Чудо от команды российского легионера. С последнего места в еврокубки – за три месяца

Футбол прекрасен тем, что в нём случаются самые настоящие чудеса. Иногда безнадёжный аутсайдер может внезапно превратиться в топ-команду и вместо зоны вылета оказаться в зоне еврокубков. Именно это произошло в нынешнем сезоне с коллективом, за который выступает российский легионер – экс-полузащитник «Зенита», «Томи», «Крыльев Советов» и «Рубина» Евгений Башкиров.

Уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник «Зенита» оставался без клуба с апреля 2022-го, когда политика выдавила Башкирова из польского «Заглембе». Евгению на тот момент было 30, и он вполне мог вернуться в РПЛ, где хорошо зарекомендовал себя за пять сезонов в Томске, Самаре и Казани. Однако опорный полузащитник хотел продолжить выступления в Европе. Подходящий вариант нашёлся только к марту 2023-го. Башкиров отправился в одно из любимых мест петербуржских туристов – Финляндию. Местная Вейккауслига, конечно, уступает и топ-5, и РПЛ, но всё же играть там поинтереснее, чем в нашей Первой лиге. На безбедную старость не заработаешь, зато можно попасть в еврокубки.

Башкиров подписал двухлетний контракт с клубом ВПС из Ваасы. Этот город расположен достаточно далеко от столицы страны Хельсинки и тем более от границы с Россией. А сама команда выиграла за всю историю лишь два чемпионских титула – оба задолго до рождения Евгения (в 1945 и 1948 годах). Но в середине 2010-х ВПС трижды участвовал в Лиге Европы.

В Вейккауслиге выступает 12 команд, соревнование проводится по забытой нами системе «весна-осень». На первом этапе проводится двухкруговой турнир из 22 туров, а на втором клубы делятся на две группы (шесть ведут борьбу за чемпионство, шесть — за выживание) и играют ещё пять туров. В прошлом сезоне ВПС занял восьмое место.

В новом чемпионате Финляндии ВПС стартовал неважно, а потом и вовсе выдал серию из пяти поражений. После 12 туров у команды Юсси Нуорелы было всего шесть очков – одна победа, три ничьих и восемь поражений. ВПС свалился на последнее место в таблице. Напрашивалась смена главного тренера, но, как ни странно, 49-летний экс-игрок сборной Финляндии остался на своём посту. И возглавляет команду до сих пор.

Более того, ВПС вылетел и из Кубка Финляндии, в серии пенальти уступив «Оулу». Команда из Ваасы совершала грубые ошибки и пропускала нелепые голы. Например, такой: голкипер отправил мяч в собственные ворота после аута соперника, хотя гола не было бы, если бы он не дотронулся до мяча.

Тренер ВПС тогда произносил слова, которые казались просто самозащитой после очередного поражения.

«Сейчас мяч не хочет идти в ворота, – рассуждал Нуорела. – Проигрывать очень неприятно, однако на поле мы действуем хорошо. Мы способны создавать много голевых моментов, но, кажется, игроки не получают вознаграждения за это».

Однако потом ВПС словно по мановению волшебной палочки стал укладывать соперников одного за другим. Команда из Ваасы без какого-то летнего усиления выдала серию из 12 побед! До конца двухкругового турнира были обыграны «Интер» (3:0), КуПС (1:0), тот же «Интер» в перенесённом матче (2:0), «Оулу» (3:0), «Хака» (4:1), «Ильвес» (2:0), СИК (3:2), «Лахти» (2:0), КТП (2:1) и «Мариехамн» (2:1). ВПС попал в топ-6, после чего продолжил успешную серию в чемпионской группе победами над КуПС (2:0) и «Хонкой» (3:0).

Башкиров в каждом матче выходил в основе, а во второй половине лета российского центрхава прорвало: в шести турах Евгений, до того не совершавший результативных действий, забил три гола и сделал две голевые передачи.

Евгений Башкиров Фото: vepsu.fi

Только в конце сентября ВПС прервал свою уникальную серию, сыграв вничью с «Интером» (1:1). Но в октябре, в последнем матче перед уходом на паузу для сборных, команда из Ваасы победила дома действующего чемпиона и лидера ХИК (3:2). Башкиров забил первый гол хозяев: перехватил мяч за счёт прессинга на чужой половине поля и точно пробил из-за штрафной в дальний нижний угол. ВПС отложил новую коронацию клуба из Хельсинки: за тур до финиша ХИК опережает КуПС на три очка. При равенстве очков всё решит разница мячей, которая пока лучше у лидера. Интересно, что 21 октября ХИК как раз сыграет с КуПС дома.

Башкиров прижился в команде. Капитан ВПС Себастьян Страндвалл говорил, отвечая на вопрос о россиянине: «Как человек Евгений очень сердечный. Он стал другом для всех игроков, что бывает редко».

А недавний аутсайдер Вейккауслиги ВПС за тур до финиша обеспечил себе третье место. Ближайший преследователь команды из Ваасы СИК отстаёт на четыре очка. Таким образом, Башкиров и компания получат путёвку в квалификацию Лиги конференций на будущий сезон.