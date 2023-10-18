Звезды сборной Италии попались на ставках. Одного игрока уже наказали! LIVE

Звёзд сборной Италии подозревают в незаконных ставках. В списке Николо Дзаньоло, Сандро Тонали, Николо Барелла, Николо Фаджоли и другие известные игроки. Кого-то, как Фаджоли, уже забанили до конца сезона, но это явно не финал истории.
В проигрыше явно все: и сборная Италии (Тонали и Дзаньоло пока за неё не играют), и клубы («Ювентус» лишился Фаджоли до конца сезона), и игроки (представьте, какой это хейт со стороны общественности, возможная потеря рекламных контрактов, а главное – игровой практики; может дойти и до разрывов соглашений с клубами).
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🚨Тонали и Дзаньоло признались, что играли на нелегальных платформах
Итальянская газета La Repubblica сообщила, что полузащитник «Ньюкасла» и вингер «Астон Виллы» на допросе признались, что играли на нелегальных платформах в покер и блэкджек, но никогда не ставили на футбольные матчи. По данным газеты, Тонали предположительно использовал сайт worldgame365.me, а Дзаньоло – Evoz9.fx-gaming.net. Оба сайта незаконны.
Также La Repubblica писала 13 октября, что Фаджоли за последние полтора года поставил несколько сотен тысяч евро, однако следствие не нашло признаков участия в договорных матчах. Николо пошёл на полную сделку со следствием, чтобы уменьшить срок дисквалификации, – ему грозил бан минимум на три года и штраф.
🔍 На прошлой неделе полиция допросила ещё Сандро Тонали и Николо Дзаньоло
Офицеры туринской полиции заехали на территорию тренировочной базы сборной Италии в Коверчано, пригороде Флоренци, в прошлый четверг – через два дня после того, как стало известно, что Фаджоли находится под следствием. После тренировки они хотели допросить Тонали и Дзаньоло в рамках расследования о ставках на нелегальных платформах.
Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщил, что на игроков указал тот самый папарацци Корона, который раскрыл причастность к ставкам Фаджоли. Их имена были внесены прокуратурой Турина в материалы дела, поэтому к ним и приехали с допросом. La Gazzetta dello Sport писала, что полицейские около часа общались с Тонали и Дзаньоло, после чего у них были изъяты телефоны, планшеты и компьютеры. Оба футболиста вышли с допроса подавленными: им не хотелось есть, и они перекинулись всего парой слов с Лучано Спаллетти.
На фоне этого федерация отправила футболистов в клубы.
Прокуратура Турина направила документы о расследовании в отношении игроков Сандро Тонали и Николо Дзаньоло, которые сейчас тренируются с национальной командой. Полагая, что игроки не находятся в подходящем состоянии для выполнения запланированных обязательств в ближайшие дни, Федерация решила разрешить им вернуться в клубы, в том числе – в качестве их защиты, – заявление FICG
«Вся команда поддерживает Тонали и Дзаньоло, – сказал Спаллетти позднее. – Мы должны попытаться помочь им защитить себя, но справедливо, если были совершены противоправные действия, то за них следует поплатиться».
👮 Первым попался Николо Фаджоли
Ещё в августе одиозный папарацци Фабрицио Корона опубликовал в своём телеграм-канале сведения о том, что Фаджоли якобы подозревается в ставках на нелегальных платформах. Как оказалось позднее, полиция действительно вышла на след футболиста в рамках расследования в отношении букмекерских контор, которые ведут нелегальную деятельность в интернете. Фаджоли обнаружили среди клиентов одной из таких компаний в рамках проверки.
О произошедшем сразу же была оповещена Федерация футбола Италии – там были в курсе о расследовании с 30 августа и поддерживали связь с прокуратурой. А вот публично всё вскрылось неделю назад: La Stampa написала, что игрок находится под следствием, а La Gazetta dello Sport – что Фаджоли обвиняют в ставках на нелегальных платформах. По информации La Repubblica, полиция обнаружила на его телефоне ставочный чат, в котором состоит минимум 10 футболистов Серии А.
Corriere della Sera позже писала, что Фаджоли и его адвокаты подтвердили, что футболист делал ставки на футбольные матчи, но никогда – на матчи команд, за которые выступал. Представители игрока также сообщили, что он ещё с юношеского возраста страдает лудоманией – уже тогда он активно начал играть в покер.
Фото: Emilio Andreoli/Getty Images