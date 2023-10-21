Мощнейший день в РПЛ! Московское дерби и сложные выезды ЦСКА и «Краснодара». LIVE

Друзья, всем привет! РПЛ возвращается после паузы на матчи сборных. Сегодня, 21 октября, четырьмя встречами открывается 12-й тур.
Первыми сыграют «Оренбург» и «Факел». Обе команды в этом сезоне пока не блещут. «Оренбург», несмотря на всплеск после смены тренера, застрял возле зоны стыков, а «Факел» и вовсе обитает в зоне вылета. Очки нужны и тем, и тем, а значит, будет интересно. Начало — в 12:00 мск.
Следом встретятся «Рубин» и ЦСКА. На бумаге команда Федотова — фаворит, но на самом деле Казань — далеко не самый удобный соперник для армейцев. В последних семи матчах (включая товарищеские) ЦСКА победил лишь один раз. Сейчас команды ещё и находятся близко в таблице: «Рубин» с 12 очками — на 10-м месте, ЦСКА (17) — на седьмом. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
В 16:30 мск стартует главный матч дня. Московское дерби — «Локомотив» против «Динамо»! Команды в таблице разделяют всего два очка, но из-за плотности они располагаются довольно далеко. Команда Галактионова идёт четвёртой, парни Лички — восьмыми. Итог дерби может многое изменить.
А закроет игровой день матч «Балтики» и «Краснодара», который начнётся в 19:00 мск. Команда Игнашевича ещё не выбралась из зоны стыков, но в последнее время результаты всё же пошли вверх: две победы в трёх турах! «Краснодар» же уверенно лидирует в РПЛ и до сих ни разу не проиграл. Ждём сенсации или поход Ивича за титулом продолжится?
За всеми матчами дня в РПЛ «Чемпионат» будет следить в режиме онлайн. Присоединяйтесь!
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