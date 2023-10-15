Матч с Испанией — решающий для Холанда. Но главной фигурой у норвежцев будет не он

Сборная Норвегии, несмотря на присутствие в составе таких звёзд, как Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор, пропустила последние чемпионаты мира и Европы. Вот и в квалификации Евро-2024 скандинавы рискуют остаться как минимум без прямой путёвки в финальную стадию. На финише отборочного цикла команда Столе Сольбаккена занимает лишь третье место в группе – отстаёт на пять очков от сенсационного лидера группы Шотландии и на два очка от Испании, причём у «Красной фурии» на игру меньше (пять матчей, а не шесть, как у норвежцев). Сегодняшняя встреча с испанцами в Осло становится решающей для Холанда и компании. Для победы хозяевам нужны голы их супербомбардира, а значит, нужны и хорошие передачи в створ, ведь без них «король штрафной» Эрлинг не будет представлять опасности для ворот соперника.

Результат этого матча во многом будет зависеть от игры другого футболиста сборной Норвегии – капитана и плеймейкера Эдегора. Для него в предстоящей встрече есть ещё и момент принципиальности. Ведь Испания едва не сломала карьеру талантливейшему полузащитнику.

Период в «Реале», которому Эдегор принадлежал с января 2015-го до августа 2021-го, – сплошная печаль для Мартина. Хотя как всё красиво начиналось! Мадридский клуб подписывал за € 2,8 млн уникума, которому едва исполнилось 16 лет и который в столь юном возрасте уже показал себя в чемпионате Норвегии (5+7 в 23 матчах за родной «Стрёмсгодсет»).

Но спустя годы мы узнали, что «Реал» покупал не талант, а пиар. Тогдашний и нынешний главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти вспоминал в своей автобиографии, рассуждая о заключённой президентом клуба Флорентино Пересом сделке.

«Президент решил, что норвежец сыграет три матча за первую команду в качестве мероприятия по организации общественного мнения. Он мог быть лучшим игроком в мире, но мне было всё равно, потому что он не был тем футболистом, которого я просил. Этот трансфер был совершён для пиара».

В «Реале» подготовили для Эдегора план развития карьеры. Юный полузащитник должен был тренироваться каждый день с первой командой, а выступать за фарм-клуб мадридцев «Кастилью». Но в итоге, по словам самого Мартина, он не нашёл своё место ни там, ни там. В основе норвежец «чувствовал себя ребёнком», которого взяли просто потренироваться. Это сильно било по неокрепшей психике Эдегора. Он ощущал себя слабаком.

В первые полгода Эдегор сыграл 11 матчей за «Кастилью» в третьем дивизионе под руководством Зинедина Зидана и набрал всего 1+1 по системе «гол+пас». За основу дебютировал только в последнем туре Примеры – 23 мая 2015-го. Вышел на полчаса в домашнем матче с «Хетафе» (7:3) и в возрасте 16 лет и 156 дней стал самым молодым футболистом в истории «Реала» в Примере.

Мартин Эдегор экс-полузащитник «Реала» «Я потерял искру, которая была свойственна моей игре. Какое-то время действовал слишком надёжно. Я больше беспокоился о том, чтобы не наделать ошибок, и не думал о своём футболе. А моя игра всегда была направлена на то, чтобы сделать разницу. Исполнить сложный пас. Сейчас я могу понять, почему так получилось… Возможно, если бы я был испанцем, мне давали бы больше времени, чтобы расти. Честно говоря, не знаю. В современном футболе не бывает среднего — либо ты лучший игрок в истории, либо ты дерьмо».

Весь следующий сезон Эдегор отыграл за «Кастилью» (1+7 в 34 матчах). Ни о каком развитии карьеры одарённого полузащитника в первой команде речь на тот момент уже не шла. За основу Мартину дали сыграть только в ноябре 2016-го во встрече Кубка Испании с «Культураль Леонесой» (6:1), где он отбегал 90 минут против не особо сопротивлявшегося соперника. А потом наступило время кататься по арендам. Сначала в январе 2017-го норвежца отправили в голландский «Херенвен».

В «Херенвене» Эдегор тоже, мягко говоря, не сверкал. Он то попадал в основу, то оставался на скамейке (восемь выходов с первых минут, шесть – на замену), ни разу не забил и набрал лишь 0+3 в 14 матчах сезона-2017/2018. Следующий год у норвежца получился не лучше. В 26 матчах за «Херенвен» он стал автором всего двух голов и одной голевой передачи. Тут уже не о прогрессе надежды «Реала» можно было говорить, а о регрессе.

Всё изменила для Эдегора аренда в другой голландский клуб «Витесс» летом 2018-го. Как раз перед тем сезоном команду возглавил российский тренер Леонид Слуцкий, под руководством которого полузащитник сумел перезагрузить карьеру. В 20 лет Мартин наконец-то почувствовал себя лидером команды, но при этом понимал, что имеет право творить, рисковать. Слуцкий вспоминал, как помог норвежцу избавиться от сковывавшего его давления: он сказал Эдегору: «Ты не звезда для меня, обычный игрок, я разрешаю тебе ошибаться».

Мартин Эдегор и Леонид Слуцкий в «Витессе» Фото: Angelo Blankespoor/Getty Images

В том сезоне Эредивизии Мартин забил девять голов и сделал 13 голевых передач за 35 матчей. Это был самый результативный год в его карьере.

«Слуцкий был потрясающим, – рассказывал Эдегор. – Он верил в мои способности, при этом не требуя творить волшебство всякий раз. Он помог мне повысить качество принятия решений и улучшить взаимодействие с командой. И вскоре я снова начал успешно отдавать сложные передачи».

Эдегор возвратился в Испанию, провёл на правах аренды очень неплохой сезон в «Реале Сосьедад» (7+9 в 36 матчах). Из Нидерландов полузащитник вернулся уже готовым к большим делам футболистом. Мартин впечатлил своей игрой тренировавшего «сливочных» Зидана и начал сезон-2020/2021 в Мадриде. Но «Реал» оказался совсем не его командой. Проведя только девять матчей без результативных действий (с первых минут – пять), Эдегор в январе 2021-го уехал в Лондон, чтобы вскоре превратиться в звезду «Арсенала».

В нынешнем сезоне у норвежского капитана «Арсенала» 3+1 в восьми матчах АПЛ, а в Лиге чемпионов он забил голландцам – ПСВ.

В сборной Норвегии Эдегор трижды играл с Испанией – пока без особого успеха. В квалификации Евро-2020 национальные команды этих стран тоже оказались в одной группе. Норвежцы с Мартином в составе проиграли на выезде со счётом 1:2, а дома сыграли вничью – 1:1. А в отборочном цикле Евро-2024 Эдегор и компания крупно уступили в Испании – 0:3. Тот матч, к слову, пропустил из-за травмы Холанд.

Вообще у Эдегора не впечатляющая результативность в квалификации Евро-2024. Он забил только один гол Грузии и сделал один голевой пас с Кипром. Даже по количеству передач под удар (7) Мартин почти в три раза уступает Фредрику Эурснесу, хотя по точным передачам на чужой трети поля опережает всех (136). А из 17 его ударов по воротам (лидер сборной по этой статистике) всего два пришлись в створ. Вероятно, в Норвегии ждут от Эдегора большего.

Может, это воскресенье, 15 октября, станет его днём?