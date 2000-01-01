Милый поступок вратаря из АПЛ перед матчем
Голкипер «Вест Хэма» Альфонс Ареола — крутой! На матч с «Ньюкаслом» вратаря выводил мальчик, страдающий аутизмом. Ареола придумал классный способ поддержать ребёнка!
Забота
Мальчик, выводящий вратаря, вышел на стадион в наушниках, так как очень восприимчив к громким звукам. Ареола, дабы поддержать парня, надел такие же наушники. Вышло очень мило!
Милый поступок вратаря из АПЛ! Перед матчем он необычно поддержал мальчика с аутизмом
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