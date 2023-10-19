Самые неожиданные лучшие бомбардиры топ-лиг Европы. Как сложились их судьбы?

Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси – настоящая сенсация нынешнего сезона. Гвинеец возглавляет гонку бомбардиров Бундеслиги, забив 13 мячей за семь матчей. Даже звёздный новичок «Баварии» Гарри Кейн пока не может угнаться за ним, да и у лучших снайперов других топ-лиг Европы статистика похуже. Прорыв 27-летнего Гирасси особенно удивляет по той причине, что он никогда не считался суперрезультативным форвардом. Прежде этот игрок ни разу в карьере не дотягивал до отметки в 13 голов за целый чемпионат! Для многих болельщиков Серу был ноунеймом. Впрочем, Гирасси – не первый такой «бомбардир из ниоткуда». В каждой из пяти ведущих лиг Европы можно найти пример, когда какой-то голеадор внезапно выдавал уникальный для себя сезон. Давайте вспомним последние похожие истории.

Кевин Филлипс, лучший бомбардир сезона-1999/2000 в Англии

Кевин Филлипс Фото: Shaun Botterill/Getty Images

До 26 лет Филлипс не играл в английской Премьер-Лиге. Более того, начинал взрослую карьеру на полупрофессиональном уровне на позиции флангового защитника, где выделялся результативностью. В результате его решили переделать в нападающего. Кевин провёл несколько хороших сезонов во втором по уровню дивизионе, пока наконец не вышел с «Сандерлендом» в элиту весной 1999-го.

В том году Филлипс получил первый в карьере вызов в сборную Англии, но всё равно вряд ли кто-то мог предположить, что новичок элиты столько будет забивать в АПЛ. В сезоне-1999/2000 Кевин наколотил 30 мячей и стал первым и до сих пор единственным англичанином, выигравшим «Золотую бутсу»! В списке лучших бомбардиров чемпионата он на семь голов опередил легендарного Алана Ширера.

У Филлипса сложился идеальный дуэт с центрфорвардом Ниллом Куинном. Рослый ирландец цеплялся за мячи и делал скидки, а резкий и быстрый Кевин улетал от защитников соперника.

«Это была одна из тех партнёрских связей на поле, которая возникла сама собой, – признавался в интервью Филлипс. – Мы никогда не работали над этим на тренировках. Всё, что мог сказать тренер Питер Рид, было просто: «Работай с Куинни, подстраивайся под Куинни… Со временем соперники стали адаптироваться под нас, и стало труднее использовать это. Но в тот сезон они ничего не могли с нами сделать».

Больше такого волшебного года в карьере Филлипса не было. Хотя Кевин ещё много лет отыграл в АПЛ, в четырёх сезонах забивал 10 и более мячей. Со сборной Англии нападающий поехал на Евро-2000, но там все три игры просидел в запасе. Всего Филлипс провёл восемь матчей за национальную команду и завершил карьеру в ней без единого гола.

Даниэль Гуиса, лучший бомбардир сезона-2007/2008 в Испании

Дани Гуиса Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Какие люди были лучшими бомбардирами чемпионата Испании до начала эпохи Лео Месси и Криштиану Роналду – Руд ван Нистелрой, Самуэль Это’О, Диего Форлан, Роналдо! Что ни фамилия, то Имя. И вдруг в сезоне-2007/2008 в эту компанию затесался Гуиса – прямо скажем, не самый известный нападающий в европейском футболе.

Тот сезон был шестым в Примере для 27-летнего Гуисы. В первых трёх он фактически не играл, потом ушёл в Сегунду, а в следующих двух добился кое-какого прогресса и забивал около десятка мячей в элите. В общем, превратился в добротного середняка. Но в 2007 году после возвращения в «Мальорку» Дани внезапно прорвало. Он стал забивать всем, включая «Барселону», «Реал» и «Атлетико», и завершил чемпионат лучшим бомбардиром с 27 голами. Причём все – с игры. Опередил на три мяча Луиса Фабиано, на восемь-девять Серхио Агуэро, Рауля и Давида Вилью.

По ходу того сезона Гуиса дебютировал в сборной Испании, за которую сыграл 21 матч и забил шесть мячей. Дани выступал за национальную команду в течение двух с половиной лет. Стал победителем Евро-2008, отличившись в полуфинале в матче со сборной России.

«Мальорка» же воспользовалась возможностью заработать на резко подорожавшем форварде и летом 2008-го продала его в «Фенербахче» за € 14 млн. В Турции испанец отыграл три года, дважды забивая по 11 мячей. А потом вернулся на правах свободного агента в «Хетафе». «Не чувствую себя уютно в Турции. Было ошибкой приезжать сюда. Я решил уехать домой», – говорил Дани. Но такого яркого сезона, как в «Мальорке», у него больше не было.

Игор Протти, лучший бомбардир сезона-1995/1996 в Италии

Игор Протти Фото: Matthew Ashton/Getty Images

В итальянском футболе был похожий случай в середине 1990-х. В те годы первыми снайперами Серии А становились легенды – Марко ван Бастен, Джанлука Виалли, Джузеппе Синьори, Габриэль Батистута, Филиппо Индзаги. Но в сезоне-1995/1996 на сцену для героев неожиданно вылез Игор Протти из «Бари».

Этому нападающему тогда было уже 28 лет. Тем не менее он проводил только второй свой сезон в Серии А. В предыдущем забил семь мячей, а до этого несколько лет отыграл во втором дивизионе чемпионата Италии. В общем, тянул на «почётное» звание ноунейма. Дошло до того, что клуб вместо нового контракта предложил подписать ему пустой бланк. Протти «проглотил» это, остался в команде и затем в счастливый для себя год забивал почти всем, кроме взявшего золото «Милана». Игор наколотил 24 мяча и выиграл гонку бомбардиров. Точнее, поделил первое место с Синьори из «Лацио». Любопытно, что голы нападающего не помогли «Бари» сохранить место в элите – команда вылетела в Серию В.

«Тогда я испытывал смешанные чувства, – вспоминал Протти. – Тот факт, что мы вылетели, затмевал моё достижение бомбардира. Но знаете… в последнем туре я оформил дубль в ворота «Ювентуса», а болельщики проводили нас аплодисментами».

Вызова в сборную Италии Протти не дождался. Зато каждый год стал менять клубы: перешёл в «Лацио», из Рима уехал в «Наполи», а оттуда – в «Реджину». Результативность нападающего упала до семи голов, потом до четырёх. Остаток карьеры Игор проводил во втором-третьем дивизионах, но под занавес её вернулся на год в элиту с «Ливорно».

Марек Минтал, лучший бомбардир сезона-2004/2005 в Германии

Марек Минтал Фото: Sandra Behne/Getty Images

В случае с Минталом речь вообще шла об атакующем полузащитнике, а не форварде. Сезон-2004/2005 стал первым для 27-летнего на тот момент словака в Бундеслиге. До этого он несколько лет отыграл на родине за «Жилину», а перед сезоном-2003/2004 перешёл в «Нюрнберг», который выступал во втором дивизионе чемпионата Германии. Марек помог команде подняться в элиту. На родине он был известным футболистом, вызывался в сборную Словакии, однако в Германии, конечно, никто не видел в нём крутого снайпера.

Интересно, что в первых шести турах своего дебютного сезона в Бундеслиге Минтал забил только «Гамбургу», но сразу же разразился хет-триком. А потом стал отличаться почти в каждом туре и только на финише сезона чуть-чуть сбавил обороты. От словака досталось даже «Баварии». Марек завершил сезон с 24 голами и на два мяча опередил голеадора мюнхенцев Роя Макая. Не угнались за ним и Димитар Бербатов с Мирославом Клозе.

«У меня не было большого таланта, но я смог компенсировать это полной самоотдачей и прекрасной физической подготовкой, – признавался Минтал. – Переход в «Нюрнберг»? Честно говоря, моими целями были переезд в Чехию или Россию. Я думал о том, чтобы оказаться в этих лигах и зарабатывать, может быть, $ 250 тыс. в год. Бундеслига казалась недосягаемой».

Потом Минтал отыграл за «Нюрнберг» ещё пять сезонов в Бундеслиге. Забил в них в общей сумме… восемь мячей. Правда, один из этих сезонов пропустил почти полностью из-за травмы, тем не менее разница в количестве голов просто поражает.

Мусса Соу, лучший бомбардир сезона-2010/2011 во Франции

Мусса Соу Фото: liewig christian/Getty Images

В 2010-х перед тем, как звание лучшего бомбардира чемпионата Франции стали выигрывать такие звёзды, как Оливье Жиру, Златан Ибрагимович, Александр Ляказетт и Эдинсон Кавани, выстрелил форвард «Лилля» Соу. В сезоне-2010/2011 сенегалец забил 25 мячей и опередил на три гола своего ближайшего преследователя Кевина Гамейро. А «доги» под руководством Руди Гарсии выиграли чемпионский титул – свой первый за 57 лет!

Соу по ходу того чемпионата Франции исполнилось 25 лет. Для него это был седьмой сезон в Лиге 1 и первый — в составе «Лилля». Ранее Мусса без особого успеха выступал за «Ренн». Первые четыре года играл мало, потом вдруг забил девять мячей, а на следующий год – только три.

В общем, не было никаких предпосылок, что в «Лилле», который подписал Соу свободным агентом, сенегалец превратится в топового бомбардира. Мусса начал сезон с гола как раз в ворота «Ренна», а завершил чемпионат хет-триком в ворота своей бывшей команды. Вот так доказал, что его недооценивали в прежнем клубе.

В следующем сезоне Соу забил шесть голов в 18 матчах, после чего уехал в Турцию – его продали за € 10 млн в «Фенербахче». Там он стабильно отличался, но ни разу не положил больше 15 мячей за чемпионат. Всю оставшуюся карьеру провёл между Турцией и ОАЭ.

«Трансфер в «Фенербахче» инициировал не я. Это было желание клуба. Я хотел остаться во Франции – просто не мог представить, что уеду… Я был удивлён и огорчен. Понимаю, что футбол – штука такая, но такого не ожидал», – рассказывал сенегалец.