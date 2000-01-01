5 самых дорогих 16-летних футболистов в истории
16-летний Ламин Ямал — пожалуй, главная юная звезда мирового футбола сейчас. До испанца были и другие топовые игроки аналогичного возраста. Кто входит топ-5 самых дорогих 16-летних футболистов за всю историю?
5-е место
В сезоне-2019/2020 стоимость 16-летнего Эдуарду Камавинга составляла € 20 млн. Тогда полузащитник играл в «Ренне», сейчас — в мадридском «Реале».
4-е место
В сезоне-2019/2020 форвард «Лиона» Райан Шерки стоил € 20 млн.
3-е место
В прошлом сезоне нападающий «Палмейрас» Эндрик стоил € 20 млн. А следующим летом его ждёт переход в «Реал».
2-е место
В сезоне-2019/2020 стоимость Ансу Фати оценивалась в € 25 млн. Тогда футболист выступал за «Барселону». Сейчас же вингер бегает в «Брайтоне» на правах аренды.
1-е место
Лидер топа — Ламин Ямал. Сейчас стоимость игрока «Барселоны» равна € 50 млн.
5 самых дорогих 16-летних футболистов в истории
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