Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Шотландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Хорватия — Турция — 0:1, обзор матча отбора на Евро-2024, гол Йылмаза, 12 октября 2023 года

Первое поражение Хорватии в отборе Евро! «Сгорели» главному конкуренту даже с Модричем
Кирилл Закатченко
Хорватия — Турция
Аудио-версия:
Комментарии
Результат матча команды Далича с турками заметно осложнил положение сборной Армении.

Сборная Турции провела первый матч под руководством нового тренера — Винченцо Монтеллы. В соперниках были хорваты, но турецкая команда взяла реванш за поражение в первом круге.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа D. 7-й тур
12 октября 2023, четверг. 21:45 МСК
Хорватия
Окончен
0 : 1
Турция
0:1 Йылмаз – 30'    

Перед игрой хорваты и турки делили лидерство в отборочной группе — у обеих команд было по 10 очков. Правда, бронзовый призёр ЧМ-2022 провёл на один матч меньше. Хорватов по праву считали фаворитом матча. Они лидировали в группе по потерянным очкам, играли дома, да и в первом круге справились с соперником на выезде — 2:0. Но сборная Турции провела лучший тайм в этом отборочном цикле.

До перерыва команда Монтеллы аккуратно играла у своих ворот и раз за разом забрасывала мяч за спины хорватским защитникам. Вроде бы не самый хитрый план, но он работал. И работал превосходно. Хорваты должны быть довольны, что ушли на перерыв, проигрывая всего лишь с разницей в один мяч. Это получилось во многом благодаря Доминику Ливаковичу — вратарь как минимум три раза спас команду.

Кто из РПЛ уехал в сборные на матчи отбора:
22 футболиста из РПЛ вызваны в европейские сборные. На что они претендуют в отборе Евро?
22 футболиста из РПЛ вызваны в европейские сборные. На что они претендуют в отборе Евро?

Уже на второй минуте голкипер вытащил мяч после хлёсткого удара Барыша Йылмаза. Чуть позже Ливакович спас после выстрела Керема Актюркоглу, а потом нейтрализовал выход один на один в исполнении того же Актюркоглу. Будь турки чуть удачливее, они могли организовать разгром всего за 13 минут. Удивительно, но такие моменты никак не взбодрили хозяев.

Хорваты как будто ждали, с какой же попытки соперник реализует свой шанс. И дождались на 30-й минуте. Активный Йлымаз отклеился от защитников, убежал с центра поля к воротам соперника и переиграл голкипера. Ливакович выскочил за пределы штрафной площади, а турецкий футболист классно перекинул мяч через вратаря. Оставалось только гадать, что же там такого сделал Монтелла, что команда так заиграла.

Сборная Турции празднует забитый мяч

Сборная Турции празднует забитый мяч

Фото: Igor Kralj/Getty Images

Правда, последние минуты первого тайма прошли с преимуществом Хорватии. Показалось, что гости немного выдохлись после мощного отрезка в первые полчаса. С другой стороны, хорваты так и не создали какой-то опасности у чужих ворот до свитка на перерыв. А вот во второй половине ситуация изменилась.

Во-первых, хорваты взвинтили темп. Меньше поперечных передач плюс гораздо более быстрое принятие решений. Во-вторых, у турецкой сборной пропал нормальный выход из обороны в атаку. Периодически команда Монтеллы убегала к чужим воротам, но это было далеко не так опасно, как в первой половине. Впрочем, турки довольно неплохо оборонялись, несмотря на давление со стороны соперника.

На отрезке с 55-й по 75-ю минуты хорваты владели мячом 70% игрового времени и гораздо чаще били, чем соперник (шесть ударов против одного). Турки сосредоточились на игре по счёту, в чём и преуспели. На 90-й минуте арбитр Энтони Тейлор назначил пенальти в ворота Турции. Правда, после первого же повтора показалось, что британец погорячился. Мяч после рикошета попал, скорее, не в руку, а в грудь Хакана Чалханоглу. Видеопомощники пригласили судью к монитору, и тот поменял решение после повтора.

В целом второй тайм полностью остался за хорватами, однако три очка забрали гости. Таким образом, хорваты потерпели первое поражение в отборе, несмотря на присутствие гениального Луки Модрича. Этот результат ещё больше осложнил жизнь сборной Армении. Она отстаёт от Турции уже на шесть очков, при этом у команды Монтеллы есть преимущество по личным встречам. Остаётся только надеяться на неудачи хорватов, которые опережают армянских футболистов на три очка при одной игре в запасе. Всё идёт к тому, что на Евро от этой группы поедут Турция и Хорватия.

Армения провалила матч отбора в Латвии:
Кошмарный матч сборной Армении в Риге. Теперь шансов выйти на Евро почти нет
Кошмарный матч сборной Армении в Риге. Теперь шансов выйти на Евро почти нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android