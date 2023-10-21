Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Оренбург — Факел. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Локомотив — Динамо: прямая онлайн-трансляция 12-го тура РПЛ, где смотреть, видео голов, 21 октября 2023, Рубин — ЦСКА

Мощнейший день в РПЛ! Московское дерби и сложные выезды ЦСКА и «Краснодара». LIVE
Кирилл Закатченко
Онлайн тура РПЛ
Комментарии
А ещё заруба «Оренбурга» с «Факелом». Следим вместе!

Друзья, всем привет! РПЛ возвращается после паузы на матчи сборных. Сегодня, 21 октября, четырьмя встречами открывается 12-й тур.

Первыми сыграют «Оренбург» и «Факел». Обе команды в этом сезоне пока не блещут. «Оренбург», несмотря на всплеск после смены тренера, застрял возле зоны стыков, а «Факел» и вовсе обитает в зоне вылета. Очки нужны и тем, и тем, а значит, будет интересно. Начало — в 12:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
21 октября 2023, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Следом встретятся «Рубин» и ЦСКА. На бумаге команда Федотова — фаворит, но на самом деле Казань — далеко не самый удобный соперник для армейцев. В последних семи матчах (включая товарищеские) ЦСКА победил лишь один раз. Сейчас команды ещё и находятся близко в таблице: «Рубин» с 12 очками — на 10-м месте, ЦСКА (17) — на седьмом. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
21 октября 2023, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 16:30 мск стартует главный матч дня. Московское дерби — «Локомотив» против «Динамо»! Команды в таблице разделяют всего два очка, но из-за плотности они располагаются довольно далеко. Команда Галактионова идёт четвёртой, парни Лички — восьмыми. Итог дерби может многое изменить.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
21 октября 2023, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А закроет игровой день матч «Балтики» и «Краснодара», который начнётся в 19:00 мск. Команда Игнашевича ещё не выбралась из зоны стыков, но в последнее время результаты всё же пошли вверх: две победы в трёх турах! «Краснодар» же уверенно лидирует в РПЛ и до сих ни разу не проиграл. Ждём сенсации или поход Ивича за титулом продолжится?

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
21 октября 2023, суббота. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

За всеми матчами дня в РПЛ «Чемпионат» будет следить в режиме онлайн. Присоединяйтесь!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android