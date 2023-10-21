«Оренбург» драматично отдал «Факелу» победу. Но обсуждать будут удивительное решение судей

«Оренбург» дома уступил «Факелу» (1:2) в матче 12-го тура РПЛ. Воронежцы впервые победили данного соперника в гостях. А команда Давида Деограсии опустилась в зону стыковых матчей. Правда, обсуждать в соцсетях уже по ходу встречи стали работу судейской бригады.

В первом тайме «Факел» обыгрывал соперника во всём: владел инициативой, действовал быстрее, был настойчив. Это и привело к голевому моменту: вблизи штрафной Николая Сысуева завалили Евгения Маркова. Ильнур Альшин подошёл к мячу и хитро исполнил штрафной: вместо удара в ближнюю девятку через стенку хавбек направил мяч в дальний нижний угол. Вратарь, может, и среагировал бы, но ему закрыли обзор свои же футболисты.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Гол – это, конечно, хорошо, но самый резонансный эпизод случился прямо перед перерывом: Марков чуть не оторвал ногу Габриэлю Флорентину. Если бы южноамериканец в последний момент не потерял точку опоры, это был бы страшнейший перелом. Самое удивительное, что нарушившему правила игроку Сергей Карасёв показал лишь жёлтую карточку, а ВАР вообще не вмешался!

Эпизод матча Фото: Скриншот из трансляции

Судья Игорь Федотов оценил эпизод и не согласился с Карасёвым.

Игорь Федотов арбитр «Эпизод в матче «Оренбург» — «Факел» — показ прямой красной карточки игроку «Факела» Маркову. Это ошибка Карасёва и VAR, который обязан был вмешаться в эпизод. VAR должен был указать, что это очевидная ошибка. Всех деталей Карасёв мог и не рассмотреть, хотя находился в идеальной позиции. Он должен был видеть место попадания. Игрок не успевает и не мог сыграть в мяч. Прямая нога, открытые шипы, место попадания. Можно было нанести травму, начиная от голеностопа и заканчивая коленом. Просто игрок «Оренбурга» полежал и решил дальше побежать — не тому игроку попали».

Видимо, в перерыве Сергей Ташуев испугался за Маркова и не выпустил его на второй тайм. А там уже «Оренбург» владел инициативой – и выжимал из соперника все соки. Итог – классный гол Дмитрия Воробьёва после волшебной комбинации. Если бы не голевой рикошет, это была бы фантастика.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

У «Оренбурга» оставалось около 15 минут основного времени, чтобы совершить камбэк. Ох сколько же ударов потащил Александр Беленов и сколько же моментов запорол Арсен Адамов. За всё это судьба наказала хозяев фатальной ошибкой на последних минутах: чудом не травмировавшийся в первом тайме Флорентин, отдавая пас на Сысуева, фактически подарил мяч сопернику – и голкипер сбил Максима Максимова. Вот это драма!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Невероятная развязка, ведь по сюжету «Оренбург», казалось, был ближе к победе, но сам её отдал после нелепой оплошности.