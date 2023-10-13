Гениальный гол Мбаппе в девятку затащил сборную на Евро! Статистика Франции идеальна

Главный матч игрового дня в отборе на Евро-2024 состоялся в Амстердаме — Нидерланды против Франции. По его итогам мы узнали участника стартующего летом в Германии турнира.

Сборная Франции в случае победы над соперником гарантировала себе место на Евро-2024. А вот Нидерланды рисковали потерять второе место в группе, что заметно осложнило бы им жизнь. Как вы понимаете, у обеих команд была запредельная мотивация. Главный тренер хозяев Рональд Куман доверил место в стартовом составе вратарю Барту Вербрюггену — для 21-летнего игрока это был дебют в составе сборной.

Новичку пришлось доставать мяч из сетки спустя всего семь минут после стартового свистка. Быстроногий Килиан Мбаппе легко убежал от защитника и в касание замкнул прострел Жонатана Клосса. Вратарь просто не успел поднять руки, а его команде пришлось начинать с центра поля. Французы оформили этот гол с какой-то внешней лёгкостью, как будто бы даже не напрягаясь.

Французы празднуют забитый мяч Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Надо сказать, что Нидерланды проснулись только во второй половине первого тайма. До этого момента хозяева играли достаточно медленно и пассивно, а французов полностью устраивал такой сценарий. Нидерланды создали пару моментов, но мяч всё время летел мимо створа. Да, команда Кумана заиграла активнее, однако этого было мало. На перерыв французы ушли в хорошем настроении, а на старте второй половины отправили соперника в нокдаун.

На первый план снова вышла гениальность Мбаппе. Капитан сборной Франции великолепным ударом перекинул Вербрюггена — мяч по красивой траектории залетел в дальний угол. Вратарю-дебютанту можно было только посочувствовать. С другой стороны, непонятно, по какой причине футболисты Нидерландов предоставили сопернику такое количество свободного пространства. Все знают, на что способен Мбаппе в подобной ситуации.

Похоже, этот гол шокировал не только саму сборную Нидерландов, но и болельщиков на стадионе. Острота у французских ворот пропала, хотя Мик Меньян играл совсем не безошибочно, а порой даже нервно. Всё-таки нынешней сборной Нидерландов тяжело конкурировать с соперником такого уровня. А Мбаппе обошёл по голам за сборную самого Мишеля Платини.

Французы до этого матча не пропустили ни одного мяча в отборе, но соперник прервал серию. Этот гол полностью на совести Меньяна. Квилиндсхи Хартман вместо прострела хитро пробил в ближний угол, а вратарь уже завалился в противоположном направлении. Французы моментально ответили, но удар Мбаппе пришёлся в перекладину.

Таким образом, сборная Франции гарантировала себе место на Евро-2024, что вообще никого не удивляет. Нидерланды в теории ещё могут догнать вице-чемпионов мира, однако у тех преимущество по личным встречам. Ещё больше впечатляет разность забитых и пропущенных мячей. Французы огорчили соперников 13 раз, а сами пропустили всего один раз. У вице-чемпионов мира идеальная статистика — шесть побед в шести матчах. А вот Нидерланды опустились на третье место в группе. Они отстают от греков на три очка, но у команды Кумана есть один матч в запасе. 16 октября оба претендента на вторую строчку сыграют в Греции.