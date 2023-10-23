Перес превратил «Реал» в авторитарную империю. «Барселоне» есть чему поучиться

9 мая 2023 года «Реал» обыграл «Осасуну» в финале Кубка Испании (2:0) и взял 32-й титул в эпоху Флорентино Переса — повторение рекорда легендарного босса «Мадрида» Сантьяго Бернабеу. Нынешнему президенту понадобилось 20 лет для выигрыша такой горы трофеев — почти вдвое меньше, чем правившему «Реалом» целых 34 года Бернабеу. Ещё один титул сделает Флорентино самым успешным президентом в истории клуба.

Рука президента крепка даже в 76 лет — его умелое руководство помогает «Реалу» уже долгие годы находиться в числе топовых клубов планеты. Летом 2023 года Мадрид, по данным Forbes, стал самым дорогим клубом в мире стоимостью в $ 6,07 млрд. Разбираемся, как Пересу удалось установить в «Реале» абсолютную власть и чем он отличается от незадачливых президентов «Барселоны».

Приобрёл обанкротившуюся строительную фирму и сделал её одним из самых успешных застройщиков мира

Юный Фло регулярно посещал стадион «Реала» вместе с родителями и четырьмя братьями и сёстрами, когда мадридцы выиграли первый финал Кубка европейских чемпионов в 1955 году. В 1966-м мадридцы взяли свой шестой Кубок с ушами, а Перес завершил обязательную военную службу и поступил в Мадридскую школу гражданского строительства. Фанат «Реала» сделал успешную карьеру чиновника. Он был советником и генеральным директором транспортной инфраструктуры министерства транспорта, туризма и коммуникаций, также вице-президентом Института реформ и сельскохозяйственного развития министерства сельского хозяйства, рыбной ловли и продовольствия. В начале 1980-х Флорентино решил попробовать себя в бизнесе.

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Перес приобрёл обанкротившуюся строительную фирму Construcciones Padros, которую к началу нулевых благодаря бурно развивавшейся строительной отрасли в Испании, обширным связям и заключению выгодных контрактов превратил в одного из самых успешных застройщиков мира. Сегодня эта компания называется ACS Group — её штат составляет 190 тысяч сотрудников, а годовая прибыль оценивается в € 40 млрд.

Как это часто бывает в случае с людьми, заработавшими миллионы, Пересу захотелось власти. Он пробовал себя в политике, но попытка баллотироваться в качестве кандидата в региональное правительство Мадрида в начале 1990-х закончилась провалом. Всё это время Флорентино посещал матчи «Реала» и однажды услышал от знакомого банкира, что у клуба большие проблемы с финансами и огромный долг. В отличие от Бернабеу, который 15 лет выступал за «Мадрид», карьера Переса ограничилась несколькими сезонами в любительских командах: сначала на позиции вратаря, а затем — полузащитника. Однако это совершенно не повлияло на решимость Фло стать президентом великого клуба.

Первая попытка в 1995 году завершилась неудачей — Перес проиграл 480 голосов действующему президенту Рамону Мендосе. Флорентино сделал правильные выводы и к следующей избирательной кампании в 2000 году вместо абстрактных обещаний помочь клубу выйти на новый уровень подготовил трансферную бомбу. Миллиардер (состояние Переса оценивается в € 2 млрд) пообещал членам клуба приобрести у «Барселоны» суперзвезду той эпохи Луиша Фигу. А заодно пообещал, что если не сдержит слово, то заплатит за каждого из 80 с лишним тысяч членские взносы.

Будущий президент «Реала» договорился о сделке с агентом футболиста. Условия были такими: Фигу получал $ 2,5 млн за переход в Мадрид, но только при условии победы Фло на выборах. Если же кандидат проигрывал, португалец оставался на «Камп Ноу» и оставлял деньги себе. Однако существовал ещё один пункт договора: в случае победы Переса и отказа Фигу переезжать в Мадрид футболист обязывался выплатить € 35 млн! Игрок и его агент не верили в победу Флорентино над действующим президентом Лоренсо Сансом, под руководством которого «Реал» в 1998 году прервал 32-летнюю серию без Кубка чемпионов. А зря!

Флорентино Перес, Луиш Фигу и Альфредо Ди Стефано Фото: realmadrid.com

«Обещание Переса опьянило фанатов «Реала», — писал журналист El Pais Диего Торрес. — Им больше не было дела до Санса и его трофеев. Всех интересовало, уничтожит ли Перес «Барсу» одним трансфером».

После победы Флорентино португальцу пришлось держать слово и переезжать на «Бернабеу» за рекордную по тем временам трансферную сумму в $ 64 млн. «Главный талант Переса — это не финансовая аналитика или особое чутьё, а умение выстраивать отношения. Именно благодаря этому он всегда получал лучшие контракты и игроков», — считает журналист El Confidencial Карлос Санчес.

Эра «галактикос», продажа клубной базы, отставка и пересмотр трансферной политики

Новый президент осознал — ради продолжительного сохранения власти в «Реале» ему нужен схожий концепт, как с переходом Фигу. И тогда он придумал и воплотил в клубе так называемую «эру «галактикос». В 2001 году «Реал» подписал Зинедина Зидана (€ 77,5 млн), в 2002-м — Роналдо (€ 45 млн), в 2003-м — Дэвида Бекхэма (€ 37,5 млн).

«Это стало крутым блокбастером, — гордится автор книги «Белые ангелы: Бекхэм, «Реал Мадрид» и новый футбол» Джон Карлин. — Как «Люди в чёрном» или, в нашем случае, «Люди в белом». У нас есть отличная история, отличная постановка и самые большие кассовые звёзды. «Реал Мадрид» — это компания, предоставляющая контент, как и Universal Studios. Только продукт высшего сорта!»

Перес лучше других понимал, что историческое величие «Реала» не будет работать, если не придать ему мировое значение — необходимо было сделать бренд торговой маркой №1 в мире. Именно поэтому он не экономил на суперзвёздах, а клуб одним из первых среди европейских грандов начал практиковать предсезонные туры по Азии и Америке. Топовые футболисты стали идеальным инструментом для продвижения и укрепления бренда в этих регионах. Если в 2000 году 95% доходов «Реал», по оценкам The Economist, собирал со внутреннего рынка, то с приходом Переса и покупкой звёзд ситуация заметно изменилась.

Эра «галактикос» в «Реале»: Фло в окружении Бекхэма, Фигу, Зидана и Роналдо Фото: realmadrid.com

При этом Флорентино всегда подчёркивал, что ни один футболист не может быть важнее клуба. Тем самым он упредил ситуацию, от которой сегодня страдает «Барселона». Какими бы крутыми ни были Зидан или Роналду, они не могли претендовать на тот культ, который на «Камп Ноу» устроили Лионелю Месси. История аргентинца закончилась безумным контрактом, едва не приведшим к банкротству главного соперника «Реала».

Второй проблемой Переса стали сумасшедшие долги Мадрида на сумму в € 300 млн. Президент решил проблему с помощью продажи земли, на которой располагалась клубная база «Реала», — муниципалитет Мадрида заплатил клубу € 480 млн. Вырученные средства помогли «сливочным» изыскать деньги на новые «галактические» трансферы, а также начать строительство суперсовременной базы в пригороде Мадрида Вальдебебасе. Её возведение обошлось в € 300 млн, но зато у «Реала» появилась площадь, в 10 раз превышавшая ту, которой клуб владел в черте города. О крутизне президента также свидетельствует способность провести реконструкцию «Сантьяго Бернабеу» стоимостью в € 900 млн без урезания расходов на команду.

Ставка на «галактическую» трансферную политику оправдала себя в плане раскрутки бренда «Реала», но результаты команды оставляли желать лучшего. Поэтому в 2006 году Перес подал в отставку. Но лишь для того, чтобы триумфально вернуться три года спустя. Президент пересмотрел трансферную политику и сделал ставку на покупку молодых талантов — Озила, Крооса, Модрича, Винисиуса и других мотивированных дарований. Самым крутым решением стало назначение на пост главного тренера Зинедина Зидана, под руководством которого «Реал» трижды подряд (2016, 2017, 2018) выиграл Лигу чемпионов.

Запретил группировку ультрас и установил жёсткие критерии для претендентов на его пост

Пересу удалось построить в Мадриде империю, в которой он обладает абсолютной властью. В разные периоды правления в «Реале» он с лёгкостью расставался с, казалось бы, самыми неприкасаемыми людьми на «Бернабеу» — начиная от Рауля и Касильяса и заканчивая Роналду, Рамосом и Зиданом-тренером. К каждому из них применялся принцип «ни один человек не может быть важнее клуба». Это касается не только правила о заключении с игроками старше 30 лет контрактов лишь на один год, но и зарплат. Сегодня они составляют в среднем для лидеров команды около € 20 млн в год, тогда как у главного конкурента — «Барселоны» — с оптимизацией средств в этой статье расходов всегда отмечалась переплата. Даже когда Роналду «косил» в Мадриде € 37 млн в год, зарплата Месси составляла € 70 млн. И так в среднем по всем лидерам. Так что у Переса с экономией всё чётко — это помогло клубу стойко пройти период пандемии.

Ещё один ключ к успеху — отношения с журналистами. Самые известные из них часто гостят в президентской ложе на «Бернабеу», Флорентино уделяет им много времени, порой раскрывая конфиденциальную информацию и формируя тем самым лояльность. Взамен негативные новости о клубе минимизируются или подаются в нужном для президента русле. К примеру, большинство мадридских СМИ написали, что негодяй Килиан Мбаппе не сдержал данное Пересу слово и отказался переходить в «Реал». Такая позиция сильно задела маму и агента игрока — та назвала ложью информацию о договорённости с мадридским клубом. Опять же, очень тонкая игра Фло на фоне скандала с подкупом журналистов бывшим президентом «Барселоны» Хосепом Бартомеу.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта и Перес на трибуне Фото: David Ramos/Getty Images

Единственными людьми, которые осмелились подвергнуть сомнению режим Флорентино, были Ultrasur — группа радикальных и очень агрессивных ультрас «Реала». Эти парни выступали против его авторитарного руководства клубом и не соглашались со многими решениями, касающимися команды. Они даже освистывали Переса на матчах, хотя такие проявления недовольства — большая редкость в «Реале». Терпение Фло иссякло после того, как Ultrasur расписали его дом краской с оскорбительными выражениями, а также осквернили могилу жены. Президент не стал с ними заискивать, а попросту избавился — использовал ещё несколько инцидентов с применением насилия в качестве предлога и запретил группировку.

К очередным президентским выборам в клубе Перес относится так же, как закоренелые диктаторы в недемократических странах — они стали пустой формальностью. Ещё в 2012 году Флорентино изменил устав «Реала»: теперь любой кандидат на пост президента должен быть членом клуба не менее 20 лет и обладать личным состоянием, эквивалентным 15% доходов команды. Тогда он утверждал, что это была необходимая мера, чтобы предотвратить продажу «Реала» зарубежному инвестору, но с тех пор в Мадриде популярна шутка, что кандидаты в президенты также должны работать на стройке, иметь троих детей и носить туфли 41-го размера, как у Фло. В любом случае с тех пор Перес трижды участвовал в президентских выборах, и ни один конкурент не смог соответствовать установленным критериям.

Используя все необходимые средства — как лесть, так и силу — Перес стал влиятельнейшим правителем одного из крупнейших и самых могущественных футбольных клубов мира. Когда его личное влияние не помогает, он использует деньги — неспроста его ложа всегда забита банкирами, политиками и бизнесменами. И неудивительно, что все соперники Флорентино либо перешли на его сторону, либо были уничтожены.