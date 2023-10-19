Пять выигранных серий пенальти за два месяца! Бывший лавочник «МЮ» творит чудеса в 36 лет

Помните экс-вратаря «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Серхио Ромеро? Сейчас ему 36 лет, и он доигрывает на родине. Но доигрывает так, как не каждый сыграет на пике карьеры! Ромеро тащит «Бока Хуниорс» к двум трофеям. За последние два месяца возрастной голкипер выиграл для команды пять серий пенальти.

Ромеро попрощался с европейским футболом летом 2022 года. После 15 лет выступлений в Нидерландах за АЗ из Алкмара, в Италии за «Сампдорию» и «Венецию», во Франции за «Монако» и в Англии за «Манчестер Юнайтед» голкипер вернулся домой. В августе 2022-го его свободным агентом подписал гранд аргентинского футбола – «Бока Хуниорс».

Ромеро сыграл 96 матчей за сборную Аргентины, но стать чемпионом мира ему оказалось не суждено. На ЧМ-2010 и на ЧМ-2014 он был основным в «альбиселесте», однако в первом случае команда с Лео Месси в составе выбыла в четвертьфинале, а во втором проиграла в финале. Именно Ромеро пропустил тот самый гол от Марио Гётце в дополнительное время решающего матча со сборной Германии (0:1). Хотя до этого стал героем полуфинала с Нидерландами, отразив 11-метровые в исполнении Рона Влара и Уэсли Снайдера и выиграв серию пенальти. ЧМ-2018 в России Ромеро пропустил из-за травмы колена, а последней для него за национальную команду стала товарищеская встреча с Бразилией (0:1) в октябре 2018-го. Ровно пять лет назад.

В «Бока Хуниорс» Ромеро не играл несколько месяцев – до января этого года. Ещё одна травма колена вывела новичка сине-золотых из строя. Команда без Серхио успешно доиграла сезон, завершив его завоеванием чемпионского титула.

Серхио Ромеро в воротах Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

А вот в сезоне-2023 у «Бока Хуниорс» случился мощный спад в чемпионате: сине-золотые финишировали только на седьмом месте. Зато в Кубке Либертадорес и Кубке Аргентины команда продолжает побеждать. Хотя уже пять раз была на грани вылета в этих турнирах, но благодаря Ромеро всё ещё борется за трофеи.

10 августа была первая серия пенальти, выигранная Ромеро. В 1/8 финала Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» играл с «Насьоналем» из Уругвая. Матч на выезде завершился со счётом 0:0, дома тоже получилась ничья – 2:2. Пришлось определять сильнейшего с помощью 11-метровых. Игроки «Боки» реализовали четыре попытки, а Серхио отбил первый удар Игнасио Рамиреса и третий удар Даниэля Боканегры.

ВИДЕО

31 августа Ромеро вышел победителем из второй серии пенальти. Это случилось уже в четвертьфинале Кубка Либертадорес. «Бока Хуниорс» сражался с другим представителем Аргентины «Расингом» – клубом, который как раз воспитал Серхио и продал его в своё время в Европу. В обоих матчах была зафиксирована ничья 0:0. Ответную встречу играли на поле «Расинга» в Авельянеде. «Боке» хватило для победы четырёх точных ударов, а Ромеро снова отразил первый и третий в исполнении Гонсало Пиови и Леонардо Сигали.

ВИДЕО

После этого Ромеро стал творить чудеса в сериях пенальти и в Кубке Аргентины. 10 сентября «Бока Хуниорс» одолел в 1/8 финала «Альмагро». Этот матч проходил на выезде, «Бока» вела к перерыву со счётом 2:0, но закончили вничью 2:2. В серии пенальти Серхио отбил ногой первый же удар Науэля Басуальдо, но потом промахнулся и игрок гостей. Когда дело дошло до последних ударов, у «Боки» забил экс-спартаковец Маркос Рохо. Затем к мячу подошёл Агустин Майдана из «Альмагро» – и проиграл дуэль Ромеро.

ВИДЕО

6 октября Ромеро добыл для «Бока Хуниорс» путёвку в финал Кубка Либертадорес. В полуфинале аргентинцы сражалась с «Палмейрасом». Дома сыграли вничью 0:0, а ответный матч в Бразилии завершился со счётом 1:1. Серия началась с промаха звезды «Боки» Эдинсона Кавани, но Серхио отразил первые же два удара соперников! Голкипера не сумели переиграть ни лидер «Палмейраса» Рафаэль Вейга, ни Густаво Гомес.

ВИДЕО

Наконец, 16 октября Серхио выиграл пятую серию пенальти. В четвертьфинале Кубка Аргентины «Бока Хуниорс» играл на выезде с «Тальересом». В основное время получилась ничья 1:1, и всё решили 11-метровые. Гости били без промаха: четыре из четырёх. Серхио же, видимо, так напугал соперников своими победами в предыдущих сериях, что те стали рисковать и лупить мимо цели. Исполнявший первый удар Науэль Бустос решил, что Ромеро не достанет мяч из левого верхнего угла, но не попал в створ – пробил выше. А автор третьего удара Гастон Бенавидес отправил мяч по центру над перекладиной. Так «Бока» завоевала путёвку в полуфинал турнира.

ВИДЕО

В случае с Ромеро действительно можно говорить: вратарь – половина команды. Его оппоненты по-разному исполняли 11-метровые, но, куда бы они ни направляли мяч, забить голкиперу было сложно. Серхио парировал четыре удара в правом от себя углу, три — в левом и один — по центру. В пяти случаях с сейвами Ромеро удар наносился на средней высоте, ещё в трёх – низом. Неудачей закончились и две попытки футболистов «Тальереса» забить верхом.

Что касается пенальти с игры, то и здесь у Ромеро прекрасная статистика после возвращения в «Бока Хуниорс». Ему забили только три раза из семи. К слову, и «сухарей» у Серхио уже достаточно: в «Боке» он сыграл «на ноль» в 19 из 42 матчей.

А в финале Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» сыграет с «Флуминенсе». Матч состоится 4 ноября в Рио-де-Жанейро на легендарной «Маракане». Неужели Ромеро вытащит для своей нестабильной команды южноамериканскую Лигу чемпионов?