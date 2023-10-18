Звезды сборной Италии попались на ставках. Одного игрока уже наказали! LIVE

Звёзд сборной Италии подозревают в незаконных ставках. В списке Николо Дзаньоло, Сандро Тонали, Николо Барелла, Николо Фаджоли и другие известные игроки. Кого-то, как Фаджоли, уже забанили до конца сезона, но это явно не финал истории.

В проигрыше явно все: и сборная Италии (Тонали и Дзаньоло пока за неё не играют), и клубы («Ювентус» лишился Фаджоли до конца сезона), и игроки (представьте, какой это хейт со стороны общественности, возможная потеря рекламных контрактов, а главное – игровой практики; может дойти и до разрывов соглашений с клубами).

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