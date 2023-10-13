Первое поражение Хорватии в отборе Евро! «Сгорели» главному конкуренту даже с Модричем

Сборная Турции провела первый матч под руководством нового тренера — Винченцо Монтеллы. В соперниках были хорваты, но турецкая команда взяла реванш за поражение в первом круге.

Перед игрой хорваты и турки делили лидерство в отборочной группе — у обеих команд было по 10 очков. Правда, бронзовый призёр ЧМ-2022 провёл на один матч меньше. Хорватов по праву считали фаворитом матча. Они лидировали в группе по потерянным очкам, играли дома, да и в первом круге справились с соперником на выезде — 2:0. Но сборная Турции провела лучший тайм в этом отборочном цикле.

До перерыва команда Монтеллы аккуратно играла у своих ворот и раз за разом забрасывала мяч за спины хорватским защитникам. Вроде бы не самый хитрый план, но он работал. И работал превосходно. Хорваты должны быть довольны, что ушли на перерыв, проигрывая всего лишь с разницей в один мяч. Это получилось во многом благодаря Доминику Ливаковичу — вратарь как минимум три раза спас команду.

Уже на второй минуте голкипер вытащил мяч после хлёсткого удара Барыша Йылмаза. Чуть позже Ливакович спас после выстрела Керема Актюркоглу, а потом нейтрализовал выход один на один в исполнении того же Актюркоглу. Будь турки чуть удачливее, они могли организовать разгром всего за 13 минут. Удивительно, но такие моменты никак не взбодрили хозяев.

Хорваты как будто ждали, с какой же попытки соперник реализует свой шанс. И дождались на 30-й минуте. Активный Йлымаз отклеился от защитников, убежал с центра поля к воротам соперника и переиграл голкипера. Ливакович выскочил за пределы штрафной площади, а турецкий футболист классно перекинул мяч через вратаря. Оставалось только гадать, что же там такого сделал Монтелла, что команда так заиграла.

Сборная Турции празднует забитый мяч Фото: Igor Kralj/Getty Images

Правда, последние минуты первого тайма прошли с преимуществом Хорватии. Показалось, что гости немного выдохлись после мощного отрезка в первые полчаса. С другой стороны, хорваты так и не создали какой-то опасности у чужих ворот до свитка на перерыв. А вот во второй половине ситуация изменилась.

Во-первых, хорваты взвинтили темп. Меньше поперечных передач плюс гораздо более быстрое принятие решений. Во-вторых, у турецкой сборной пропал нормальный выход из обороны в атаку. Периодически команда Монтеллы убегала к чужим воротам, но это было далеко не так опасно, как в первой половине. Впрочем, турки довольно неплохо оборонялись, несмотря на давление со стороны соперника.

На отрезке с 55-й по 75-ю минуты хорваты владели мячом 70% игрового времени и гораздо чаще били, чем соперник (шесть ударов против одного). Турки сосредоточились на игре по счёту, в чём и преуспели. На 90-й минуте арбитр Энтони Тейлор назначил пенальти в ворота Турции. Правда, после первого же повтора показалось, что британец погорячился. Мяч после рикошета попал, скорее, не в руку, а в грудь Хакана Чалханоглу. Видеопомощники пригласили судью к монитору, и тот поменял решение после повтора.

В целом второй тайм полностью остался за хорватами, однако три очка забрали гости. Таким образом, хорваты потерпели первое поражение в отборе, несмотря на присутствие гениального Луки Модрича. Этот результат ещё больше осложнил жизнь сборной Армении. Она отстаёт от Турции уже на шесть очков, при этом у команды Монтеллы есть преимущество по личным встречам. Остаётся только надеяться на неудачи хорватов, которые опережают армянских футболистов на три очка при одной игре в запасе. Всё идёт к тому, что на Евро от этой группы поедут Турция и Хорватия.