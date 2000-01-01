В АПЛ неожиданные лидеры. Такого сочетания в таблице не было 39 лет

Историческое лидерство

Сейчас у «Тоттенхэма» и «Арсенала» по 20 очков, но из-за разницы мячей «шпоры» идут на первом месте, а «канониры» — на втором. В последний раз эти клубы вместе лидировали в АПЛ в 1984 году.