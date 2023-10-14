Роналду спас Португалию! И отправил её на Евро-2024!

Мегасенсации со Словакией не случилось, но было близко.

Сборная Португалии принимала словаков, чтобы взять седьмую победу в семи матчах квалификации Евро-2024 и обеспечить себе досрочный выход на главный континентальный турнир. И у неё это получилось! Хотя без нервов не обошлось.

Португальцы захватили преимущество с первых же минут. Особенно им удался первый тайм: 91% точных передач, 16 ударов, семь из которых полетели в створ, 65% владения мячом, 4,61 xG и два гола. А что у словаков? Шальное попадание в перекладину, и то после срезки от соперника. Это была настоящая доминация.

Если бы не слабая реализация, Португалия вполне могла закинуть Словакии минимум пять безответных голов уже за первые 45 минут, причём хотя бы два из них должен был забивать Криштиану. Мешали то невезение, то прекрасная игра Дубравки.

Мартин Дубравка Фото: Sebastian Frej/Getty Images

Словацкий голкипер отразил опаснейшие удары Бруну, Рамуша и Бернарду. А когда был бессилен даже он, на помощь пришла штанга: тот же Рамуш бил с трёх метров после изящного прострела Криштиану и попал в каркас.

Реализация стала единственным минусом практически идеальных португальцев — помимо прочего, из убойной позиции на добивании вслед за сейвом Дубравки мазанул Роналду. Он же попытался под конец тайма пробить через себя, но не попал по мячу.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Тем не менее на два гола хозяева всё же сподобились: на 18-й минуте Бруну убрал на замахе Куцку, подал в штрафную и нашёл там голову Рамуша.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

А 10 минут спустя Вавро неловко остановил рукой в своей штрафной прострел Рафаэла Леау — Криш с 11-метрового не простил.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Криштиану натурально кайфовал от происходящего: заводил трибуны взмахами рук и широко улыбался. Оно и понятно: всё хорошо и в личной жизни — снова стал самым высокооплачиваемым игроком мира, и в футбольной — впервые за многие годы выступает на расслабоне за клуб и сборную.

Криштиану Роналду Фото: Octavio Passos/Getty Images

Второй тайм получился совсем не таким односторонним, как первый. Португальцы будто бы поняли, что преимущество над столь унылой Словакией додержат и вполсилы, а сами словаки никак в этом не переубеждали. Вплоть до 69-й минуты.

Португалия успокоилась, и Словакия этим воспользовалась: Ганцко пробил с 20 метров и попал в ногу Антониу Силвы — от неё мяч срикошетил в ворота. Привет, первый пропущенный Португалией гол в данном отборочном цикле.

Давид Ганцко Фото: Octavio Passos/Getty Images

Радость словаков, впрочем, продлилась недолго — уже через три минуты Криштиану оформил дубль – забил в пустые ворота после точнейшей передачи Бруну с фланга и добил едва воскресшую интригу. Есть 125-й гол Рона за сборную! Примерно так выглядит величие.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Но и это не всё! Португальцы, видимо, снова слишком поверили в себя и пропустили на 80-й минуте — Лоботка мощно исполнил с 20 метров в левый угол.

Станислав Лоботка (в центре) Фото: Octavio Passos/Getty Images

Для двух голов Словакии хватило всего 0,26 xG — вот с кого надо брать пример расточительным португальцам с их 6,81 xG и тремя голами. И всё же победа есть победа.

Португалия за три тура до конца квалификации опережает словаков уже на восемь очков, а Люксембург — на 10. Да, проход на Евро гарантирован, как и Бельгии с Францией.

Для Словакии тем временем поражение мало что изменило. Никто и не ждал от них выездной победы над Португалией, а впереди — выезды к Люксембургу и Боснии, а также приём Исландии: здесь уже надо брать своё и сохранять преимущество над не самым мощным Люксембургом.