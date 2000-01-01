В АПЛ неожиданные лидеры. Такого не было 39 лет
В АПЛ творится что-то невероятное. После восьми туров лидеры чемпионата — «Тоттенхэм» и «Арсенал». Такого не было аж 39 лет!
Историческое лидерство
Сейчас у «Тоттенхэма» и «Арсенала» по 20 очков, но из-за разницы мячей «шпоры» идут на первом месте, а «канониры» — на втором. В последний раз эти клубы вместе лидировали в АПЛ в 1984 году.
Чем всё закончилось тогда?
Команды вместе лидировали после 10-го тура. По итогам сезона-1984/1985 «Тоттенхэм» финишировал третьим (77 очков), а «Арсенал» — седьмым (66). Чемпионом, сюрприз, стал «Эвертон» (90).
В АПЛ неожиданные лидеры. Такого сочетания в таблице не было 39 лет
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