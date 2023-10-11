«Россия или США? Выбор сборной — не выбор страны». В Гибралтаре играет русский американец

Российские игроки в нетипичных футбольных странах – почти всегда экзотика. Яков Шмелёв в точности подходит под это определение: родился в Тольятти, бóльшую часть жизни провёл в США, а сейчас покоряет чемпионат Гибралтара. Мы поговорили с 24-летним защитником о спорте в Штатах, важности образования, связях с Россией, как за час пройти от одной границы государства до другой и многом другом.

Кто такой Яков Шмелёв?

Яков родился 25 августа 1999 года в Тольятти Самарской области. До 10 лет он жил и занимался футболом в России, а после – вместе с мамой переехал в США. Причём не в мегаполис из фильмов вроде Лос-Анджелеса, Нью-Йорка или Чикаго, а в Анкоридж – столицу штата Аляска.

Пройдя путь от юношеской школы в пригороде Сиэтла до NISA – третьего по силе дивизиона в США, Шмелёв стал основным игроком «Мичиган Старс», клуба из Детройта (штат Мичиган). Вместе с командой он стал победителем лиги в прошлом сезоне, после чего уехал в Европу. Тут он играет за «Лайонс» из чемпионата Гибралтара и продолжает обучаться бизнесу и международному менеджменту – но удалённо, а также уже имеет проект по продвижению и взаимопомощи юным футболистам.

Яков Шмелёв в матче за «Мичиган» Фото: Архив игрока

«В США детский спорт – это бизнес. Нужно платить»

– В твоём профиле на Transfermarkt сразу несколько максимально далёких друг от друга составляющих: уроженец Тольятти, выросший в США и переехавший играть в Гибралтар – так точно бывает?

– Периодически ловлю себя на мысли, что меня уже неплохо так побросало по миру. У меня было несколько глобальных переездов – причём не только между странами, но и между городами. Например, когда перебирался из Анкориджа в пригород Сиэтла. Вот тогда ехал за мечтой играть в футбол, потому что Аляска, мягко говоря, не особо для этого подходит.

– Ты был талантом? И тебя с севера пригласили в штат Вашингтон?

– Совсем нет. Тут скорее спасибо маме и отчиму, которые согласились, что мне нужно поступить в академию Crossfire и развиваться как футболист. Мы снимали однушку в пригороде Сиэтла за тысячу долларов или около того.

За академию ничего не платили, тратились только на жильё. Также пришлось перевестись из школы на Аляске в школу в Вашингтоне. Это была обычная high school – с 9-го по 12-й класс.

Яков Шмелёв с семьёй на Аляске Фото: Архив игрока

– Хорошо, что можно было сэкономить на оплате академии.

– В большинстве случаев – особенно если это клубная система «ЛА Гэлакси» или «Интер Майами» – академия бесплатная. Но до этого возраста ещё нужно дорасти и чтобы тебя взяли. Это юношеский уровень. А вот на детском нужно платить: в среднем в США родители платят от $ 800 до $ 2 тыс. в месяц за занятия спортом своего ребёнка. А представь, если он в семье не один или зарплаты невысокие. Плюс стоимость жизни очень зависит от штата проживания.

– По фильмам и сериалам казалось, что спорт в США не только крутой, но и в большинстве случаев бесплатный.

– Не-не, это совсем не так. Тут это бизнес, нужно платить. У меня младшему брату сейчас восемь лет. Он с мамой и отчимом живёт на Аляске и там занимается хоккеем и футболом – и это платно. И недешёво. Ещё занимается карате, но бесплатно: помогают волонтёры.

Бывает, что в школе сильная команда по какому-то виду спорта, и тогда можно заниматься бесплатно в рамках учебного заведения, представлять его на соревнования, носить бомбер, как в кино, и стать звездой школы. Но так не везде.

Яков Шмелёв с младшим братом Фото: Архив игрока

«На американский футбол выделяется много денег. На европейский – нет»

– А момент, когда такую звезду замечают скауты или тренеры университетской команды, когда наступает?

– Если не заметили в последнем школьном сезоне, есть где-то три месяца уже после окончания школы – проводят ещё один сезон, но короткий. Да и в целом тебе надо играть не только в школе, но и в таких мини-сезонах. Они, кстати, играются и зимой, и летом.

Если не удалось впечатлить тренера и получить стипендию, ты платишь за обучение в университете и играешь за местную команду. Тебе, конечно, могут выделить деньги, что ты играешь футбол, но редко бывает, чтобы они покрывали всю стоимость.

Яков Шмелёв в «Мичигане» Фото: Архив игрока

– То есть зависит от вида спорта?

– На баскетбол, бейсбол и американский футбол выделяется много денег. Поэтому есть много квот для стипендиатов. Они могут получить полную оплату обучения.

С футболом не так. Зависит, в каком дивизионе находится университетская команда. Обычно выделяется девять полных scholarship – это не то чтобы стипендия, а оплата обучения. А в команде же не девять человек, а 25. И тогда эта сумма делится на всех игроков и частично покрывает затраты всех, а не только девяти, но полностью. Вот такие правила.

И у меня было так: я не платил полностью за обучение, но и бесплатно отучиться не вышло. Так что если хочешь играть в университете не в американский футбол, а в европейский, нужно платить.

«Попал в драфт-лист. Значит, заметили в МЛС»

– В прошлом сезоне вместе с «Мичиган Старс» ты выиграл NISA – третий дивизион футбола в США. Что это за соревнование и какой там уровень сопротивления?

– Я бы сравнил его с ФНЛ-2, мне кажется это близко. В США все лиги закрытые: никто не вылетает и никуда не поднимается. Я был игроком старта, провёл хороший год. Но не скажу, что был звездой: во-первых, играю на позиции защитника, а во-вторых, я не попал в топ-11 по итогам сезона.

Яков Шмелёв после победы «Мичигана» в NISA Фото: Архив игрока

– На МЛС трибуны часто забиты до отказа. Там есть спонсоры и большие деньги – вон Месси с друзьями по «Барселоне» привезли. А как в NISA?

– Эта лига создана для получения молодыми игроками опыта. Возрастных футболистов не особо много: это обусловлено зарплатами и общей структурой футбола в США. Игроки в NISA получают по $ 1,5-3 тыс., часто приходится играть на полях академий. Хотя есть и ситуации, когда на стадион приходят по три-четыре тысячи. Но это редкость.

– Почему не остался в Штатах? Наверняка был шанс пойти на повышение.

– Мне тоже казалось, что после победы в лиге будет такая возможность. И не то что у меня – напомню, что я не звезда – а у наших ведущих игроков с большим количеством голов и ассистов. Думал, парочка человек точно отправится во второй дивизион – в NASL. Кстати, как раз там мужики рубятся себе на хлеб с маслом.

Но никого никуда не позвали! Некоторые вообще закончили, кто-то перешёл в другой клуб из этой же лиги. А один парень уехал играть в чемпионат Албании, однако у него был албанский паспорт.

– Получается, у тебя просто закончился контракт. И?

– Я уехал на Гавайи! Но не отдыхать, а тренировать детей в футбольном лагере моего друга, он гаваец. Где-то спустя неделю мне написал тренер из университета и сказал, что я попал в драфт-лист. Значит, меня заметили в каком-то клубе МЛС. Для меня это был шок, я даже переспросил.

Яков Шмелёв (чуть левее центра) в детском футбольном лагере на Гавайях Фото: Архив игрока

Но оказалось реально так: я был в драфт-листе, прошёл первый и второй раунды. Честно говоря, не особо верилось, что кто-то меня выберет, но всё равно следил за ситуацией: вдруг что. В итоге меня не выбрали, но было приятно, что кто-то где-то меня увидел и подметил. Да, видимо, я был не первый, не второй и даже не третий вариант, но всё равно приятно!

«Почему Гибралтар? Хотел развития, задумался о Европе»

– Переход в «Лайонс» из Гибралтара – это что: выбор в сторону европейского футбола и попытка там зацепиться?

– Был бы не против продолжать в Штатах. В августе мне исполнилось 24 года, в дивизионе выше я не оказался. Значит, пора пробовать что-то новое. Мог бы остаться «Мичиган Старс», а зимой сменить клуб внутри лиги, но это было бы то же самое. А я хотел какого-то развития. И задумался о Европе.

– Но Гибралтар! Это максимально непопсовое место на футбольной карте Европы.

– В прошлом году я был в Испании и познакомился с тренером, у которого брал индивидуальные тренировки. Это было во время межсезонья в США. Познакомились с ним через соцсети и продолжали общаться. И вот когда решил перебраться в Испанию – естественно, я бы играл в пятом-шестом дивизионе, ну в лучшем случае в четвёртом – я консультировался с ним. Он сказал, что у него есть связи в Гибралтаре: живёт в Малаге, а работает там.

Разговор про Гибралтар начался за полгода до поездки сюда. Я готовился и физически, и психологически. Приехал летом на сборы, провёл с командой неделю. Потом руководство «Лайонс» предложило контракт на сезон. Уже сыграл в четырёх турах местного чемпионата.

Яков Шмелёв (слева вверху) перед матчем за «Лайонс» Фото: Архив игрока

«Чемпионат Гибралтара играется на одном стадионе, футболисты приходят на матч пешком»

– По стоимости состава твой новый клуб – третий с конца. После четырёх туров у вас 0 очков и последнее место. Ты уверен, что выбрал правильное место?

– Да я и сам не ожидал, что так получится. Естественно, оказываешься в сложной ситуации, когда в прошлом сезоне ты был первый, а теперь – последний. Сейчас нам тяжело, но для меня это полезный опыт: зато я побываю, так сказать, на другой стороне. Ничего не остаётся, кроме как продолжать бороться в такие тяжёлые времена.

Я единственный легионер в команде и понимаю всю ответственность и надежду, которая есть у руководства. Но в то же время тренер мне сказал, что если я буду выделяться и зимой поступит предложение в клуб из топ-4 – а это совсем другой уровень – то меня не будут удерживать. Сейчас я сосредоточен на «Лайонс», а, если получится себя проявить, будет ещё лучше: ведь там у клубов другая задача. Три лучших клуба Гибралтара получают места в квалификации еврокубков. Сыграть на таком уровне – мечта.

– Что такое чемпионат Гибралтара? Это же одно из самых маленьких государств в мире. Откуда там столько команд? Где они все играют?

– На одном стадионе – покрытие хорошее, но синтетика! Всего есть четыре поля, на них и кипит вся футбольная жизнь страны. Люди более-менее ходят, но забитых трибун не помню.

Ещё тут нет клубных автобусов. Либо я их просто не видел. Футболисты или приходят на стадион пешком, или приезжают из Испании, или на минивэне.

Яков Шмелёв после тренировки в Гибралтаре Фото: Архив игрока

– Если вся лига играет на одном поле, то условно в пять вечера сыграли вы, а в восемь – другие?

– Так тоже бывает. Мы даже иногда играем в середине недели, чтобы времени на всех хватило. А ведь ещё есть и детские клубы, им тоже где-то надо тренироваться. Мы, например, иногда даже делаем это в Испании. А некоторые клубы в основном так и делают. Места-то не хватает.

«За час прохожу весь Гибралтар. А ещё непривычно идти по улице и здороваться»

– Живёшь с видом на знаменитую Гибралтарскую скалу?

– Нет, на Марокко! Живу на базе сборной Гибралтара по регби. Они в основном тренируются утром и там не живут. Я и охранник – единственные на базе люди. Нет какой-то шикарной инфраструктуры, однако в целом условия хорошие. Но мне много и не надо. Понимаю, что денег в футболе я много не заработаю и больше у меня получится в бизнесе. Продолжаю учиться, сейчас – удалённо в магистратуре. Это будет мой хлеб. А в футбол я играю не ради денег, а по любви.

А про Марокко действительно правда. Я живу на самом юге страны, у меня окна выходят на Африку, её видно через Гибралтарский пролив. Чтобы дойти до северной части, где граница с Испанией, потребуется час. Да, через всю страну можно пройти за час! Я много раз так ходил, потому что если нужно в Испанию, то я сажусь на автобус уже за границей Гибралтара, в городе Ла-Линеа.

– А граница между государствами вообще осязаемая?

– Да, конечно. Если в Гибралтаре всё спокойно, уютно и тихо и экономика из-за особенностей налогового законодательства очень сильная, то Ла-Линеа – один из самых опасных городов Европы. Потому что туда перевозят на катерах много наркотиков из Африки, и уже оттуда они расходятся дальше. Криминала там, соответственно, много. Вот такой контраст!

Яков Шмелёв в Гибралтаре Фото: Архив игрока

– Наверное, это необычно, когда ты знаешь многих жителей страны. Все же плюс-минус друг друга знают?

– Есть такое. И для меня это супер. Иногда на улице могу встретить не только каких-то игроков, но и работников кафе и магазинов, которые в этот день не работают, а я с ними уже знаком. Но ощущения необычные.

Не могу сказать, что я очень общительный человек. И для меня непривычно идти по улице и здороваться. Но я стараюсь выходить из зоны комфорта и знакомиться с новыми людьми, принимать их привычки. Да, мне пока тяжело, но я это делаю.

«Зарплата? Пошёл на понижение по сравнению с США»

– Испания, наверное, оказывает ключевое футбольное влияние на Гибралтар? Забирают лучших игроков?

– Я бы сказал, что испанцы едут сюда. Тут зарплаты выше, чем в четвёртой-пятой лигах Испании. А если игрок живёт и тратит там, а здесь только играет, то ему вообще хорошо. У нас в команде все тренеры – испанцы, на этом языке проходят тренировки и общение. Много игроков из академий «Бетиса», «Кадиса», других клубов Ла Лиги.

Зарплаты? У нас бюджет не такой, как в клубах топ-4. Там у ребят минимум € 3 тыс. в месяц или около того. У нас оклады ниже. Я, признаюсь, пошёл на понижение, когда сюда приехал. Сколько получаю? Точную сумму говорить не буду, но это меньше € 2 тыс. Учитывая, что мне предоставили жильё, это адекватные деньги.

– Уровень чемпионата Гибралтара выше, чем в NISA?

– Тут по-другому. В Штатах была борьба в каждом матче и возможность выиграть у любого соперника. Равное соревнование. А в Гибралтаре есть топ команд – «Сент-Джозефс», «Бруно Магпис», «Линкольн Ред Импс» и «Колледж Европа» – они борются за титул и места в еврокубках. И вот, соревнуясь с ними, а они реально на голову выше, ты можешь совершенствоваться.

«Мичиган» был бы в чемпионате Гибралтара где-то во второй шестёрке. Но моя нынешняя команда пока последняя. Возможно, мне нужно было совершить шаг назад, чтобы в итоге сделать два вперёд в более конкурентной лиге. В качестве примера: два тура назад я играл против мастеровитого парня, который побегал за «Коламбус» и «Торонто» в МЛС! Это серьёзно. Жаль только, что нагуглил это уже после встречи – так бы задал пару вопросов, пообщались бы на тему футбола в США.

Яков Шмелёв в матче за «Лайонс» Фото: Архив игрока

Кстати, тут и знакомую речь можно услышать! Перед матчем с «Линкс», когда здоровались с командой соперника, внезапно услышал: «Удачи». Оказалось, там играет Егор Смирнов с Украины. После матча где-то час разговаривали, как он тут оказался, как я. С тех пор переписываемся. Естественно, всё на позитиве.

– Я так и не понял – слабая у тебя команда или нет?

– В прошлом сезоне «Лайонс» чуть-чуть не хватило, чтобы ворваться в первую шестёрку, всё решилось в последнем матче общего чемпионата – сыграли вничью, а надо было побеждать. Потом лига делится на две половины, и борьба идёт уже там. В контракте у меня прописана та же задача – быть в первой шестёрке. После такого старта надо поднажать, чтобы достичь цели.

«В Гибралтаре всё вдвое меньше, чем в США: машины, улицы. А люди стройнее»

– Как оцениваешь свой уровень внутри чемпионата Гибралтара?

– Не сказал бы, что приехал топ-игрок (смеётся)! Мне нужно прогрессировать, причём много. Для этого надо быть там, где ты не выделяешься. Назову себя средним футболистом по меркам лиги. Я в команде, поэтому надеюсь, что это пойдёт нам и мне на пользу.

– Три вещи в Гибралтаре, которые тебя удивили.

– Люди стройнее, чем в Америке. Кому-то может показаться, что заезженно, но в торговых центрах и больших магазинах в Штатах действительно много людей с лишним весом. Никого не хочу обидеть, просто констатация факта. А здесь люди, наверное, ведут более здоровый образ жизни. Возможно, питаются правильнее.

Ещё тут всё в два раза меньше: улицы, машины. Даже люди. Но про это я уже сказал. Наверное, зависит от стиля жизни. Ну и третье – погода, климат. Тут комфортно круглый год. В США, очевидно, это мало где возможно.

Гибралтар Фото: Архив игрока

– Ездишь в Испанию?

– Да, периодически. На прошлой неделе был в Малаге, ходил в музей Пабло Пикассо. В Европе интересно окунаться в историю. США в этом смысле – молодое образование, а тут всё пропитано культурой.

Футбол в Испании? Когда приезжал раньше – да, бывал. А в этом сезоне пока не получается. Если мы играем на выходных, то матчи накладываются. Но сходить надо, испанский футбол мне нравится.

«Я с детства за ЦСКА. Также нравится «Ростов», слежу за Карпиным»

– После переезда в США ты бывал в России всего дважды. Когда в последний раз?

– В 2018-м во время чемпионата мира. Мне кажется, это был исторический год и для страны. До сих пор в самых необычных мечтах встречаю людей, которые, когда слышат, что я родился в России, рассказывают, как объездили её в то лето и остались в восторге. Таких людей встречал даже в университете в США! У него была масса впечатлений, а мне было приятно это слышать.

К сожалению, не смог попасть ни на одну из игр. Был в фан-зоне в Москве, пропитывался турниром. Всё равно почувствовал всю эту атмосферу. Было незабываемо.

Конечно, хотелось бы приехать ещё. Посетить бы ещё раз Тольятти и Ростов-на-Дону, где у меня родственники. Ну и Санкт-Петербург, там живёт двоюродный брат. Да и город, как говорят, невероятно красивый.

– Следишь российским футболом?

– Более-менее посматриваю. С детства я за ЦСКА, мне папа футболку давным-давно подарил. Также нравится «Ростов» из-за Валерия Карпина, слежу за ним как за тренером очень давно. Ещё конечно переживаю за «Акрон» – всё-таки клуб из родного города. Очень нравится этот проект, интересуюсь им с самого начала. Очень круто они повыкидывали московские клубы в Кубке России. Если в итоге поднимутся в РПЛ, это будет круто.

Иногда смотрю Медиалигу, хотя это больше шоу, чем футбол. Но это интересно. Кстати, это помогает поддерживать русский язык – как и просмотры фильмов и сериалов, а также прослушивание музыки. Потому что в Штатах я по-русски говорю только с мамой.

Яков Шмелёв с семьёй во времена игры за Университет Западного Вашингтона Фото: Архив игрока

– Как оценишь уровень российского футбола?

– Последние сезоны – это не то, что было в лучшие годы. Лет 10 назад или когда ЦСКА и «Зенит» выиграли Кубок УЕФА. А сейчас из РПЛ уехали многие легионеры, уровень упал.

Я хорошо вижу это по Гибралтару, где по регламенту на поле в одной команде должны выходить как минимум четыре игрока с гибралтарским паспортом. Тут местных футболистов совсем немного, население крошечное. Но такие правила. В итоге уровень падает, ведь своего парня они по-любому должны выпустить, даже обязаны. Будет ли он в таких условиях отдаваться по полной? Это к слову о легионерах, которые необходимы, чтобы прокачивать футбол.

– С тобой когда-нибудь связывались из РФС о возможном приглашении в юношескую сборную, в молодёжку?

– Не скажу, что я как-то выделялся, чтобы на меня обращали внимание. Здраво оцениваю свои возможности. Кстати, в России есть один агент, я с ним иногда переписываюсь, так вот он мне не рекомендует возвращаться.

Если оценить свои возможности на уровне российского футбола, то это ФНЛ-2. Может быть, нижняя половина команд ФНЛ-1, но вряд ли это основной состав. Но на данный момент варианты с российскими клубами не рассматриваю.

«80% американцев вообще всё равно, что происходит за пределами США»

– Как в США относились к тебе, когда ты приехал туда из России?

– Может, кого-то удивлю, но никак. Американцам по барабану, что я из России. И всегда так было. Мне кажется, Штаты принимают мигрантов с распростёртыми объятиями. Даже сейчас, когда в мире непростое время. Негативят ли люди по поводу России? Я вообще этого не встречал. Ни в свой адрес, ни в адрес страны.

– По российскому ТВ постоянно говорят, что американцы ненавидят россиян. Насколько это похоже на правду?

– Мне кажется, 80% американцам вообще всё равно, что происходит за пределами США. Они озабочены исключительно своими проблемами. Когда я говорил, что еду в Гибралтар, многие даже не знали, что это и где. Даже не слышали!

Многие просто не знают, где на европейской карте находятся те или иные государства. Им важно, что происходит внутри Штатов и что предлагают Трамп и Байден. Именно поэтому первый такой популярный – потому что Америка по его словам должна быть первым приоритетом. И многие согласны: страна выделяет миллиарды долларов на помощь другим странам, а помочь своим людям после пожаров на Гавайях не может. И что лучше тратить эти деньги на себя.

– Какие внутренние трудности нужно решить Штатам?

– Например, проблему бездомных. В Калифорнии их просто невероятное количество. Но не только там. Центр Сиэтла ещё 10 лет назад был приятным и комфортным, однако сейчас там очень грязно, неопрятно и неприятно находиться. Это влечёт за собой другие проблемы. Если в детстве я с мамой приезжал туда на выходные за покупками и просто прогуляться, то сейчас это просто может быть опасно.

Большие города в «синих штатах» (штаты, где большинство поддерживает Демократическую партию. – Прим. «Чемпионата») теряют былую красоту и местами становятся маргинальными. На этом фоне некоторые даже меняют место жительства: например, из Калифорнии сейчас люди активно переезжают в Техас. А местные недовольны, что к ним «понаехали».

«Если познакомить рядового американца и россиянина, они вряд ли подерутся»

– Ты жил на Аляске, в Сиэтле и Детройте – это совсем разные регионы США. Да и поездил с матчами по стране. Насколько Америка разная?

– Очень. Штат Вашингтон безумно отличается от штата Теннесси – и я не про природу. А про людей. В Сиэтле ты видишь флаги ЛГБТ, а в Нэшвилле – флаги конфедератов. Ну чем не контраст? Одни флаги демонстрируют поддержку секс-меньшинств, а другие символизируют борьбу против центрального правительства с целью сохранить рабов.

При этом США прекрасны тем, что там каждый найдёт себе место, где ему будет комфортно. Согласно своим взглядам и убеждениям. Прогрессивный демократ уедет в один штат, а ретроградный республиканец – в другой. Лично мне комфортно на Аляске, хотя многие из американцев там даже не были.

Яков Шмелёв на Аляске Фото: Архив игрока

– В России есть процент людей – но его трудно посчитать – кто негативно относится к США. В чём они заблуждаются?

– Мне кажется, если обычного гражданина США познакомить с обычными гражданином России, вряд ли они подерутся. Скорее, они найдут много общего – ну или какие-то темы для разговора. Думаю, американцы и россияне похожи, потому что все хотят одного и того же: жить в мире, растить детей и чтобы у семьи всё было благополучно. Культура и язык, безусловно, различаются, но в глобальных аспектах различий нет. А телевизор разделяет людей и настраивает их друг против друга.

– Имеет ли смыл переубеждать россиян, которые негативно относятся к американцам?

– Я думаю, есть смысл. Потому что человек, на мой взгляд, должен быть открыт к другому человеку, другой культуре, другой стране, другому мнению. Приехав в Гибралтар, я не везу всю Америку с собой, не выворачиваю это всё и не показываю каждому встречному. Наоборот: я хочу забрать кусочек Гибралтара с собой, научиться жизни в новой стране и тем самым сделать себя разнообразнее.

Яков Шмелёв на тренировке Фото: Архив игрока

«Свободно и честно высказываю претензии государству. Не у каждого есть такая возможность»

– В России зачастую о США судят по кино и информации из телевизора. Сложились стереотипы. Можешь развенчать некоторые из них?

– Везде пишут, что в Америке распространён bulling (травля в коллективе. – Прим. «Чемпионата»), но я ни разу этого не встречал. Часто это якобы делают американские футболисты, которые самые популярные парни в школе. У меня были такие друзья, ничего подобного они не совершали.

Многие говорят, что американцы питаются неправильно, поэтому в США так много людей с лишним весом. Возможно, раньше так и было, но сейчас всегда есть выбор в кафе и ресторанах: есть healthy-блюда, можно держать себя в форме. Понятно, что никто тебя так питаться не заставит, это только твой выбор. Но он есть.

– Три плюса США.

– Свобода слова – ты можешь говорить, что хочешь. Перспектива развития – если есть идея, мечта и мотивация, ты можешь создать свой бизнес. Комфорт – если соблюдаешь законы и честно трудишься, у твоей семьи будет всё для спокойной и беспроблемной жизни.

Яков Шмелёв (по центру) перед матчем за «Мичиган» Фото: Архив игрока

– Три минуса США.

– Прямо сейчас — разобщённое общество: многие не находят точки соприкосновения, согласия или компромисса – и даже перестают общаться. Часты случаи, когда люди теряют друзей, если узнают, что они проголосовали не так, как ты. Следующее – рост расходов: в некоторых штатах становится слишком дорого жить, а ведь кроме питания и проживания надо помнить про медицину и образование. Ну и третье – наверное, транспорт.

Скажу так: как гражданин США я всё равно вижу больше плюсов, Аляска – мой дом. Но я такой же критик Америки, как и её защитник. И благодарен, что у меня есть возможность свободно и честно высказывать своему государству все претензии. Это очень ценно, и не у каждого человека есть такая возможность.

«Следующим летом хотел бы сыграть в квалификации еврокубков»

– Сейчас ты учишься. Чем, кроме футбола, ты бы хотел зарабатывать?

– Я запустил сервис, который помогает подготовиться юным футболистам к игре в футбол в американских университетах. Есть пара игроков с 14 до 18 лет, которые пока школьники, но хотят играть и дальше. Помогаю им с составлением индивидуальных тренировок и с поступлением как агент или что-то типа того.

Когда я был в возрасте этих мальчишек, то не особо знал, что делаю правильно, а что нет, как готовиться к поступлению, что меня ждёт. Обладай я сегодняшними знаниями тогда, скорее всего, нашёл бы для себя лучший вариант. Я, конечно, не жалею о том, где играл и учился, но мог, возможно, оказаться в лиге уровнем выше или играть большее количество минут.

Яков Шмелёв в матче за «Мичиган» Фото: Архив игрока

– Да, есть о чëм рассказать.

– Поэтому хочу также попробовать свои силы в медиа. Скоро стартует мой совместный проект о футболе с Владимиром Ярославцевым, в котором мы будем сравнивать наши карьеры: разбирать самые важные этапы и делать выводы, как можно обернуть этот опыт с пользой для нас и других. Речь и про детско-юношеский футбол, и про взрослый. Это будет в формате подкаста.

Владимир тоже делал первые футбольные шаги в Тольятти, покатался по клубам низших российских лиг, недавно играл в медиакоманде FC 10. Мы с ним познакомились, ещё когда я только поступал в университет, а он выпускал на своём Youtube-канале «Дневник футболиста». Начали общаться с того момента.

– По планам с этой деятельностью понятно. А с футбольной?

– На следующий год большие надежды. Пока сфокусирован на Гибралтаре и «Лайонс». Посмотрим, что будет зимой. Буду стараться по максимуму, чтобы попасть в команду получше и летом сыграть в квалификации еврокубков.

«Россия или США? Выбирая сборную, я не выбираю страну»

– Тебе 24 года. Реально дорасти до сборной России или США?

– Реально? Я бы сказал, да. Насколько реально? Я бы сказал, шанс не очень большой. Но есть же истории, как у Джейми Варди, который выстрелил внезапно. Почему нет? Но также я здраво смотрю на вещи и представляю свои возможности. Для меня самое главное – играть и развиваться в футболе. Чтобы по окончании карьеры я мог признаться себе, что достиг самого возможного для себя уровня.

Андрей Аршавин после гола в ворота Нидерландов на Евро-2008 Фото: Alex Livesey/Getty Images

– А если бы стоял выбор: сборная России или США?

– Прямо сейчас – США. Россия особо ни с кем не играет, не участвует в официальных соревнованиях. При этом хочу заметить, что, выбирая в таком контексте сборную, я не делаю глобальный выбор в пользу той или иной страны.

Если представить, что через несколько лет ситуация изменится, то, может, и выбрал бы сборную России. Я ведь футбол полюбил по-настоящему, когда смотрел Евро-2008. И после этого надеть майку сборной России было бы настоящей сказкой.