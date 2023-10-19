Поразительные цифры компенсированного времени добавили АПЛ драмы. Но есть серьёзный минус

87-я минута матча «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд». При счёте 1:0 в пользу гостей (коэффициент на победу «Юнайтед» составлял 81.00) на замену в составе «дьяволов» вышел 26-летний полузащитник Скотт Мактоминей. На третьей компенсированной минуте шотландец сравнял счёт, а на седьмой — принёс команде тен Хага победу. «Если бы всё закончилось очередным поражением, тренер мог потерять работу», — считает легенда «Олд Траффорд» Петер Шмейхель.

Был ли это отголосок знаменитого Ферги-тайм либо же помогла игра Скотта на позиции нападающего за сборную Шотландии (в квалификации Евро-2024 он забил шесть мячей, больше только у Ромелу Лукаку — восемь), покажут следующие матчи. Пока же можно констатировать лишь одну составляющую успеха — без восьми добавленных минут этого чуда не случилось бы.

У игроков «Сити» уходит в среднем 68 секунд на празднование гола, у «Арсенала» — вдвое больше

Болельщики уже давно не роняют челюсть на пол, когда видят табличку ассистента арбитра с 10 и более компенсированными минутами. «Если вы хотите больше «активного» времени, то должны быть готовы к стольким компенсированным минутам. Вспомните любой матч с тремя и более голами. Празднование обычно длится минуту-полторы. То есть уже теряется пять-шесть минут», — объяснил глава комитета арбитров ФИФА Пьерлуиджи Коллина. С этого сезона учитывается любая задержка, поэтому команды переигрывают настолько много.

По данным Opta, среднее количество добавленного времени за игру (первый и второй тайм, вместе взятые) в течение 10 последних сезонов в АПЛ колебалось в районе 6 минут 30 секунд. В прошлом сезоне оно увеличилось до 8 минут 27 секунд, а в этом подскочило до 11 минут 33 секунд. Казалось бы, нет ничего страшного в том, чтобы переиграть несколько минут. Но важно помнить, что сезон очень длинный, и на дистанции это будет иметь существенные последствия.

«Арсенал» не взял бы Суперкубок Англии без гола Троссарда на 90+11-й минуте Фото: Shaun Botterill/Getty Images

После первых восьми туров в АПЛ добавленное время составило в общей сложности 924 минуты 33 секунды. Если тенденция сохранится, то к концу чемпионата это будет уже 4389 минут. Для сравнения, в прошлом сезоне команды переиграли 3210 минут, а средний показатель за последние 10 сезонов составил 2618 минут. Получается, в сезоне-2023/2024 мы увидим дополнительные 29 с половиной часов футбола, по сравнению с прошлым десятилетием.

Главная мотивация такого нововведения — не устраивавшее футбольных руководителей время, когда мяч находится в игре. В течение последнего десятилетия этот показатель постепенно снижался: в среднем с 56 минут 43 секунд в сезоне-2013/2014 до 52 минут (55,7% времени) в прошлом сезоне. Следовательно, по понятным причинам были приняты меры для обеспечения условий, при которых фанаты получали бы оптимальное соотношение цены и качества. И это работает: после того как компенсированных минут в этом сезоне стало значительно больше, мяч в игре в среднем держится на отметке 58 минут 48 секунд.

Мало кто из болельщиков придаёт значение, какое количество времени занимает празднование командами гола. В прошлом сезоне быстрее всех возвращались к игре игроки «Манчестер Сити» (в среднем через 68 секунд), а лидером по продолжительности празднования стал «Арсенал» — 1 минута 35 секунд. За весь сезон у команды Артеты набежало почти два часа!

Увеличение компенсированного времени привело к 16 дополнительным голам

В фантастическом боевике «Время» с Джастином Тимберлейком люди генетически запрограммированы так, что в 25 лет перестают стареть. Но за следующие годы им приходится платить — получился мир, в котором богатые становятся практически бессмертными, а бедные обречены сражаться за жизнь. В английском футболе происходит примерно то же самое: для проигрывающей команды добавленное время превращается практически в полноценный мини-тайм с хорошими шансами на спасение, а игроки ведущего в счёте коллектива рискуют зажаться и допустить фатальную ошибку.

Также наличие около 10 минут компенсированного времени предполагает использование тренерами иного подхода к заменам. Правда, пока что, ко всеобщему удивлению, в среднем первая замена в этом сезоне происходит на 71-й минуте, что практически идентично предыдущим сезонам. Впрочем, если тренеры думают о смене игроков по-другому, вероятно, по ходу сезона это проявится в цифрах.

Гол Дугласа Луиса с пенальти принёс «Астон Вилле» победу над «Кристал Пэлас» на 98-й минуте Фото: Matthew Lewis/Getty Images

Самая простая и осязаемая вещь, на которую стоит обратить внимание, — это голы. В нынешнем сезоне в добавленное время уже было забито 32 мяча в 80 играх. Для сравнения: за весь прошлый сезон их было 84, а наибольшее количество за последнее десятилетие составило 102 в сезоне-2016/2017. Если голы будут забивать после 90-й минуты в таком же ритме, то к концу сезона их будет 152 — на 68 больше, чем в сезоне-2022/2023.

Ещё одно красивое и многозначительное число: во втором тайме в добавленное время было забито 24 мяча, что составляет 10% от общего количества голов. За последние 10 сезонов лучший показатель по таким голам фиксировался в сезоне-2021/2022 — 6,7%.

Среднее количество добавленного времени в предыдущих 10 сезонах составило 2 минуты 19 секунд в первом тайме и 4 минуты 36 секунд во втором. Из 32 голов, забитых по истечении основного времени в нынешнем сезоне, 16 были вколочены после этих контрольных меток. Некоторые из этих мячей не оказали существенного влияния на результаты игры: например, Дуглас Луис забил шестой мяч «Астон Виллы» в ворота «Брайтона», а Эрлинг Холанд ввинтил пятый мяч «Фулхэму».

Однако некоторые из этих голов очень многое изменили. Взять хотя бы гол Леандро Троссарда в матче за Суперкубок Англии между «Арсеналом» и «Сити» — бельгиец сравнял счёт на 90+11-й минуте, а затем его команда выиграла трофей в серии пенальти. Вспомните также гол Эмерсона Рояла в матче «Тоттенхэма» с «Брентфордом», забитый на 45+4-й минуте первого тайма. Или реализованный Дугласом Луисом пенальти на 90+8-й минуте в игре «Астон Виллы» с «Кристал Пэлас», превративший ничью в победу. Кроме этих мячей и подвига Мактоминея, можно вспомнить, как «Арсенал» приложил «МЮ» в компенсированное время: на 90+6-й минуте отличился Деклан Райс, а на 90+11-й «дьяволов» добил гол Габриэла Жезуса (3:1).

Без добавленного времени «Тоттенхэм» сейчас не лидировал бы

Пожалуй, больше всего от этих дополнительных минут выиграл «Тоттенхэм». В любом другом сезоне судья бы мог уже дать финальный свисток, когда Жоэль Матип забил мяч в свои ворота на 90+6-й минуте и помог «шпорам» победить «Ливерпуль» — 2:1. Опять же, Коди Гакпо сравнял счёт в той игре на четвёртой компенсированной минуте первого тайма. Пожалуй, самым ярким матчем команды Ангелоса Постекоглу стала победа над «Шеффилд Юнайтед». Ришарлисон сравнял счёт на восьмой компенсированной минуте, а на 90+10-й Деян Кулушевски принёс «Тоттенхэму» победу. Без этих геройств лондонцы набрали бы на четыре очка меньше.

Только что игроки «Тоттенхэма» вырвали победу над «Шеффилдом» на 90+10-й минуте Фото: Stephen Pond/Getty Images

На два очка меньше сейчас было бы в активе «Арсенала» и «Астон Виллы», на одно — у «Манчестер Юнайтед». С другой стороны, на три очка больше могло оказаться в копилке «Брентфорда», на два — у «Шеффилд Юнайтед» и «Эвертона». В такой реальности сейчас лидировал бы «Манчестер Сити» (по разнице мячей), а не «Тоттенхэм» — главная сенсация сезона занимала бы только четвёртое место.

Пока что единственный побочный эффект компенсированного времени — это травмы, что в условиях перманентного увеличения количества турниров и игр имеет огромное значение. Согласно данным Premier Injuries, на данный момент 119 футболистов в АПЛ травмированы либо дисквалифицированы. После паузы на игры сборных их станет ещё больше.