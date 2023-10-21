Смолов в «Локомотиве» — неоднозначная история. Трофеи в России, но полный провал в Европе

Редкий случай, когда в матче с участием Артёма Дзюбы больше всего внимания будет направлено не на самого экс-капитана сборной России, а на другого игрока. В данном случае – на его бывшего конкурента в национальной команде Фёдора Смолова. В дерби «Локомотива» с «Динамо» Смолов сыграет против клуба, которому отдал три года карьеры.

В 12-м туре у Фёдора переплетаются разные мотивации. Тут и встреча с «Локо», и очередной раунд соперничества с Дзюбой, которому он проиграл конкуренцию на ЧМ-2018 и стал антигероем турнира на фоне двухметрового героя-богатыря, и необходимость возвращать себе место в основе «Динамо». Смолов выпал из стартового состава, и это решение чешского тренера Марцела Лички, вне всяких сомнений, уязвляет самолюбие нападающего, привыкшего играть с первых минут.

«Локомотив» выкупал Смолова у «Краснодара» летом 2018-го как раз после неудачного для нападающего домашнего чемпионата мира. Железнодорожники видели в Фёдоре усиление под Лигу чемпионов, несмотря на провал на тот момент 28-летнего игрока на ЧМ-2018. Всё же Смолов был вторым снайпером сезона-2017/2018, а до этого становился лучшим бомбардиром в двух чемпионатах подряд. Статистика форварда в «Краснодаре» убеждала, что Фёдор – гарантия 15–20 голов за сезон РПЛ. Поэтому в «Локомотиве» согласились заплатить € 9 млн за трансфер уроженца Саратова и положить ему зарплату (по неофициальной информации) в размере около € 3 млн в год.

Оправдал ли себя трансфер Смолова в «Локомотив»? Сам Фёдор, судя по всему, не пожалел о переходе в этот клуб. По крайней мере, он красиво попрощался с железнодорожниками в соцсетях, когда в январе прошлого года переходил в «Динамо» всего за € 120 тыс.

Фёдор Смолов экс-нападающий «Локомотива» «Хочу от всей души поблагодарить ФК «Локомотив» за эти 3,5 года! Спасибо команде, всем работникам и отдельное спасибо болельщикам, которые поддерживали меня, несмотря ни на что! Это очень ценно, и я всегда буду это помнить! Успехов, «Локо».

Но надо признать, что период Смолова в «Локомотиве» получился неоднозначным. В еврокубках Фёдор по большому счёту не оправдал надежд. Он принял участие в трёх групповых этапах Лиги чемпионов, однако не забил ни одного мяча в 10 матчах. Единственное результативное действие – голевая передача в домашнем матче с «Галатасараем» в ноябре 2018-го.

В Лиге Европы сезона-2021/2022 Фёдор сыграл во всех шести матчах. Результат тот же – 0 голов. Да и с голевыми передачами не сложилось. Хотя трудно утверждать, что Смолов совсем не тянул на европейском уровне, ведь в 2020 году, уезжая из «Локомотива» на полгода в аренду в испанскую «Сельту», он играл в Примере и забивал «Реалу» и «Барселоне».

Кроме того, из «Локомотива» Фёдор вернулся в сборную России при Валерии Карпине, положил пару мячей в отборочном цикле ЧМ-2022. Пусть это были соперники, которым грех не забивать. Иногда даже Мальта с Кипром дают нападающему меньше пространства и времени, чем какой-нибудь соперник в Лиге Европы.

С другой стороны, в российских турнирах у Смолова и в «Локомотиве» была достаточно хорошая статистика. В РПЛ он забил 23 мяча в 72 матчах. На старте сезона-2021/2022 Фёдор вообще шёл на первом месте в списке лучших бомбардиров, объясняя свой прогресс двумя причинами – тем, что новая схема с двумя нападающими ему подходит больше («Локо» тогда играл так, как пытался и Личка в этом сезоне в «Динамо»), а также поменявшимся подходом к восстановлению. Фёдор признался: после выбившей его на четыре месяца травмы он изменил систему тренировок.

В Кубке России Смолов забил за железнодорожников пять голов в семи матчах. Стал лучшим бомбардиром турнира в сезоне-2020/2021. Получилось, что Фёдор уезжал в «Локомотив» за кубковыми трофеями. Если в РПЛ команда при нём брала только серебро и бронзу, то Кубок России выигрывала в 2019-м и 2021-м. Помимо того, в 2019 году «Локо» завоевал и Суперкубок России со Смоловым, победив «Зенит» (3:2). Фёдор тогда стал автором первого гола, что любопытно, на динамовском стадионе.

Ушёл же Смолов из «Локомотива» совсем не так, как приходил. Слишком тихо для игрока такого масштаба, как-то буднично. Немцы обновляли, омолаживали команду, и очень вовремя для Фёдора прилетело предложение из «Динамо».

Фёдор Смолов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Интересно, что после возвращения в «Динамо» Смолов огорчает «Локомотив» в каждом матче. В мае 2022-го Фёдор забил с игры и заработал пенальти в дерби с железнодорожниками. В октябре прошлого года реализовал пенальти. В мае 2023-го – ещё один пенальти.

«Матч с «Локо» – особенный? Наверное, скорее да, чем нет. Со многими ребятами до сих пор близко общаюсь, у меня только тёплые воспоминания об этом времени. Я провёл классное время в «Локомотиве», – признавался Смолов.

Сейчас для Фёдора особенно важно продлить эту голевую серию.