Список финалистов премии Golden Boy
Издание Tuttosport опубликовало список из 20 финалистов премии Golden Boy и уайлд-карт из пяти футболистов. Кто претендует на награду лучшему молодому игроку года?
Бундеслига
Из немецких клубов набралось сразу пять номинантов: Джамал Мусиала, Матис Тель (оба — «Бавария»), Хави Симонс, Беньямин Шешко (оба — «РБ Лейпциг») и Флориан Вирц («Байер»).
АПЛ
В финальный топ-20 вошли четверо игроков из Англии: Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед»), Леви Колвилл («Челси»), Милош Керкез («Борнмут»), Эван Фергюсон («Брайтон»).
Ла Лига
В шорт-лист попали трое игроков из клубов Примеры: Джуд Беллингем («Реал»), Алекс Бальде («Барселона») и Арнау Мартинес («Жирона»).
Примейра
Из чемпионата Португалии в число финалистов вошли два игрока: Антониу Силва («Бенфика») и Усман Дьоманде («Спортинг»).
Лига 1
Во французских командах оказалось двое номинантов: Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ») и Анди Диуф («Ланс»).
Другие лиги
Также на Golden Boy номинированы игроки из ещё четырёх чемпионатов: Жоан Бакайоко (ПСВ, Эредивизия), Артур Вермерен («Антверпен», Лига Жюпиле), Люка Гурна-Дуат («Ред Булл Зальцбург», Бундеслига, Австрия) и Джорджио Скальвини («Аталанта», Серия А).
Уайлд-карт
Уайлд-карт получили пять игроков: Арда Гюлер («Реал», Ла Лига), Ламин Ямал («Барселона», Ла Лига), Жоау Невеш («Бенфика», Примейра), Билал Эль-Ханнус («Генк», Лига Жюпиле), Мартин Батурина («Динамо» Загреб, Первая лига Хорватии).
Номинанты на приз лучшему молодому игроку года. Кто поборется с Беллингемом?
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