И ещё два матча. Всё это — в нашем онлайне!

Юран едет биться со «Спартаком», а «Зенит» зарубится за второе место с Самарой! LIVE РПЛ

Всем привет! 12-й тур РПЛ в самом разгаре. Сегодня, 22 октября, состоятся четыре матча.

В 12:00 мск начнут играть «Урал» и «Сочи». Кажется, команда Гончаренко — явный фаворит. Ведь «Сочи» проиграл шесть матчей подряд и находится на последнем месте в таблице. Или будет сюрприз?

Один из главных матчей тура пройдёт в Москве. «Спартак» против «Пари НН», Абаскаль против Юрана — мощь! В группе Кубка России красно-белые дважды переиграли сегодняшнего соперника, но для «Нижнего» это только дополнительный стимул. Тем более «Спартак» сейчас не в лучшей форме. Начало — в 14:00 мск.

Следом начнут играть «Зенит» и «Крылья Советов». Уникальная ситуация: действующие чемпионы идут четвёртыми и отстают от Самары на одно очко. Соответственно, сегодняшний матч — буквально борьба за вторую строчку! Такое пропускать точно нельзя. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

А закроет игровой день и заодно весь тур матч «Ростова» с «Ахматом». У команды Карпина большие проблемы — она не побеждает в РПЛ с середины августа. У «Ахмата» всё не настолько плохо, но побед нет на протяжении четырёх матчей. Ждём ничью или кто-то всё же прервёт серию? Начало — в 19:00 мск.

«Чемпионат» будет внимательно следить за всеми матчами. Присоединяйтесь к нашему онлайну!

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