«Тоттенхэм» тащит удивительная звезда. У Мэддисона плохая точность паса, но так и задумано

Если бы «Тоттенхэм» сейчас шёл во второй половине турнирной таблицы, это вряд ли бы кого-то удивило. Всё-таки из клуба ушла главная звезда, которая делала результат. И мало того, что команду покинул Гарри Кейн, так ещё случилась тотальная игровая перестройка.

Дело не просто в том, что сменился тренер. Прийти мог и тот, кто продолжит ставить прежний футбол. Вместо этого команду возглавил Ангелос Постекоглу, который стремится играть во владение, накрывать соперника прессингом и разыгрывать мяч от ворот (иной раз слишком рискованно). Теперь тяжело представить, чтобы «Тоттенхэм» в начале матча закрывался полным составом на своей трети поля, как это было в прошлом сезоне даже с аутсайдерами.

«Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест» Фото: кадр из трансляции

Однако при всех сложностях с перестроением игры и с уходом Кейна команда внезапно лидирует в АПЛ по потерянным очкам. Такое просто непривычно видеть. И ключевая роль в успехе остаётся за новичком Джеймсом Мэддисоном.

Полузащитник пришёл в команду лишь несколько месяцев назад, но сразу стал главным креативным элементом в построении атак. Уже по итогам августа Мэддисон оказался игроком месяца — не просто в «Тоттенхэме», а во всём чемпионате Англии. Через него строятся почти все атаки. Неудивительно, что он лидировал к этому туру в списке ассистентов с пятью голевыми передачами. Столько же было у Триппьера из «Ньюкасла» и у Нету из «Вулверхэмптона», но оба в субботу отдали ещё по одной голевой, а «Тоттенхэму» в этом туре только предстоит сыграть в понедельник.

Два ассиста Мэддисона пришлись на матч с «Арсеналом». Тот редкий случай, когда дерби Северного Лондона имело принципиальное значение и для фанатов, и для борьбы за первую строчку в таблице. Тут особое внимание — к первой голевой передаче. Казалось, что атака «Тоттенхэма» закончилась и «Арсенал» выгнал соперника из штрафной. Однако Мэддисон за счёт пластичного движения резко развернулся и внешней стороной стопы пробросил мяч в штрафную.

Отчасти повезло, что против него играл именно Сака — человек, у которого атакующие навыки очевидно превосходят оборонительные, а поставить корпус при его росте (178 см) и телосложении не так просто. Мэддисон протащил мяч, а затем прострелил по единственной траектории, которая позволяла Сону забить. 15 сантиметров влево или вправо — и мяч перехватили бы защитники «Арсенала».

Само собой, влияние Мэддисона на игру «Тоттенхэма» нельзя измерять только голевыми передачами. Например, в матче с «Ливерпулем» счёт был открыт после ассиста Ришарлисона, но, по сути, ключевым был именно предголевой пас Мэддисона сквозь две линии обороны соперника. После такой проникающей передачи Ришарлисон и Сон получили простор и забивали без сопротивления.

«Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест» Фото: кадр из трансляции

Новичок «Тоттенхэма» вообще достаточно смело берёт игру на себя, постоянно просит мяч и для этого готов опускаться в глубину поля. Мэддисон настолько любит обострять, что даже может казаться эгоистичным. Особенно если увидеть его процент точности передач — 77,4% (один из худших в команде — 17-й среди всех игроков «Тоттенхэма» в этом сезоне). Однако именно такой футболист оказался востребованным при новом тренере. Где-то Мэддисон ошибётся, но в другой ситуации отдаст голевую. Нынешний «Тоттенхэм» стремится к тому, чтобы у него было больше атак за матч.

Сейчас даже не верится, что футболист «Лестера» обошёлся «Тоттенхэму» всего в £ 40 млн (€ 46,3 млн). Для АПЛ это уже давно не считается дорогим трансфером. Даже сделки за € 100+ млн каждое лето не особо удивляют. А что может удивлять — так это то, что у Мэддисона лишь пять матчей за сборную к 26 годам. Он ведь уже много лет на слуху.

Дело в том, что раньше он хоть и был известен (то и дело фигурировал в списках разных топ-клубов), но по-настоящему проявил себя именно в 2023 году. Однако даже в нынешней форме он нечасто попадает в состав. Например, просидел на скамейке весь последний матч с итальянцами. И это тот случай, когда к тренеру сборной нет претензий. На позиции атакующего полузащитника у англичан сейчас выступает Беллингем — возможно, лучший футболист в мире по состоянию на сегодня.

Эта ситуация может выглядеть обидно для самого Мэддисона, но точно не для «Тоттенхэма». После паузы на сборные клуб получает менее вымотанного футболиста. А впереди три дерби подряд — с «Фулхэмом», «Кристал Пэлас» и «Челси».