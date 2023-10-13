15 топ-событий субботы: Овечкин, Блинкова в 1/2, КХЛ, отбор Евро-2024 и регби

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Нью-Джерси» — «Аризона», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 14 октября 2023, суббота. 02:00 МСК Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Не начался Аризона Койотс Глендейл Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли зажигать Джек Хьюз?

Важную роль в победе «дьяволов» в стартовой игре сезона с «Детройтом» сыграл Джек Хьюз. Американский форвард оформил дубль, когда его команда проигрывала 0:1, после чего «Дэвилз» больше ни разу не оказывались в положении отстающих. Хьюз провёл ярчайший предыдущий сезон — продолжится ли его доминация на льду в следующих матчах? «Аризона», которая проведёт первую игру в сезоне, постарается этого не допустить.

Джек Хьюз Фото: AP/TASS

🏒 2:30: «Вашингтон» — «Питтсбург», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 14 октября 2023, суббота. 02:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: первая встреча Овечкина и Кросби в новом сезоне!

Это уже классическая вывеска, и для неё даже не нужно искать каких-то дополнительных интриг — матчи «Вашингтона» и «Питтсбурга» всегда сами по себе привлекают огромный интерес. Многолетние лидеры команд, которые и придали этому противостоянию пикантности, — Александр Овечкин и Сидни Кросби — продолжают радовать болельщиков своей игрой. Какую роль они сыграют в предстоящей встрече?

Сидни Кросби и Александр Овечкин Фото: AP/TASS

🎾 9:00*: Лейла Фернандес (Канада) — Анна Блинкова (Россия), Гонконг, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Лейла Фернандес с последней россиянкой в сетке?

Финалистка US Open — 2021 Лейла Фернандес по пути к полуфиналу Гонконга остановила таких непростых соперниц, как Виктория Азаренко, Мирра Андреева, Линда Фрухвиртова. Теперь на пути канадской теннисистки встала последняя россиянка в сетке — Анна Блинкова. Девушки ранее встречались дважды и обменялись победами. В Нью-Йорке/Цинциннати-2020 сильнее была Лейла, а в Бад-Хомбурге — Анна. Будущая победительница нового матча сразится в финале с лучшей теннисисткой из пары Мартина Тревизан — Катержина Синякова.

Анна Блинкова Фото: Yu Chun Christopher Wong/Getty Images

🏒 10:00: «Амур» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 октября 2023, суббота. 10:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как казанцы закончат дальневосточный выезд?

Во время выезда на Дальний Восток, который традиционно считается непростым, «Ак Барс» не потерпел ни одного поражения, дважды обыграв «Адмирал» и оказавшись сильнее в предыдущей встрече с «Амуром». Благодаря серии побед казанцы вышли на первую строчку Восточной конференции и по потерянным очкам всё ещё опережают «Металлург». Подопечные Зинэтулы Билялетдинова постараются завершить выезд на мажорной ноте.

Подопечные Зинэтулы Билялетдинова постараются завершить выезд на мажорной ноте Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

🏒 13:00: «Торпедо» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 октября 2023, суббота. 10:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как завершится битва лидеров Запада?

Соперники являются соседями по турнирной таблице, занимая второе и третье места Запада соответственно. Нижегородцы опережают москвичей на одно очко, имея одну игру в запасе, а красно-белые остаются самой результативной командой чемпионата, забросив уже 66 шайб. Кто окажется сильнее в битве двух ярких команд?

«Торпедо» и «Спартак» являются соседями по турнирной таблице Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⛸ 13:00: Фигурное катание: Гран-при России, этап 1

Интрига: сможет ли кто-то помешать Аделии Петросян и сколько ультра-си она прыгнет?

Первый этап Гран-при России в Уфе оказался небогатым на фавориток среди одиночниц: после снятия Анастасии Зининой практически не осталось сомнений в победе Аделии Петросян из группы Этери Тутберидзе. Зато очень интересно, сколько ультра-си она прыгнет. Готов ли тройной аксель? А какие четверные?

Зато у мужчин нельзя предсказать даже пьедестал. За первую победу в сезоне поборются Андрей Мозалёв, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин и Макар Игнатов. В танцах на льду тон задают действующие чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, однако дотянуться до них попытается новая пара Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, а также недавние юниоры Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.

Аделия Петросян Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

🎾 15:00*: Барбора Крейчикова (Чехия) — Дарья Касаткина (Россия), Чжэнчжоу, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Касаткина с чемпионкой ТБШ?

До полуфинала «пятисотника» в Чжэнчжоу из пяти стартовавших россиянок добралась лишь одна — Дарья Касаткина. Соперница ей досталась очень серьёзная — чемпионка ТБШ Барбора Крейчикова. Девушки ранее встречались трижды, и счёт личных встреч был 2-1 в пользу Барборы. Она была сильнее в Цинциннати-2021 и Дубае-2023, а Дарья отличилась в Аделаиде-2023. Победительница матча сыграет в финале Чжэнчжоу с лучшей теннисисткой из пары Чжэн Циньвэнь — Ясмине Паолини.

Дарья Касаткина Фото: VCG/Getty Images

🎾 15:00*: Григор Димитров (Болгария) — Андрей Рублёв (Россия), Шанхай, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Рублёв в свой четвёртый финал на «Мастерсе»?

Андрей Рублёв на «Мастерсе» в Шанхае неудержим. Россиянин обыграл уже трёх французов, одного американца и пробился в полуфинал, где сразится с Григором Димитровым из Болгарии. Соперники хорошо друг друга знают — на уровне ATP они провели шесть матчей, и счёт личных встреч пока ничейный — 3-3. Андрей был сильнее на US Open — 2017, в Пекине-2019 и в Индиан-Уэллсе-2022, а Григор выиграл на Australian Open, в Роттердаме-2018 и в Вене-2022. Сумеет ли Андрей вырваться вперёд? В случае успеха он пробьётся в свой четвёртый финал «Мастерса» в карьере после Цинциннати-2021 (поражение), Монте-Карло-2021 (поражение) и 2023 (титул).

Андрей Рублёв Фото: Fred Lee/Getty Images

⚽️ 16:00: Украина — Северная Македония, ЧЕ-2024 — квалификация, группа C, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто продолжит борьбу за второе место?

Матч сборных Украины и Северной Македонии может стать определяющим для одной из команд. Ведь в группе С редкая ситуация: Англия практически гарантировала себе место в плей-офф с 13 очками, а три отстающие сборные имеют одинаковое количество очков. Это Италия, Украина и Северная Македония. При этом у действующих чемпионов Европы есть матч в запасе. Так что они в любом случае остаются фаворитами. Однако победитель матча точно отнимет уверенности у итальянцев.

Матч сборных Украины и Северной Македонии может стать определяющим для одной из команд Фото: Alex Caparros/Getty Images

🏉 18:00: Уэльс — Аргентина, регби — КМ-2023, 1/4 финала

Интрига: смогут ли аргентинцы остановить великолепных «красных драконов»?

Уэльс шикарно провёл групповую стадию: выиграл все четыре матча с разницей «+84»! Аргентина же попала в плей-офф со второго места в группе: сперва «лос пумас» проиграли Англии, но затем выиграли три матча подряд, в том числе с сильной Японией. Явные фавориты четвертьфинала — валлийцы, ведущие 8:2 в статистике личных встреч с аргентинцами. Но кто сказал, что «лос пумас» не попробуют совершить очередное чудо?

Аргентина не является фаворитом матча с Уэльсом Фото: Henry Browne/Getty Images

⚽️ 21:45: Италия — Мальта, ЧЕ-2024 — квалификация, группа С, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как итальянцы переживут скандал со ставками?

С одной стороны, Италия — очевидный фаворит. У Мальты ни одного очка в отборочном турнире, так ещё и матч для них гостевой. С другой — сама игра сейчас не главная тема для итальянцев. В сборной разгорелся скандал: два игрока национальной команды — Дзаньоло и Тонали — покинули базу и завершили подготовку к матчам. После их допросили представители прокуратуры Турина по подозрению в ставках на матчи собственных команд. В таком эмоциональном состоянии Италия будет играть, чтобы укрепить шансы на второе место. Добраться до Англии в таблице будет тяжело.

Италия — очевидный фаворит матча с Мальтой Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

⚽️ 21:45: Дания — Казахстан, ЧЕ-2024 — квалификация, группа H, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Казахстан приблизится к выходу на Евро-2024?

Команда Магомеда Адиева уже установила историческое достижение: 12 очков в группе — это рекорд. Но теперь болельщики требуют продолжения. Несмотря на такое количество очков, Казахстан пока на четвёртом месте в группе. А впереди ещё четыре матча. Но именно с Данией, а потом и Финляндией многое решится. Казахстан уже побеждал датчан в первом круге — 3:2. Теперь встреча пройдёт в Копенгагене. И, если удастся зацепиться за очки, мечта о выходе в финальную часть станет ещё реальнее.

12 очков Казахстана в группе — это рекорд Фото: Ramsey Cardy/Getty Images

⚽️ 21:45: Венгрия — Сербия, ЧЕ-2024 — квалификация, группа G, 7-й тур

Интрига: вернётся ли Сербия в лидеры группы?

Сборная Сербии здорово начала групповой этап, но потом столкнулась с Венгрией. Поражение, плюс ничья с Болгарией – и вот команда уже на втором месте. А снизу подпирает Черногория. И если сербы не хотят откладывать момент выхода в финальную часть на последний тур, то в Будапеште необходимо брать реванш. Ведь в случае ещё одного поражения они, вероятно, откатятся на третью строчку, и уже не всё будет зависеть от них. Точно не расклад, который хотела бы сборная.

Сербам необходимо побеждать в Будапеште Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

🏉 22:00: Ирландия — Новая Зеландия, регби — КМ-2023, 1/4 финала

Интрига: борьба главных фаворитов турнира!

Битву между Ирландией и Новой Зеландией многие ждали в финале Кубка мира – 2023, но сильнейшие команды столкнулись на старте плей-офф. На групповом этапе «клеверные» не потерпели ни одного поражения, обыграв при этом действующего чемпиона ЮАР. All Blacks в группе уступили Франции, хотя и разгромили остальных соперников. По итогам четвертьфинала новозеландцы либо продолжат борьбу за четвёртый титул, либо впервые в истории не выйдут в полуфинал. Будет очень горячо!

Битву Ирландии и Новой Зеландии ждали в финале Кубка мира Фото: Jean Catuffe/Getty Images

👊 23:50*: Ирина Алексеева (Россия) — Мелисса Диксон (США), UFC Fight Night 230

*Время боя ориентировочное

Интрига: Алексеева добудет ещё одну красивую победу?

Если с бойцами-мужчинами из России в UFC полный порядок, то наших соотечественниц в промоушене откровенно не хватает. Яркий дебют Ирины Алексеевой стал глотком свежего воздуха — а теперь обаятельная россиянка проведёт свой второй бой в главной лиге мира. Её соперница Мелисса Диксон не хватает звёзд с неба: если Алексеева выступит на своём уровне, мы увидим новую красивую победу Ирины.