Лучшие бомбардиры отбора Евро-2024
Квалификация чемпионата Европы — 2024 в самом разгаре. Как сейчас выглядит топ-7 лучших бомбардиров отборочного турнира?
7-е место: Килиан Мбаппе
Француз за шесть игр забил шесть голов, два из которых — с пенальти.
6-е место: Эрлинг Холанд
Норвежец забил шесть голов, в том числе два с пенальти, в пяти матчах отбора Евро-2024.
5-е место: Расмус Хойлунд
Датчанин поразил ворота соперника шесть раз в семи матчах.
4-е место: Зеки Амдуни
Швейцарец, как и Хойлунд, забил шесть мячей в семи матчах.
3-е место: Скотт Мактоминей
На счету шотландца шесть голов в шести матчах.
2-е место: Криштиану Роналду
Португалец провёл семь матчей, забив девять голов, три из которых — с пенальти.
1-е место: Ромелу Лукаку
В активе бельгийца шесть матчей и девять голов с игры.
Лучшие бомбардиры отбора Евро-2024. Роналду на первом месте, но не один!
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