Сборная дорогих игроков, выступающих вне топ-5 лиг
Transfermarkt составил сборную из самых дорогих игроков, не выступающих в топ-5 лигах Европы. Кто вошёл в этот список?
Вратарь — Диогу Кошта
Цена голкипера «Порту» — € 45 млн.
Защитник — Давид Ганцко
Игрок «Фейеноорда» оценивается в € 30 млн.
Защитник — Гонсалу Инасиу
Футболист «Спортинга» стоит € 30 млн.
Защитник — Антониу Силва
Игрок «Бенфики» оценивается в € 45 млн.
Защитник — Лютсхарел Гертрейда
Цена футболиста «Фейеноорда» — € 35 млн.
Полузащитник — Сергей Милинкович-Савич
Полузащитник «Аль-Хиляля» оценивается в € 50 млн.
Полузащитник — Фабиньо
Футболист «Аль-Иттихада» стоит € 42 млн.
Полузащитник — Марко Верратти
Цена игрока «Аль-Араби» — € 40 млн.
Нападающий — Неймар
Форвард «Аль-Хиляля» оценивается в € 60 млн.
Нападающий — Сантьяго Хименес
Футболист «Фейеноорда» стоит € 40 млн.
Нападающий — Лионель Месси
Стоимость форварда «Интер Майами» — € 35 млн.
Сборная самых дорогих игроков, не выступающих в топ-5 лигах. Кто попал в команду?
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