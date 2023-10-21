Команда без звёзд уделывает Роналду и Бензема в борьбе за чемпионство. Как так вышло?

Этим летом саудовский чемпионат стал одним из самых звёздных во всём мире. Количество элитных футболистов в местной Про лиге поражает, и перечислять всех поимённо даже нет смысла — таковых слишком много.

Отметим лишь, что топовым ростером выделяются четыре команды: «Аль-Хиляль» Неймара (стоимость состава — € 257,4 млн), «Аль-Ахли» Роберто Фирмино (€ 201 млн), «Аль-Наср» Криштиану Роналду (€ 195,5 млн) и «Аль-Иттихад» Карима Бензема (€ 133,2 млн).

Многие другие клубы также укомплектованы далеко не ноунеймами, и всё же между четвёркой главных богачей и остальными — пропасть. Игроки «Аль-Шабаба» оцениваются в € 69,5 млн, «Аль-Иттифака» — в € 66,8 млн, а стоимость остальных и вовсе не превышает € 35 млн.

«Аль-Хиляль» пока подтверждает звание босса саудовской качалки и с 26 очками занимает первое место после 10 туров. А вот вторая строчка в таблице удивляет: на ней с 23 очками расположился дерзкий «Аль-Таавун», весь состав которого дешевле одного Неймара практически в два раза (€ 60 млн против € 34,8 млн). Помогли в том числе:

«сухая» победа 2:0 над «Аль-Насром» — Роналду, Мане и Брозович этим парням ничего не противопоставили;

ничья 1:1 с «Аль-Иттихадом» — Бензема, Н’Голо Канте и Фабиньо, простите.

Вслед за «Аль-Таавуном» идут как раз трое других богачей: «Аль-Иттихад» (20 очков за 10 игр), а также «Аль-Наср» и «Аль-Ахли» (по 19 очков за девять встреч).

Откуда взялись эти выскочки и действительно ли они достойные претенденты на чемпионство? Давайте разбираться.

Кто из иностранцев тащит «Аль-Таавун»

Главный тренер Периклес Шамуска

Бразильцу всего 58 лет, однако он в профессии с далёкого 1994 года. Причина проста: Шамуска никогда не играл на профессиональном уровне, хотя пытался — был полузащитником молодёжки «Баии».

Минутка занимательной статистики: за 29 лет тренерской карьеры Периклес 31 (!!!) раз менял работу и только в трёх местах задерживался больше чем на два года. Оно и неудивительно, ведь у него только семь не самых статусных титулов: три чемпионства разных бразильских штатов, по Кубку Японии, Катара, Бразилии и Саудовской Аравии.

Несмотря на обилие команд в послужном списке, Шамуска тренировал только в пяти странах: помимо четырёх уже перечисленных, были ОАЭ.

ПЕРИКЛЕС ШАМУСКА Фото: Adam Nurkiewicz/Getty Images

Периклес — совсем не консерватор и способен подстраиваться под любого противника: может сыграть как с оборонительными 5-3-2 (так было против топового «Аль-Насра»), так и с более атакующими 4-2-3-1 или 4-3-3 против команд попроще (например, «Абхи» или «Аль-Фахды»).

Оба подхода в этом сезоне приносят результат. Да и в прошлом чемпионате «Аль-Таавун» с Шамуской был пятым, что тоже вполне солидно. Если команда по итогам Про-Лиги доберётся до золотых медалей со столь звёздными соперниками, это точно будет главным достижением в карьере тренера.

Вратарь Маилсон

У Бразилии шикарная вратарская школа — Алисон и Эдерсон соврать не дадут. Бывший голкипер «Спорт Ресифи» Маилсон в нынешнем сезоне саудовской лиги также держит марку: за девять матчей у 27-летнего кипера лишь восемь пропущенных (два из них — с пенальти), 23 сейва и четыре «сухаря» (продвинутая статистика взята до матча с «Аль-Иттихадом»).

А вот как играют его более именитые конкуренты:

Яссин Боно, «Аль-Хиляль»: 7 матчей, 5 пропущенных, 16 сейвов и 4 «сухаря»;

Эдуард Менди, «Аль-Ахли»: 9 матчей, 13 пропущенных (3 — с пенальти), 13 сейвов и 4 «сухаря».

Особой разницы между Маилсоном и Боно нет, а Менди так и вовсе смотрится хуже. Тем не менее по стоимости бразилец из «Аль-Таавуна» гораздо бюджетнее: € 3 млн против € 12 млн у марокканца и сенегальца.

МАИЛСОН Фото: altaawounfc.com

Центральный защитник Андрей Жиротто

Нет, у ещё одного бразильского футболиста «Аль-Таавуна» нет российских корней — есть итальянские. А ещё у него в деле навыки бомбардира: два гола при семи ударах в сторону ворот в девяти матчах. Что касается профильной статистики, то там тоже приличные цифры: по 19 отборов и перехватов.

Самый звёздный защитник Про лиги, Рожер Ибаньес из «Аль-Ахли», выступает похуже: девять матчей, один гол при 10 ударах в сторону ворот, 10 отборов и 18 перехватов. Хотя, если сравнивать ценник на игроков, экс-футболист «Ромы» и «Аталанты» должен выносить 31-летнего Жиротто, который пришёл из «Нанта», вперёд ногами: € 30 млн против € 4 млн.

Андрей Жиротто Фото: altaawounfc.com

Опорный полузащитник Ашраф Эль-Махдиуи

27-летнего воспитанника «Аякса» «Аль-Таавун» забрал из польской «Вислы» в январе 2022-го. И не прогадал — теперь он капитан команды и надёжное звено в центре поля. Восемь матчей, два ассиста, одна жёлтая и ноль красных, 11 его фолов и девять на нём, а также пять отборов и 11 перехватов.

Сравним со статистикой двух дорогостоящих монстров:

Фабиньо, «Аль-Иттихад»: 9 матчей, 0 результативных действий, 1 жёлтая и 0 красных, 19 его фолов и 6 на нём, 14 отборов и 13 перехватов;

Рубен Невеш, «Аль-Хиляль»: 9 матчей, 2 ассиста, 2 жёлтых и 0 красных, 14 его фолов и 6 на нём, 11 отборов и 9 перехватов.

Что касается именно работы опорника, Эль-Махдиуи уступает более звёздным соперникам. Здесь разница в классе как раз заметна не только по стоимости игроков: € 1,8 млн против € 42 млн у Фабиньо и € 40 млн у Невеша.

И всё же «Аль-Таавун» пропустил всего на один мяч больше самых «сухих» в Про лиге «Аль-Иттихада» и «Аль-Хиляля». Так что страховка партнёров, в том числе двух следующих героев, нивелирует не самые выдающиеся скиллы Ашрафа.

Ашраф Эль-Махдиуи Фото: altaawounfc.com

Центральные полузащитники Альваро Медран и Флавио

Пока что главное достижение в карьере 29-летнего Медрана — то, что его воспитал мадридский «Реал», где он дважды появился в основе и даже взял клубный чемпионат мира — 2014. Золотая медаль в саудовском середняке точно это исправит.

Что касается 27-летнего Флавио, бразилец может гордиться 54 играми в турецкой лиге за «Гиресунспор» и «Трабзонспор» — как раз оттуда он переехал в «Аль-Таавун» уже во вторую аренду на год. Согласитесь, так себе резюме по сравнению с конкурентами в Про лиге.

Альваро Медран и Флавио Фото: altaawounfc.com

А теперь устроим статистический замес два на два: Медран и Флавио против Сергея Милинковича-Савича из «Аль-Хиляля» и Франка Кессье из «Аль-Ахли»:

Медран, € 4 млн: 8 матчей, 1 гол и 6 ассистов (лучший в чемпионате), 23 удара (10 в створ), 6 его нарушений и 11 на нём, 31 навес или прострел в штрафную, 4 отбора и 6 перехватов;

Флавио, € 1,6 млн: 9 матчей, 1 гол, 12 ударов (2 в створ), 15 его фолов и 7 на нём, 7 навесов или прострелов в штрафную, 17 отборов и 6 перехватов;

Милинкович-Савич, € 50 млн: 7 матчей, 1 гол и 2 ассиста, 17 ударов (7 в створ), 16 его фолов и 14 на нём, 7 навесов или прострелов в штрафную, 8 отборов и 4 перехвата;

Кессье, € 25 млн: 9 матчей, 4 гола, 16 ударов (6 в створ), 15 его фолов и 12 на нём, 15 навесов или прострелов в штрафную, 16 отборов и 7 перехватов.

Голами выделяется последний. Он же наряду с Милинковичем-Савичем собирает гораздо больше фолов. И всё же Медран заметно чаще обостряет и отдаёт голевые, а Флавио выполняет черновую работу наравне с Кессье. То есть здесь примерное равенство.

Левый вингер Муса Барроу, центрфорвард Матеус, правый вингер Жоао Педро

«Аль-Таавун», хоть и набрал много очков, забивает по сравнению с другими командами скромно. 20 голов за 10 матчей — нормально для любой топовой лиги, но не для открытой саудовской. Это четвёртый показатель результативности в этом сезоне.

Впрочем, клуб ещё наверняка нагонит по голам более успешных оппонентов: Муса (играл за «Болонью») и Педро (играл за «Аль-Вахду» из ОАЭ) пополнили «Аль-Таавун» только в сентябре, когда чемпионат уже вовсю шёл. Тем не менее им хватило и нескольких матчей, чтобы показать класс.

Муса Барроу, Матеус, Жоао Педро Фото: altaawounfc.com

Здесь сравним исключительно среднюю результативность, так как у Барроу и Жоао всего по пять игр в саудовской лиге — недостаточно, чтобы мериться продвинутой статистикой.

у трио Муса (€ 11 млн) — Матеус (€ 1,6 млн) — Педро (€ 6 млн) суммарно 20 матчей (10-5-5), 8 голов (3-2-3) и 5 ассистов (все — у Матеуса);

у самых дорогостоящих конкурентов по позициям — Неймара (€ 60 млн), Митровича (€ 28 млн) и Малкома (€ 30 млн) из «Аль-Хиляля» — суммарно 19 матчей (3-7-9), 13 голов (0-7-6) и 7 ассистов (2-2-3).

И снова преимущество у тех, от кого и ждали. Но всё-таки оно не такое значительное, если учесть могучую разницу в стоимости футболистов.

«Аль-Таавун» достоин стать чемпионом Саудовской Аравии?

Получается крайне забавная ситуация. Недавно мы разбирали феномен Мурада Батна в саудовском чемпионате: никому не известный 33-летний герой реально уделывает всех атакующих игроков, кроме Роналду.

Тут же топ-футболисты примерно наравне с ноунеймами из «Аль-Таавуна». И почему те близки к вершине? Удивительно, но не за счёт везения и реализации — тут примерный паритет у всей пятёрки.

у «Аль-Таавуна» в среднем за матч набирается 1,36 xGA (ожидаемые пропущенные голы) и 1,82 xG (ожидаемые забитые), а пропускает и забивает он 0,8 и 2 соответственно. Если сложить показатели, получится фарт на +0,74;

у «Аль-Хиляля» 1,04 xGA и 2,53 xG, а пропускает и забивает он 0,7 и 2,7 соответственно. Фарт на +0,51;

У «Аль-Иттихада» 1,05 xGA и 1,7 xG, а пропускает и забивает он 0,7 и 1,9 соответственно. Фарт на +0,55;

У «Аль-Насра» 1,16 xGA и 2,02 xG, а пропускает и забивает он 1,33 и 2,89 соответственно. Фарт на +0,70;

У «Аль-Ахли» 1,21 xGA и 1,66 xG, а пропускает и забивает он 1,44 и 1,89 соответственно. Фарт на 0.

Просто менее звёздные игроки старанием компенсируют класс. Не так сильно, как Мурад Батна — зато всей командой, что и подбросило «Аль-Таавун» в претенденты как минимум на медали. Конечно, если мотивация останется на должном уровне.