«Арсен Венгер, возьмите меня!» Как лидер сборной Кении просился в топ-клуб АПЛ

Что вы знаете о кенийском футболе? Наверное, ничего, если вы не профессиональный скаут и не фанат Африки. Но даже в составе сборной этой страны, занимающей всего лишь 109-е место в рейтинге ФИФА, есть достаточно известные и яркие персонажи. Один из них заслуживает отдельного рассказа перед товарищеским матчем с Россией. Это капитан и лучший бомбардир национальной команды из её действующих игроков – нападающий Майкл Олунга.

Олунге 29 лет, это уже опытный и состоявшийся футболист. И самый дорогой в кенийском футболе: Transfermarkt оценивает нападающего в € 9 млн. Сейчас он зарабатывает на безбедную старость в Катаре – с января 2021-го играет за «Аль-Духаиль». В Азии нападающий сделал себе имя, выступая также за китайский «Гуйчжоу» и японскую «Касиву Рейсол». Крепкий центрфорвард ростом 193 см был лучшим бомбардиром азиатской Лиги чемпионов сезона-2021 и попал в символическую сборную турнира в сезоне-2022, а с «Аль-Духаилем» выиграл в 2023-м чемпионский титул и гонку снайперов катарской лиги.

В общем, у центральных защитников сборной России снова будет сильный оппонент. Между тем фактически до 22 лет Олунга выступал только в чемпионате Кении и лишь мечтал о больших лигах. А в феврале 2016-го Майкл совершил нестандартный поступок – записал видеообращение к главному тренеру «Арсенала» Арсену Венгеру с просьбой взять его в лондонскую команду!

«Здравствуйте, Арсен Венгер! Меня зовут Майкл Олунга, я нападающий «Гор Махии» из Кении, – представился нападающий. – Я лучший кенийский игрок. В этом сезоне смог забить 38 голов. Моя мечта – играть за «Арсенал». Надеюсь, что вы рассмотрите мой запрос приехать и, возможно, присоединиться к детской команде, если не к первой. И в ближайшие годы я обязательно отплачу вам за веру в меня. Спасибо за рассмотрение моей кандидатуры».

Парень оказался с юмором. Шутка про «детскую команду» – удачный поворот. Но в каждой шутке, как известно, только доля шутки, и Олунга на самом деле надеялся однажды попасть в «Арсенал» или в другой топ-клуб АПЛ. А идея этого видео, скорее всего, принадлежала пресс-службе «Юргордена». На следующий день после обращения к Венгеру кенийский форвард подписал контракт со шведским клубом – свой первый в Европе. Причём сразу на четыре года. О сумме трансфера не сообщалось.

Олунга быстро адаптировался к европейскому футболу даже в холодной Швеции. Майкл вообще оказался человеком трудолюбивым и неглупым Ещё в Кении он учился в техническом университете, получил степень бакалавра инженерных наук. За что и получил от болельщиков прозвище Инженер. В футболе Олунга называл образцом для подражания экс-форварда лондонского «Арсенала» Робина ван Перси.

В «Юргордене» Майкл забил 12 голов в 27 матчах чемпионата Швеции. И уже тогда мог познакомиться с Россией – перейти в ЦСКА. В январе 2017-го сообщалось об интересе московского клуба к кенийскому бомбардиру, а представитель нападающего подтверждал факт переговоров с армейцами. Но с трансфером не сложилось. Агент Исраэль Кармо объяснил, почему:

«Клуб из Китая предложил более привлекательные условия для игрока, чем команда из России. Не могу комментировать финансовые условия, которые были предложены армейцами, но китайцы сделали предложение, от которого невозможно было отказаться».

Майкл Олунга Фото: Power Sport Images/Getty Images

После года в «Юргордене» Олунга перешёл в «Гуйчжоу» за € 3,4 млн. С тех пор почти вся карьера кенийца прошла в Азии. За исключением одного сезона – 2017/2018. Летом 2017-го Майкл внезапно вернулся в Европу и, более того, исполнил мечту о выступлении в топ-5 лиг Европы. Правда, ни в АПЛ, ни конкретно в «Арсенал» нападающий всё же не попал. Его арендовала у китайцев испанская «Жирона».

В Примере Олунга сыграл 14 матчей. Судя по тому, что «Жирона» отказалась его выкупать, кениец не использовал свой шанс. В 13 играх он не совершил ни одного результативного действия, хотя четыре раза выходил в стартовом составе. Но в январе 2018-го Майкл выдал, пожалуй, самый крутой матч в карьере. Во встрече 19-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» забил три мяча и отдал одну голевую передачу – помог своей команде разгромить соперника 6:0. Причём Олунга оказался на поле, в общем-то, случайно: заменил в перерыве при счёте 1:0 травмировавшегося Кристиана Стуани. Свои 3+1 нападающий собрал за 22 минуты.

Был у Олунги и ещё один уникальный матч в карьере. Когда его «Касива Рейсол» поднималась из второго дивизиона чемпионата Японии в элиту, кениец забил восемь голов «Киото». Вдобавок ещё и две голевые передачи отдал – встреча завершилась с редким счётом 13:1.

Ещё один интересный факт об Олунге. В футболе Майкл левша – его левая нога сильнее правой. Но при этом пишет он правой рукой.