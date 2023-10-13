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Расписание спортивных матчей 14 октября 2023 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

15 топ-событий субботы: Овечкин, Блинкова в 1/2, КХЛ, отбор Евро-2024 и регби
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 14 октября
Аудио-версия:
Комментарии
Много событий 14 октября: хоккей, теннис, фигурное катание, футбол, а вечером — UFC!

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Нью-Джерси» — «Аризона», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2023, суббота. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Не начался
Аризона Койотс
Глендейл
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли зажигать Джек Хьюз?

Важную роль в победе «дьяволов» в стартовой игре сезона с «Детройтом» сыграл Джек Хьюз. Американский форвард оформил дубль, когда его команда проигрывала 0:1, после чего «Дэвилз» больше ни разу не оказывались в положении отстающих. Хьюз провёл ярчайший предыдущий сезон — продолжится ли его доминация на льду в следующих матчах? «Аризона», которая проведёт первую игру в сезоне, постарается этого не допустить.

Джек Хьюз

Джек Хьюз

Фото: AP/TASS

🏒 2:30: «Вашингтон» — «Питтсбург», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2023, суббота. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: первая встреча Овечкина и Кросби в новом сезоне!

Это уже классическая вывеска, и для неё даже не нужно искать каких-то дополнительных интриг — матчи «Вашингтона» и «Питтсбурга» всегда сами по себе привлекают огромный интерес. Многолетние лидеры команд, которые и придали этому противостоянию пикантности, — Александр Овечкин и Сидни Кросби — продолжают радовать болельщиков своей игрой. Какую роль они сыграют в предстоящей встрече?

Сидни Кросби и Александр Овечкин

Сидни Кросби и Александр Овечкин

Фото: AP/TASS

🎾 9:00*: Лейла Фернандес (Канада) — Анна Блинкова (Россия), Гонконг, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Гонконг. 1/2 финала
14 октября 2023, суббота. 09:00 МСК
Лейла Фернандес
60
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Блинкова
37
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Интрига: справится ли Лейла Фернандес с последней россиянкой в сетке?

Финалистка US Open — 2021 Лейла Фернандес по пути к полуфиналу Гонконга остановила таких непростых соперниц, как Виктория Азаренко, Мирра Андреева, Линда Фрухвиртова. Теперь на пути канадской теннисистки встала последняя россиянка в сетке — Анна Блинкова. Девушки ранее встречались дважды и обменялись победами. В Нью-Йорке/Цинциннати-2020 сильнее была Лейла, а в Бад-Хомбурге — Анна. Будущая победительница нового матча сразится в финале с лучшей теннисисткой из пары Мартина Тревизан — Катержина Синякова.

Анна Блинкова

Анна Блинкова

Фото: Yu Chun Christopher Wong/Getty Images

🏒 10:00: «Амур» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2023, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как казанцы закончат дальневосточный выезд?

Во время выезда на Дальний Восток, который традиционно считается непростым, «Ак Барс» не потерпел ни одного поражения, дважды обыграв «Адмирал» и оказавшись сильнее в предыдущей встрече с «Амуром». Благодаря серии побед казанцы вышли на первую строчку Восточной конференции и по потерянным очкам всё ещё опережают «Металлург». Подопечные Зинэтулы Билялетдинова постараются завершить выезд на мажорной ноте.

Подопечные Зинэтулы Билялетдинова постараются завершить выезд на мажорной ноте

Подопечные Зинэтулы Билялетдинова постараются завершить выезд на мажорной ноте

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

🏒 13:00: «Торпедо» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2023, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как завершится битва лидеров Запада?

Соперники являются соседями по турнирной таблице, занимая второе и третье места Запада соответственно. Нижегородцы опережают москвичей на одно очко, имея одну игру в запасе, а красно-белые остаются самой результативной командой чемпионата, забросив уже 66 шайб. Кто окажется сильнее в битве двух ярких команд?

«Торпедо» и «Спартак» являются соседями по турнирной таблице

«Торпедо» и «Спартак» являются соседями по турнирной таблице

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⛸ 13:00: Фигурное катание: Гран-при России, этап 1

Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 1, Уфа
Мужчины. Короткая программа
14 октября 2023, суббота. 13:00 МСК
Не началось

Интрига: сможет ли кто-то помешать Аделии Петросян и сколько ультра-си она прыгнет?

Первый этап Гран-при России в Уфе оказался небогатым на фавориток среди одиночниц: после снятия Анастасии Зининой практически не осталось сомнений в победе Аделии Петросян из группы Этери Тутберидзе. Зато очень интересно, сколько ультра-си она прыгнет. Готов ли тройной аксель? А какие четверные?

Зато у мужчин нельзя предсказать даже пьедестал. За первую победу в сезоне поборются Андрей Мозалёв, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин и Макар Игнатов. В танцах на льду тон задают действующие чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, однако дотянуться до них попытается новая пара Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, а также недавние юниоры Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.

Аделия Петросян

Аделия Петросян

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

🎾 15:00*: Барбора Крейчикова (Чехия) — Дарья Касаткина (Россия), Чжэнчжоу, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Чжэнчжоу. 1/2 финала
14 октября 2023, суббота. 15:00 МСК
Барбора Крейчикова
18
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
12
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Интрига: как сыграет Касаткина с чемпионкой ТБШ?

До полуфинала «пятисотника» в Чжэнчжоу из пяти стартовавших россиянок добралась лишь одна — Дарья Касаткина. Соперница ей досталась очень серьёзная — чемпионка ТБШ Барбора Крейчикова. Девушки ранее встречались трижды, и счёт личных встреч был 2-1 в пользу Барборы. Она была сильнее в Цинциннати-2021 и Дубае-2023, а Дарья отличилась в Аделаиде-2023. Победительница матча сыграет в финале Чжэнчжоу с лучшей теннисисткой из пары Чжэн Циньвэнь — Ясмине Паолини.

Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

Фото: VCG/Getty Images

🎾 15:00*: Григор Димитров (Болгария) — Андрей Рублёв (Россия), Шанхай, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Шанхай. 1/2 финала
14 октября 2023, суббота. 15:00 МСК
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Интрига: пробьётся ли Рублёв в свой четвёртый финал на «Мастерсе»?

Андрей Рублёв на «Мастерсе» в Шанхае неудержим. Россиянин обыграл уже трёх французов, одного американца и пробился в полуфинал, где сразится с Григором Димитровым из Болгарии. Соперники хорошо друг друга знают — на уровне ATP они провели шесть матчей, и счёт личных встреч пока ничейный — 3-3. Андрей был сильнее на US Open — 2017, в Пекине-2019 и в Индиан-Уэллсе-2022, а Григор выиграл на Australian Open, в Роттердаме-2018 и в Вене-2022. Сумеет ли Андрей вырваться вперёд? В случае успеха он пробьётся в свой четвёртый финал «Мастерса» в карьере после Цинциннати-2021 (поражение), Монте-Карло-2021 (поражение) и 2023 (титул).

Андрей Рублёв

Андрей Рублёв

Фото: Fred Lee/Getty Images

⚽️ 16:00: Украина — Северная Македония, ЧЕ-2024 — квалификация, группа C, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа C. 7-й тур
14 октября 2023, суббота. 16:00 МСК
Украина
Не начался
Северная Македония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто продолжит борьбу за второе место?

Матч сборных Украины и Северной Македонии может стать определяющим для одной из команд. Ведь в группе С редкая ситуация: Англия практически гарантировала себе место в плей-офф с 13 очками, а три отстающие сборные имеют одинаковое количество очков. Это Италия, Украина и Северная Македония. При этом у действующих чемпионов Европы есть матч в запасе. Так что они в любом случае остаются фаворитами. Однако победитель матча точно отнимет уверенности у итальянцев.

Матч сборных Украины и Северной Македонии может стать определяющим для одной из команд

Матч сборных Украины и Северной Македонии может стать определяющим для одной из команд

Фото: Alex Caparros/Getty Images

🏉 18:00: Уэльс — Аргентина, регби — КМ-2023, 1/4 финала

Регби. КМ-2023 . 1/4 финала
14 октября 2023, суббота. 18:00 МСК
Уэльс
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли аргентинцы остановить великолепных «красных драконов»?

Уэльс шикарно провёл групповую стадию: выиграл все четыре матча с разницей «+84»! Аргентина же попала в плей-офф со второго места в группе: сперва «лос пумас» проиграли Англии, но затем выиграли три матча подряд, в том числе с сильной Японией. Явные фавориты четвертьфинала — валлийцы, ведущие 8:2 в статистике личных встреч с аргентинцами. Но кто сказал, что «лос пумас» не попробуют совершить очередное чудо?

Аргентина не является фаворитом матча с Уэльсом

Аргентина не является фаворитом матча с Уэльсом

Фото: Henry Browne/Getty Images

⚽️ 21:45: Италия — Мальта, ЧЕ-2024 — квалификация, группа С, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа C. 7-й тур
14 октября 2023, суббота. 21:45 МСК
Италия
Не начался
Мальта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как итальянцы переживут скандал со ставками?

С одной стороны, Италия — очевидный фаворит. У Мальты ни одного очка в отборочном турнире, так ещё и матч для них гостевой. С другой — сама игра сейчас не главная тема для итальянцев. В сборной разгорелся скандал: два игрока национальной команды — Дзаньоло и Тонали — покинули базу и завершили подготовку к матчам. После их допросили представители прокуратуры Турина по подозрению в ставках на матчи собственных команд. В таком эмоциональном состоянии Италия будет играть, чтобы укрепить шансы на второе место. Добраться до Англии в таблице будет тяжело.

Италия — очевидный фаворит матча с Мальтой

Италия — очевидный фаворит матча с Мальтой

Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

⚽️ 21:45: Дания — Казахстан, ЧЕ-2024 — квалификация, группа H, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа H. 7-й тур
14 октября 2023, суббота. 21:45 МСК
Дания
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Казахстан приблизится к выходу на Евро-2024?

Команда Магомеда Адиева уже установила историческое достижение: 12 очков в группе — это рекорд. Но теперь болельщики требуют продолжения. Несмотря на такое количество очков, Казахстан пока на четвёртом месте в группе. А впереди ещё четыре матча. Но именно с Данией, а потом и Финляндией многое решится. Казахстан уже побеждал датчан в первом круге — 3:2. Теперь встреча пройдёт в Копенгагене. И, если удастся зацепиться за очки, мечта о выходе в финальную часть станет ещё реальнее.

12 очков Казахстана в группе — это рекорд

12 очков Казахстана в группе — это рекорд

Фото: Ramsey Cardy/Getty Images

⚽️ 21:45: Венгрия — Сербия, ЧЕ-2024 — квалификация, группа G, 7-й тур

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа G. 7-й тур
14 октября 2023, суббота. 21:45 МСК
Венгрия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вернётся ли Сербия в лидеры группы?

Сборная Сербии здорово начала групповой этап, но потом столкнулась с Венгрией. Поражение, плюс ничья с Болгарией – и вот команда уже на втором месте. А снизу подпирает Черногория. И если сербы не хотят откладывать момент выхода в финальную часть на последний тур, то в Будапеште необходимо брать реванш. Ведь в случае ещё одного поражения они, вероятно, откатятся на третью строчку, и уже не всё будет зависеть от них. Точно не расклад, который хотела бы сборная.

Сербам необходимо побеждать в Будапеште

Сербам необходимо побеждать в Будапеште

Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

🏉 22:00: Ирландия — Новая Зеландия, регби — КМ-2023, 1/4 финала

Регби. КМ-2023 . 1/4 финала
14 октября 2023, суббота. 22:00 МСК
Ирландия
Не начался
Новая Зеландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: борьба главных фаворитов турнира!

Битву между Ирландией и Новой Зеландией многие ждали в финале Кубка мира – 2023, но сильнейшие команды столкнулись на старте плей-офф. На групповом этапе «клеверные» не потерпели ни одного поражения, обыграв при этом действующего чемпиона ЮАР. All Blacks в группе уступили Франции, хотя и разгромили остальных соперников. По итогам четвертьфинала новозеландцы либо продолжат борьбу за четвёртый титул, либо впервые в истории не выйдут в полуфинал. Будет очень горячо!

Битву Ирландии и Новой Зеландии ждали в финале Кубка мира

Битву Ирландии и Новой Зеландии ждали в финале Кубка мира

Фото: Jean Catuffe/Getty Images

👊 23:50*: Ирина Алексеева (Россия) — Мелисса Диксон (США), UFC Fight Night 230

*Время боя ориентировочное

UFC 2023. UFC Fight Night 230, Лас-Вегас, США
Ирина Алексеева - Мелисса Диксон
14 октября 2023, суббота. 23:50 МСК
Ирина Алексеева
Не началось
Мелисса Диксон

Интрига: Алексеева добудет ещё одну красивую победу?

Если с бойцами-мужчинами из России в UFC полный порядок, то наших соотечественниц в промоушене откровенно не хватает. Яркий дебют Ирины Алексеевой стал глотком свежего воздуха — а теперь обаятельная россиянка проведёт свой второй бой в главной лиге мира. Её соперница Мелисса Диксон не хватает звёзд с неба: если Алексеева выступит на своём уровне, мы увидим новую красивую победу Ирины.

Интервью с нашей звёздочкой:
«Стресс, депрессия и биполярка». Алексеева честно рассказала о дебюте в UFC
Эксклюзив
«Стресс, депрессия и биполярка». Алексеева честно рассказала о дебюте в UFC
Ирина Алексеева

Ирина Алексеева

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

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