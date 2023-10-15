«Будут большие трансферы. Это крутая история». Что известно о новом женском «Спартаке»

Почему понадобилась женская команда? Кто будет там играть, а кто — тренировать? Поговорили с клубом и всё узнали.

Неделю назад на дерби «Спартак» — ЦСКА в РПЛ на всех медиафасадах стадиона красно-белых, а также на футболках игроков были размещены QR-код и дата – 14.10. Код направлял на телеграм-канал с таким же названием – 14.10. Долгой интриги не было – комментаторы трансляции объяснили, что в этот день «Спартак» планирует объявить о создании женской команды, которая в сезоне-2024 войдёт в состав Суперлиги. За неделю в телеграм-канале, где анонсируется это событие, собралось более 15 тысяч человек.

Почему «Спартак» создаёт женскую команду и когда начал это делать?

Наличие женской команды в структуре – одно из обязательных условий для лицензирования клубов в РПЛ, а ранее ФИФА и УЕФА выдвигали аналогичные требования для участников в мужских еврокубках. Из российских топ-клубов «Спартак» решился на создание женского состава позже всех. С 2017 года женская команда есть у ЦСКА, с 2018-го – у «Локомотива», с 2020-го – у «Зенита», а с 2022-го – у «Динамо». Из команд РПЛ также «Рубин», «Краснодар», «Крылья Советов» и «Ростов» выступают в Суперлиге.

Вообще, первые шаги по созданию нового ЖФК «Спартак» были сделаны ещё два года назад с приглашением Елены Тереховой – бывшей футболистки сборной России, чемпионки Европы U19, чемпионки США и двукратной чемпионки России. Её первой задачей стал отбор девушек в юношескую команду U16 в структуре академии «Спартака». Терехова тренировала новую команду, которую собрала за несколько недель, и через два месяца красно-белые приняли участие в юношеской футбольной лиге. Сейчас у «Спартака» появились женские команды более ранних возрастов – U14 и U12.

Футболистки «Спартака» U16 Фото: t.me/fcsmtg

«В феврале пришёл запрос – к маю собрать молодёжную команду. Я ответила, что всё зависит от возможностей: нужен интернат для игроков, качественный отбор и сильный тренерский штаб, – объясняет Елена Терехова, которая в этом году возглавила всё направление женского футбола в «Спартаке». – Затем мы определили, что в 2024 году, помимо молодёжного состава, у «Спартака» должна быть команда и в Суперлиге. Написали стратегию развития, её утвердило руководство при поддержке «Лукойла». Сейчас я отвечаю за все команды. Юношеские – относятся к академии, а молодёжный и взрослый составы находятся в структуре всего клуба».

На вопрос, почему «Спартак» не создал женскую команду раньше, а сделал это позже остальных топ-клубов, Елена отвечает спокойно: «Раньше интереса у руководства «Спартака» было меньше, сейчас он появился»

Елена Терехова Фото: Jose Breton/NurPhoto via Getty Images

Что было у молодёжки «Спартака» в этом сезоне?

Молодёжная команда «Спартака», собранная в мае, успела поиграть в Первой лиге, заняла третье место в группе и не добралась до финального турнира. Сейчас молодёжка проводит товарищеские матчи, однако этот состав – не костяк будущей команды Суперлиги, как было в случае с «Динамо», заявившимся в Суперлигу в сезоне-2023.

«Мы провели отбор по всей стране, создали расширенный список игроков, дали всем шанс проявить себя до конца лета. Затем обозначили тех, кто останется. К нам приехали футболистки из Калининграда, из Ростова, из Краснодара, были девчонки в том числе из любительских команд. Кто-то зацепился, кто-то нет. С того отбора в команде останется 30–40%, они сыграют в молодёжном чемпионате России в следующем году. В Суперлигу не попадёт никто, разве только в рамках буферной зоны», – рассказала Елена.

В этом году первая женская команда «Спартака» – U16 – стала показывать результат: дошла до четвертьфинала турнира ЮФЛ-девушки. Главное достижение – победа в 1/8 финала над «Зенитом». О результате этого матча объявили даже в пабликах мужского «Спартака».

Афиша от «Спартака» Фото: t.me/fcsmtg

Кто будет тренировать новый клуб?

Вадим Козлов – бывший главный тренер женского футбольного клуба «Строгино», участника Первой лиги. По спортивному принципу он мог оказаться в Суперлиге и со своей прежней командой, однако в женском футбольном чемпионате России никто не вылетает и не поднимается. Правда, в таком случае интересно, каким будет список участников в 2024 году, «Спартак» станет нечётной 13-й командой.

«Я давно в женском футболе, с 19 лет работал в футбольной секции «Крылатское», потом она была переименована в «Строгино». Параллельно я занимался развитием разных футбольных школ по России. «Спартак» и Суперлига – серьёзный level up, большая честь. Конечно, женский футбол небольшой с точки зрения комьюнити, поэтому мы все друг с другом общаемся. В связи с этим я не вижу перед собой новой планеты. До этого я был самым молодым тренером с лицензией А-УЕФА. Я веду научную деятельность, и мои навыки позволяют смело смотреть в будущее.

Я понимаю руководство РФС, которое при выборе кандидатов в Суперлигу отталкивается от финансовой стабильности в перспективе не одного-двух лет, а пяти-десяти лет. У «Спартака» есть такая стабильность, это бренд. Никому не нужна лига, в которой каждые два года будут исчезать клубы, – рассказывает Вадим. – Восхищаюсь людьми, которые держат на плаву клубы с финансовыми или организационными сложностями, зачастую из идейных соображений. Желаю им успехов и терпения. Хочется, чтобы руководители нашли в себе силы поддержать таких людей»

Ресурсы «Спартака» на женскую команду Вадим называет сопоставимыми с теми, что есть у других команд в структурах популярных мужских клубов: «Они не превышают условий других ФК в Суперлиге. За нами молодость, инициатива и компетенции. Надеюсь, что нам хватит терпения пережить сложный период и создать сильную команду».

Вадим Козлов Фото: Анна Бойко / РФС

Кто будет играть в женском «Спартаке»?

Руководство «Спартака» не скрывает, что ведёт переговоры с игроками Суперлиги, в особенности из команд топ-3. Игроки молодёжки заявятся в молодёжную лигу и иногда будут подниматься в основу, но главную команду красно-белые собирают, по сути, с нуля.

«Мы до сих пор в поисках, но у нас есть дорожная карта по Суперлиге. Осталось найти порядка восьми игроков. Будут большие трансферы, к нам идут из разных клубов. Это «Спартак». Футболистки знают, что если здесь зарождается история, то она будет крутая. Под таким брендом долго уговаривать не приходится», – говорит Елена.

Свой футбол новый «Спартак» хочет видеть агрессивным и комбинационным. Поэтому клуб в текущих поисках ориентируется на игроков с сильными индивидуальными качествами.

«Мы общаемся и с агентами игроков, и напрямую. Агентов приходит достаточно много. Мы определили, в какой футбол хочет играть «Спартак», под это мы уже решали, каких игроков хотим видеть, – молодых или более опытных. Далее мы изучили, у кого заканчиваются контракты. Трансферы за деньги? Да, ведётся несколько таких переговоров, в том числе по легионеркам. Ситуация непростая, не все хотят ехать. Нам интересен рынок Южной Америки – Мексика, Колумбия. Например, колумбийки до чемпионата мира стоили совсем других денег, сейчас – в два-три раза дороже благодаря тому, что они сыграли в четвертьфинале».

Однако директор ЖФК «Спартак» соглашается, что кадровый кризис пройдет ещё не скоро.

«Кризис кадров ощущается не только при создании «Спартака», в целом по стране. Дефицит игроков колоссальный. Но, начиная с U14, ситуация становится лучше. Через 10 лет, думаю, что мы увидим результаты работ, которые проводим в рамках академии», – говорит Елена.

Светлана Думич Фото: t.me/dumich_sveta

Неудачный опыт 2005/2006

В 2005 году спортивное общество «Спартак» к своему 70-летию объявило о создании женской команды. В 2006 году, всего через сезон, ЖФК занял второе место чемпионата России. А сразу после этого одним днём прекратил своё существование. Одной из футболисток той команды, взявшей серебро внутренней лиги, была Елена Терехова:

«Тогда был не «Спартак», а сообщество «Спартак», – рассказывает она, – оно не принадлежало мужскому клубу. Руководство было менее очевидное, были приняты странные решения. Да, сыграли год, заняли второе место в чемпионате, и команду закрыли».

«Сейчас всё иначе. Нам бы хотелось, чтобы нынешнее время воспринималось как реальное начало большой истории женского футбольного клуба «Спартак». 14 октября — дата создания ЖФК «Спартак», – добавляет Вадим.

А что с болельщиками?

Главный тренер не скрывает, что женский «Спартак» может несколько раз сыграть и на главном стадионе красно-белых «Открытии Арене», однако точной информации пока нет, лишь переговоры. Елена отмечает, что привлекать болельщиков на трибуны предстоит не отсутствием Fan ID, а классной историей.

«Очень хочется, чтобы нас приняли хорошо. Да, будут вопросы, будут недовольства, будет непонимание. Мы к этому готовы, но мы хотим поменять отношение. Понятно, что это в нашей стране тяжело, но хочется верить, что сдвинемся с какой-то точки. «Спартак» — народная команда, надеюсь, что мы получим много поддержки».

Болельщики «Спартака» Фото: Александр Любарский / РФС

А Вадим Козлов обещает болельщикам неравнодушный футбол:

«Мы понимаем, что в среде фанатов может быть скепсис относительно женского футбола. Я и команда готовы гарантировать, что мы будем показывать интересный футбол, на который приятно смотреть. Где будет большое количество острых моментов, опасная игра у чужих ворот, характер, который часто женщины проявляют сильнее, чем мужчины. Особенно в игровых видах спорта. Нам бы хотелось, чтобы болельщики чувствовали, что этим девушкам абсолютно не всё равно».