В мире до сих пор есть страна без футбольной сборной. Но скоро это изменится

Футбол – самая популярная игра в мире. Однако не у всех стран есть собственная сборная. Маршалловы острова – единственное государство без национальной команды. Но скоро эта ситуация изменится. Как так получилось, что страна оставалась без сборной и что произойдёт в ближайшем будущем?

В мире есть сборные (например, Монако, Ватикан или Палау), которые не выступают в турнирах ФИФА . Это не значит, что у этих и других подобных государств нет сборных. А вот у Маршалловых островов её не существует в принципе.

Маршалловы острова — тихоокеанское государство в Микронезии, ассоциированное с США. О ранней истории островов известно очень мало. Предположительно, они были заселены около 2000 лет назад выходцами из Юго-Восточной Азии. В 1526 году испанский мореплаватель Алонсо де Саласар открыл первый остров – атолл Бокак. Однако весь архипелаг оставался безымянным вплоть до 1788 года, когда острова были повторно открыты британским капитаном Джоном Маршаллом, в честь которого они и называются.

Затем мимо Маршалловых островов проплывали суда многих государств, но никто не предъявил на них территориальных претензий. В 1860-х годах на островах стали появляться первые выходцы из Германии. В 1885 году архипелаг был аннексирован Германской империей, несмотря на возражения со стороны Испании.

МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА Фото: Getty Images

В годы Первой мировой войны, в сентябре 1914 года, Япония заняла часть Микронезии, принадлежавшую Германии, в том числе и Маршалловы острова. С тех пор они оставались под контролем японцев вплоть до занятия архипелага американцами в годы Второй мировой войны. С 1920 года Маршалловы острова управлялись Японией по мандату Лиги наций. После краткосрочной оккупации островов армией США ООН доверила управление Маршалловыми островами Соединённым Штатам в качестве Подопечной территории Тихоокеанских островов.

Вскоре на атолле Кваджалейн появилась стратегическая военная база США, откуда осуществлялся контроль за испытаниями ядерного оружия на атоллах Бикини и Эниветок, которые проводились с 1946 по 1958 год. В 1979-м архипелаг получил ограниченную автономию, а в 1986 году с США был подписан Договор о свободной ассоциации, согласно которому американцы признавали независимость Республики Маршалловы острова, а она, в свою очередь, предоставляла военным Соединённых Штатов право находиться на своей территории; также сохранялись все военные базы. Оборона страны стала обязанностью США. В 1990 году независимость Маршалловых островов признала ООН. Договор об ассоциации истёк в сентябре 2001 года. Но после двух лет переговоров, в 2003 году, его продлили.

ЯДЕРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ НА МАРШАЛЛОВЫХ ОСТРОВАХ Фото: Bettmann Archive/Getty Images

О футболе всё это время, естественно, никто не думал. С 2008 года Маршалловы острова регулярно участвуют в Олимпиадах. Лёгкая атлетика является частью культуры государства, а из-за американского влияния во время Второй мировой войны самыми популярными видами спорта в стране стали баскетбол и бейсбол. Но вот футбольной сборной не было.

Маршалловы острова – единственная признанная ООН страна из 197, которая никогда не проводила международных футбольных матчей. Маршалловы острова не являются членом своего регионального органа — Футбольной конфедерации Океании (ОФК) или ФИФА, но работают над вступлением. Федерацию футбола страны основали в декабре-2020. В мае 2019-го началось строительство легкоатлетического стадиона Маджуро для проведения Микронезийских игр — 2023.

ЛОГОТИП ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА МАРШАЛЛОВЫХ ОСТРОВОВ Фото: Федерация футбола Маршалловых островов

Также позже на островах решили, что стадион будет служить ареной для футбольной национальной команды. Кстати, на Микронезийских играх Маршалловы острова хотели выставить свою сборную, но в итоге на турнире не было футбольного турнира. «Мы не хотим торопить процесс. Нужно поставить галочки и убедиться, что наш фундамент крепок. Я получил очень много электронных писем и звонков от родителей, которые спрашивали, могут ли их дети принять участие в создании сборной», – рассказал глава федерации Шев Левай.

В декабре 2022 года стало известно, что Федерация футбола Маршалловых островов наняла первого тренера, имеющего лицензию УЕФА – британца Ллойда Оуэрса. Он отвечает за создание футбольной структуры страны, включая программы развития школ и молодёжи вплоть до национальной команды. Забавно, что президент федерации заметил Оуэрса по постам в тренерском блоге и предложил ему работу.

«Всё началось с электронной почты, затем из-за разницы во времени стало легче общаться через WhatsApp. Дошло до того, что меня попросили составить план, соответствующий моей собственной философии, о том, как я вижу развитие игры. На личном уровне это возможность стать частью чего-то большого: помочь создать сборную в единственной стране в мире, у которой её нет.

Но это и вопрос амбиций. Федерация хочет быть частью ОФК, а в конечном итоге стать членом ФИФА. Мы хотим участвовать в отборочных матчах чемпионата мира. Мы хотим участвовать в чемпионате ОФК, мы хотим быть частью большого футбола. Когда? Через 10 лет, если мы продолжим идти вперёд, не будет причин, по которым этого не произойдёт», – рассказывал Оуэрс о работе на Маршалловых островах.

ЛЛОЙД ОЭУРС Фото: twitter.com/LloydOwers

В январе 2023 года в стране запустили кампанию GoFundMe. Собранные деньги используют для приобретения оборудования, чтобы начать развитие футбола. В рамках кампании также объявили, что в 2023-м планируется старт национальной лиги, а в 2024 году свой первый матч сыграет и сборная. Также босс федерации Ливай отмечал, что Тихоокеанские игры 2027 года – наиболее реальный международный турнир, который станет дебютным для национальной команды.

С 3 по 18 марта 2023 года федерация провела конкурс на определение дизайна первой в истории формы сборной. Прислали более 150 проектов со всего мира. Дизайн утвердили 19 сентября 2023 года: победителем стал Микаэль Альтаримано из Аргентины. Комплект формы был произведён компанией PlayerLayer и сразу же стал доступен для покупки в интернет-магазине федерации. Экипировка изготовлена из переработанного пластика. Интересно, что форма сборной Маршалловых островов теперь продаётся в 30 странах мира.

ФОРМА СБОРНОЙ МАРШАЛЛОВЫХ ОСТРОВОВ Фото: rmi.soccer

В общем, Маршалловы острова вовсю готовятся к появлению в большом футболе. Ждём вхождения федерации в ФИФА!