15-й минуте. Футболист «Динамо» хотел сыграть в мяч, Аппаев выставил ногу, и произошло падение. Нападающий «Факела», в отличие от соперника, даже не пытался сыграть в мяч. Никакого 11-метрового — хорошее решение Буланова. Нападающий, как и защитник, должен стремиться к мячу. Это нововведение, и от этого всем страшно. Алаев сегодня, наверное, об этом и говорил — никто не понимает, почему ЭСК поддерживает арбитров. Надо читать новые рекомендации, вникать в них, и тогда всё у всех будет хорошо.

К сожалению, на восьмой минуте Буланов не показал жёлтую игроку «Динамо» за удар рукой по лицу сопернику, хотя следовало. Здесь также есть вина ассистента.

Оценка Буланова — 8,3.

«Спартак» — ЦСКА — 2:2

Дерби тоже пытались развернуть в другую сторону, но не получилось, как обычно. Хорошую работу провёл Левников. Отпустил игру — бейте друг друга, я постою рядом. Посмотрел, увидел, что не получается, и начал показывать жёлтые. Абсолютно нормально.

Многие считают ключевым эпизод на 18-й минуте, но он простой. Игрок «Спартака» выставил руку, та легла на плечо соперника. Футболист ЦСКА попытался сыграть в мяч, и произошёл контакт руки и лица. Это нормально, отмашки и акцентированного действия здесь нет. Так что Левников не назначил 11-метровый верно.

Левников получил бы оценку 8,5, но на 42-й минуте ему следовало показать жёлтую игроку «Спартака» за грубую игру. Тот сыграл в мяч, но не попытался избежать столкновения с Обляковым, и случилось продавливание шипами в голеностоп. Это жёлтая.

Оценка Левникова — 8,3.

«Ахмат» — «Рубин» — 0:1

Хорошая работа Сухого. Есть вопросы ко второму ассистенту по моменту на 83-й минуте. Следовало не фиксировать офсайд и продолжить игру. Я считаю, что футболист «Рубина» не находился «вне игры», но стопроцентного доказательства нет, и такие моменты сейчас отдают боковым судьям. И всё же на этот эпизод я бы обратил внимание.

Оценка Сухого — 8,4.

Алексей Сухой Фото: РИА Новости

Хороший тур, даже несмотря на ошибки. Были сложные матчи, так что это, можно сказать, тур повышенной опасности. Ещё один плюс, я считаю, — нововведение департамента: теперь игру «Зенита» может судить арбитр из Санкт-Петербурга. Это шаг в будущее. Судьи ФИФА — «без прописки», хотя, по мне, это должно касаться всех арбитров Премьер-Лиги, и это стоит довести до Каманцева. Если люди попадают в РПЛ, то они же считаются квалифицированными и достойными этого? Значит, они должны обслуживать все матчи. Либо как-то делиться с учётом VAR. Потому что сейчас не все арбитры РПЛ получают назначения. Откуда же брать ротацию? Не может только Карасёв судить и московские, и не московские команды. Работайте, доказывайте. А если не будете этого делать, то ваше место займут другие. Тогда клубам будет понятно, что никакой предвзятости нет.