5 самых дорогих 16-летних футболистов в истории

16-летний Ламин Ямал — пожалуй, главная юная звезда мирового футбола сейчас. До испанца были и другие топовые игроки аналогичного возраста. Кто входит топ-5 самых дорогих 16-летних футболистов за всю историю?