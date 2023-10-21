Армейцы устали от ничьих, но тем не менее очередной мировой могут быть довольны.

ЦСКА и «Рубин» выдали зрелище даже при нулях на табло. Как же не везло обеим командам!

РПЛ наконец-то вернулась после паузы на матчи сборных, и одним из самых интересных противостояний должна была стать сходка «Рубина» с ЦСКА. Команды не подвели и выдали зрелище — нулевая ничья не должна вводить в заблуждение.

Главный спонсор крепких нервов болельщиков ЦСКА в первом тайме — организовавший на первых минутах две опасные атаки Мойзес. Но не своих, а «Рубина».

Сперва бразилец отдал небрежную передачу на находящегося рядом Зделара. Технично принять такую было непросто. Вот Саша и не смог, неловко обработав мяч. Угочукву Иву только этого и ждал: легко сыграл на перехвате и запустил голевую контратаку.

Момент с Мойзесом Фото: Кадр из трансляции

С мячом Саша Зделар Фото: Кадр из трансляции

Казанцы исполнили всё чётко: прострел с правого фланга привёл к казни Чумича в пустые ворота. Но тут вмешался VAR, и выяснилось, что Иву помог себе рукой, поэтому на табло вернулись нули — ну просто сказочное везение красно-синих.

Просмотр VAR Фото: Кадр из трансляции

Видимо, Мойзесу было мало, и он повторил: только Файзуллаев принял передачу бразильца, так его тут же лишили мяча. Потеря привела к забегу Даки, который простил армейцев и пробил во внешнюю сторону сетки ворот.

Продолжение эпизода Фото: Кадр из трансляции

Опасный момент «Рубина» Фото: Кадр из трансляции

После двух опаснейших обрезов футболисты ЦСКА вспомнили, что вообще-то приехали за победой, и достойно ответили. Келлвен откликнулся на длинную диагональ, в прыжке прокинул мяч себе на ход и отдал его под удар Файзуллаеву. Аббосбеку оставалось только точно пробить в угол, однако хозяев выручила штанга.

Удар Файзуллаева Фото: Кадр из трансляции

Ответ «Рубина» был не менее хлёстким. Оборона ЦСКА проспала забег Ранджеловича, и казанцы показали, что способны создавать моменты не только после «привозов» соперника.

Забег Ранджеловича Фото: Кадр из трансляции

Лазар сделал всё для гола: чётко убрал под себя и вывалился на ворота. Подвело лишь завершение: пытаться пробить Акинфеева слабым ударом прямо в него, даже с такой дистанции, — просто смех.

Акинфеев спасает ЦСКА Фото: Кадр из трансляции

«Рубин» точно наиграл на гол, и всё же результатом казанцы должны быть довольны. Просто во втором тайме на поле царил уже ЦСКА.

Тем не менее первая половина второй 45-минутки запомнилась разве что массовой стычкой стенка на стенку после того, как Вуячич протаранил Акинфеева и влепил тому по икроножной мышце.

Стычка игроков Фото: Кадр из трансляции

Сам же Игорь на опыте остудил агрессию, успокоив и своих, и чужих.

Акинфеев успокаивает игроков Фото: Кадр из трансляции

А затем началась доминация ЦСКА. Армейцы даже забили с рикошетом от перекладины и пятой точки Дюпина, но пинбольный гол отменил офсайд.

Момент с отменённым голом ЦСКА Фото: Кадр из трансляции

Отменённый гол ЦСКА Фото: Кадр из трансляции

Тем не менее разыграли всё равно здорово: с отличной скидкой головой Заболотного. Обратите внимание, сколько футболистов гостей находилось в штрафной казанцев. И какая из команд оборонялась?

Эпизод матча Фото: Кадр из трансляции

Дальше — больше. Гаич выстрелил из штрафной под перекладину — Дюпин исполнил Куртуа и потащил.

Спасение Дюпина Фото: Кадр из трансляции

Сразу же после этого красно-синие подали угловой, и Мойзес должен был исправиться за ошибки в начале матча. Бразильца будто бы вообще не держали, однако он всё равно пробил головой чуть неточно.

Удар Мойзеса Фото: Кадр из трансляции

Завершил парад неудач ЦСКА Обляков, который с близкого расстояния умудрился также не попасть по воротам.

Промах Облякова Фото: Кадр из трансляции

Было бы иронично, пропусти армейцы после стольких упущенных моментов. И так почти получилось! Фамейе выбежал один на один с Акинфеевым, а затем промахнулся по мячу и упал на газон. Его будто выкосил человек-невидимка!

Падение Фамейе Фото: Кадр из трансляции

На этом комичном эпизоде команды и закончили. Счёт 0:0 вообще не отражает ход матча, однако невезение и нереализация сегодня были в почёте как у одних, так и у других. У ЦСКА, кстати, эта ничья стала уже девятой за 10 матчей. Да, армейцы проиграли в последний раз аж 19 сентября (1:2 с «Динамо»), но их болельщикам вряд ли от этого легче.