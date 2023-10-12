Кошмарный матч сборной Армении в Риге. Теперь шансов выйти на Евро почти нет

Казалось, в этом противостоянии всё понятно. Армения борется за прямую путёвку в плей-офф квалификации Евро-2024. Они уже победили Уэльс, Латвию, сыграли вничью с Турцией, и перед матчем имели неплохие шансы залететь как минимум на второё место. Но для этого нужно было ещё раз победить Латвию — одну из худших команд отборочного этапа. С тренером Дайнисом Казакевичем, с которым многие попрощались. Он провалил групповой этап, команда под его руководством набрала ноль очков за пять матчей. Какие здесь вообще могут быть варианты?

У Армении всё в порядке с составом, а из РПЛ приехало сразу пятеро футболистов. Четыре вышли в основном составе: Арутюнян, Тикнизян, Иву и Сперцян. Они уже внедрены в систему Петракова, сыграны, поэтому с первых минут от них ждали мощной и результативной игры.

На стартовых минутах латыши взяли мяч под контроль, но казалось, что это временное явление. Ведь на 9-й минуте армяне уже могли открывать счёт: Селараян роскошным пасом вывел Барсегяна на ударную позицию, но тот полез обыгрывать вратаря, который ногами выбил мяч в сторону.

Развить первый опасный момент во что-то большее не вышло. Стартовый контроль мяча латыши вовсе решили распространить на весь тайм. Да, хозяева совсем не выглядели аутсайдерами. И невозможно было предположить, что в этом розыгрыше у них ноль очков. Команда грамотно организовывала атаки и ждала свой момент. И он возник на 27-й минуте после подачи с углового: Янис Икауниекс здорово пробил в створ, Чанчаревич потащил. Вообще, стандартные положения в этом матче стали фишкой Латвии. Ведь вскоре они имели ещё один шанс: в этот раз Савельев бил с 15 метров, но вновь здорово сыграл армянский вратарь.

Под конец первого тайма контроль наконец-то получили гости. Казалось, вот-вот они всё-таки забьют гол. Перед штрафной активны были Дашян, Сперцян и Тикнизян, но уж слишком круто выглядела защита латышей. Никаких шансов.

А на 39-минуте хозяева и вовсе вышли вперёд. Команда здорово выбежала в контратаку, Яунземс прострелил с фланга в штрафную, Ульдрикис пропустил мяч на Икауниекса, и тот пробил Чанчаревича.

Латвия — Армения Фото: TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

Армянские игроки явно были шокированы. Да и в принципе команда не была похожа на себя. Латвия же провела точно лучший тайм в этом отборе. Гостям срочно требовался перерыв и разговор с тренером. Однако, как мы узнали позже, и он не помог.

Но Латвия сделала всё, чтобы вернуть Армению в игру. На 53-й минуте судья показал вторую жёлтую карточку Ошсу. Причём очень спорную. Грубости в отношении Бриаско-Балекяна точно не было. Однако гости получили не только почти тайм в пропорции 11 на 10, но и опасный штрафной, который чуть не реализовал Сперцян, мощно пульнув мяч в сторону голкипера.

Вот он — шанс, которым должна была пользоваться Армения и возвращаться в борьбу за путёвку в Германию. Но вместо агрессивных атак, навала и ударов болельщики наблюдали за безыдейной и безынициативной сборной. За первые 15 минут армянские футболисты не создали ни одного момента. Да, Латвия оборонялась низким блоком. И да, это был классический «автобус», который гости не могли пробить.

Никто даже не удивился, когда на 68-й минуте латыши выбежали вперёд, заработали угловой и Балодис увеличил преимущество. Петраков пытался освежить игру заменами. Но звёздный Ранос, Севикян, Серобян ничего не смогли изменить. Количество замен так и не добавило качества игре.

Армянской сборной хватило лишь на пару подходов: сначала Севикян пробил выше ворот головой, а в конце основного времени Иву плотно всадил с 20 метров. Редкий момент, когда Озолс включился в игру.

Кошмарная игра и кошмарный результат для Армении. У команды осталось семь очков и только теоретические шансы оказаться на втором месте. Для этого точно нужно побеждать Уэльс и Хорватию. Но сделать это будет очень тяжело.