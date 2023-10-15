Венгрия как будто выиграла в лотерею.

Как же не повезло Сербии! Дважды за одну атаку попали в штангу и поплатились за это. Видео

Сборная Сербии приехала в гости к венграм, чтобы победить и обойти их в таблице — вместо этого она увезла поражение. Поблагодарить за это стоит плохую реализацию, граничащую с мистикой.

К 70-й минуте счёт был 2:1 в пользу Венгрии, но тут гости исполнили опаснейший угловой. Андрия Живкович подал его, и Сергей Милинкович-Савич с близкого расстояния бабахнул в штангу, после чего мяч отскочил к Страхине Павловичу.

Сербский защитник был обязан с нескольких метров добить в пустой ближний угол, а вместо этого повторил трюк партнёра и каким-то чудом засадил в каркас! Тренер сербов Драган Стойкович аж перекрестился, и его эмоции понять несложно.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Необычная ситуация стала квинтэссенцией невезения сербов. Во-первых, в начале второго тайма Александр Митрович дважды забил и в обоих случаях начинал праздновать, однако арбитр справедливо фиксировал вне игры.

Во-вторых, Сербия пропустила первой на 20-й минуте встречи и сравняла на 33-й. А потом пропустила ещё один на 34-й. Просто немыслимо.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

По статистике, Сербия была лучше: 16 ударов, пять в створ и 1,29 xG против 11 ударов, четырёх в створ и 0,86 xG. Но что сделаешь, когда вот так не везёт?

Несмотря на поражение, Сербия по-прежнему сохранила неплохие шансы на вторую строчку по итогам квалификационной группы G Евро-2024. Сейчас она её как раз занимает — 10 очков после шести матчей. На двухочковом расстоянии находится Черногория, у неё есть игра в запасе. Тем не менее впереди очная сходка, так что пока ничего не ясно.