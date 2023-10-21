Игнашевич эффектно притормозил лидера РПЛ! «Краснодар» точно претендует на чемпионство?

«Балтика» и «Краснодар» закрывали субботнюю программу 12-тура РПЛ. Выезд в Калининград — испытание для любой команды: все 10 очков балтийцы набрали как раз там. Теперь их 11, при этом хозяева могут быть недовольны! Хотя боролись вообще-то против уверенного лидера чемпионата.

Соперники прощупывали друг друга вплоть до 17-й минуты, пока «Краснодар» не разрезал оборону соперника всего двумя передачами: Сперцяна на Батчи и последующим прострелом на дальний угол, где Кордоба спокойно замкнул в пустые.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

А дальше на поле царила «Балтика». Спустя шесть минут счёт был уже равным: Кривцов неловко отразил прострел Сото прямо на Кузьмина — забить в такой ситуации было делом техники.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Особое внимание – к обороне «Краснодара». Хозяева подловили дыру на левом фланге «быков». Стоило Петрову упустить Сото, и у балтийского чилийца появились сразу четыре потенциально голевых адресата.

Фото: кадр из трансляции

Ещё пять минут, и калининградцы должны были выходить вперёд: отмечающий сегодня 25-летие Осипов выиграл борьбу в воздухе после подачи углового и зарядил в дальнюю штангу.

Что не получилось у Осипова, удалось Энрикесу. На 36-й минуте Фернандес забросил мяч точно на голову одноклубнику, и тот забил классический для себя гол.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Снова внимание на оборону «Краснодара». Что на скриншоте? Правильно, вновь те же четыре вероятных адресата. Защитники застыли на месте, словно оказались в матрице. И помогать им никто не спешил.

Фото: кадр из трансляции

Во втором тайме яркости было меньше, и всё же без гола не обошлось. Сперцян ворвался в штрафную соперника, и Маляров снёс его. Сперва ситуацию отыграли, тем не менее затем вмешался VAR, и Евгений Кукуляк назначил 11-метровый. Пострадавший сам же реализовал его.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Зачем правый защитник балтийцев бросился в ноги Сперцяну в такой ситуации? Понять сложно.

Фото: кадр из трансляции

«Балтика» играла точно не хуже «Краснодара», но в конце дважды чуть не упустила ничью 2:2. Знакомая история, правда, «Ростов»? Сначала Латышонок потащил хлёсткий удар Ахмедова, а следом нейтрализовал и верховую попытку Кордобы.

Как итог, всё решили навесы и прострелы в штрафную. «Балтика» не стеснялась нагружать оппонента кроссами: 10 успешных попыток из 21. В то же время «быки» в попытках раскатать калининградцев куда чаще владели мячом (68%) и отдали гораздо больше точных передач (470 против 163).

Тактика хозяев принесла два гола. Тактика гостей — столько же, но при этом второй мяч они забили после ну совсем не обязательного 11-метрового. А ведь ещё была и штанга Осипова.

«Балтика» — «Краснодар» — 2:2 Фото: vk.com/fckrasnodar

Данный матч стал третьим в РПЛ-2023/2024, где «Краснодар» уступал в счёте и отыгрался: «Ахмат» (1:1), «Ростов» (3:2) и вот теперь «Балтика». Предыдущие камбэки называли следствием характера чемпионов. Как и в целом прагматичную игру, с которой «быки» перед 12-м туром набрали аж 27 очков.

Проблема в том, что, согласно статистике, южане за 11 предыдущих встреч наработали всего на 19,53 балла. Победным противостояние с балтийцами тоже не назовёшь, так что цифры сильно не изменились.

Побеждать на фарте в течение всего сезона непросто, да и в обороне у «быков», несмотря на всего семь пропущенных, трудности есть. «Балтика» подсветила недостатки «Краснодара», и другие клубы РПЛ это учтут.