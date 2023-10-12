10 топ-матчей пятницы: отбор на Евро-2024 и ЧМ-2026, КХЛ и теннис

А ещё второй день The International 2023 по Dota 2: насыщенное 13 октября!

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎮 00:00: Team Liquid (Швеция) — BetBoom Team (Россия), TI 2023, группа В

Интрига: кто из фаворитов вырвется вперёд?

Российской команде BetBoom Team предстоит встреча с серьёзным претендентом на главный титул. Team Liquid чем-то похожа на «поколение чудес» из России — очень высокий индивидуальный уровень игры и классные стратегические идеи, но на крупных турнирах ощущается нехватка уверенности. Обеим командам очень важно почувствовать свою силу, поэтому исход этой встречи повлияет на весь турнир.

BetBoom Team Фото: vk.com/betboomteam

⚽️ 2:00: Аргентина — Парагвай, ЧМ-2026 — квалификация, Южная Америка, 3-й тур

Интрига: когда же команды забьют больше трёх голов?

Футбольное противостояние Аргентины и Парагвая в футболе не имеет мощных сюжетов на дистанции. Однако интересность всё же имеется: уже семь лет команды играют максимально сухо, не забивая более одного мяча на каждого или более двух голов суммарно. Да и не сказать, что в эту низовую эпоху у Лео Месси и партнёров какое-то преимущество: победили разок на Кубке Америки в 2021-м, и всё. А у Парагвая есть победа в квалификации к ЧМ-2018. Остальные матчи за вышеуказанный отрезок заканчивались вничью (0:0 или 1:1). Может, команды наконец-то прорвёт?

Аргентина — Парагвай Фото: Christian Alvarenga/Getty Images

⚽️ 3:30: Бразилия — Венесуэла, ЧМ-2026 — квалификация, Южная Америка, 3-й тур

Интрига: Венесуэла никогда не побеждала Бразилию в официальном матче! Ждём сюрприз?

С учётом того, что Бразилия легко может расслабиться после двух побед в стартовых турах отбора, а Венесуэла не плетётся в хвосте группы, а держится в середине (благодаря победе над Парагваем – 1:0), шансы на сенсацию имеются. Да, невеликие, но всё же! А единственный раз венесуэльцы обыграли бразильцев в товарняке летом 2008-го – голы забили Джанкарло Мальдонадо и Рональд Варгас (2:0). Интересно, у этих игроков есть памятники на родине?

Бразилия — Венесуэла Фото: Edilzon Gamez/Getty Images

🏒 15:30 «Сибирь» — «Металлург», чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 октября 2023, пятница. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Металлург» попал в кризис?

Домашние 2:6 от «Салавата Юлаева» большинство фанатов не смутило — команда в Магнитогорске сейчас собрана молодая, и такие провалы были неизбежными. Однако дальнейшие 1:4 в Омске выглядели уже более тревожными. Хотя команда остаётся на первом месте на Востоке и испытывает трудности с переездами из-за реконструкции местного аэропорта, третье подряд поражение никто не поймёт — особенно в игре с «Сибирью», которая пока с большим трудом ставит обещанный атакующий хоккей.

«Металлург» Фото: metallurg.ru

🏒 16:30: «Авангард» — «Динамо», чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 октября 2023, пятница. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: отыграется ли омский клуб за 0:6 в Москве?

«Авангард» к середине октября находится ближе к девятому месту, чем к первому — и это положение вряд ли кого-то устраивает в Омске. Кажется, самая острая стадия кризиса уже пройдена, но команда всё ещё очень сильно зависит от своего первого звена и бригады большинства. Слухи о потенциальной смене тренера всё ещё витают, и уверенная победа над бело-голубыми, которые пару недель назад поиздевались над командой Михаила Кравца, может укрепить позиции наставника.

«Авангард» Фото: vk.com/hc_avangardomsk

🎾 14:00*: Катержина Синякова (Чехия) — Анастасия Павлюченкова (Россия), Гонконг, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: доберётся ли Павлюченкова до финала Гонконга, как в 2017 году?

На турнире WTA-250 в Гонконге российское представительство получилось очень внушительным. В сетке было восемь теннисисток из России. Однако до 1/4 финала добрались лишь две из них — Анна Блинкова (пятый номер посева) и Анастасия Павлюченкова. Кстати, Анастасия была чемпионкой этого турнира в 2017 году, и теперь, чтобы пробиться в полуфинал розыгрыша-2023, ей необходимо справиться с чешкой Катержиной Синяковой. Девушки ранее встречались четыре раза, и счёт личных встреч — 3-1 в пользу россиянки. Павлюченкова была сильнее на Кубке Кремля — 2014, 2016 и в Линце-2015, а последний их поединок остался за Катержиной — на «Ролан Гаррос» — 2020. Победительница нового матча сразится в полуфинале с лучшей теннисисткой из пары Мартина Тревизан — Элисе Мертенс.

Анастасия Павлюченкова Фото: Koji Watanabe/Getty Images

🎾 15:00*: Уго Умбер (Франция, 32) — Андрей Рублёв (Россия, 5), Шанхай, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: справится ли Рублёв с третьим французом за турнир?

Андрей Рублёв остался единственным россиянином, добравшимся до 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае, а кроме того, единственным представителем топ-10 рейтинга ATP в восьмёрке сильнейших турнира. Но пройти в следующую стадию нашему парню будет непросто, ведь его следующим соперником стал Уго Умбер, которому он проиграл две недели назад в Пекине. У теннисистов равных счёт личных встреч — 2-2. Уго был сильнее также в финале Галле-2021, а Андрей отличился в Санкт-Петербурге-2020 и Индиан-Уэллсе-2023. Отметим, что Андрею достался уже третий француз за турнир после Кентена Алиса и Адриана Маннарино, и никому он пока не отдал ни сета. Будущий победитель матча в 1/2 финала Шанхая сразится с кем-то из пары Григор Димитров — Николас Харри.

Андрей Рублёв Фото: Lintao Zhang/Getty Images

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Трактор», чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 октября 2023, пятница. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как закончится первое в истории КХЛ братское дерби?

Хотя между хоккейными Екатеринбургом и Челябинском нет вражды, игры между этими клубами всегда особенные и недавно получили брендинг уральского дерби. А недавняя отставка Анвара Гатиятулина позволила состояться уникальному случаю: впервые в истории в лиге сыграют команды, которые возглавляют братья. Хотя работающий в «Авто» Николай и ставший и. о. в Челябинске Алексей Заварухины — не родные братья, а двоюродные, они немало общаются и очень похожи друг на друга. Кто-то из них одержит победу в уникальном противостоянии.

«Автомобилист» Фото: vk.com/hcavtomobilist

⚽️ 21:45: Нидерланды — Франция, ЧЕ-2024 – квалификация, группа В, 7-й тур

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Интрига: в 1-м туре голландцев стёрли в порошок. Есть предпосылки к реваншу?

0:4 – с таким счётом в 1-м туре отлетела сборная Нидерландов. По голу забили Гризманн и Юпамекано, двушку отгрузил Мбаппе. С тех пор в квалификации команда Рональда Кумана не уступала. А реванш очень важен: ещё одно поражение лишит важнейших трёх очков в борьбе за прямой выход на Евро. А в спину голландцам дышит Греция, которая по итогам тура может даже выйти на второе место.

Нидерланды Фото: Justin Setterfield/Getty Images

⚽️ 21:45: Португалия — Словакия, ЧЕ-2024 — квалификация, группа J, 7-й тур

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Интрига: Португалия поможет Люксембургу с борьбой за второе место?

Интересная ситуация складывается в группе J. Сборную Португалии с первой строчки вряд ли кто-то сдвинет, зато она прямо сейчас может если не решить судьбу второго места, то очень сильно на это повлиять. Обыгрывай Словакию – и тогда Люксембург в случае победы над Исландией наберёт 13 очков, поравнявшись с вышеуказанной командой. В таком случае судьба выхода на Евро может решиться уже 16 октября в очной встрече Словакии и Люксембурга. А если португальцы позволят команде Франческо Кальцоны взять хотя бы одно очко, турнирная интрига, может, и не будет похоронена заживо, но станет уже не такой волнительной.