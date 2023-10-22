Ужасающая серия Карпина в РПЛ — всё! От разгрома «Ахмат» не спас даже чудо-сейв

Пока Валерий Карпин был в сборной России, его клубная команда времени не теряла. Здорово подготовилась к игре с «Ахматом». В 12-м туре РПЛ «Ростов» прервал семиматчевую безвыигрышную серию крупной победой.

«Ростов» к началу игры свалился в зону вылета, так что турнирное положение заставляло хозяев играть максимально агрессивно. С первых минут команда Валерия Карпина давила на соперника высоким прессингом, быстро развивала свои атаки и забрасывала мяч на центрфорварда Голенкова, который зачастую переигрывал защитников соперника. «Ахмат» же искал возможность использовать появлявшееся свободное пространство на половине поля хозяев. Наиболее эффективно это получалось делать слева на фланге и в полуфланге, где несколько передач под удар пришли от резвого Бериши.

На исходе трети первого тайма «Ростов» и «Ахмат» обменялись супермоментами. Ковачев из убойной позиции послал мяч прямо в Песьякова, а Мохеби, нанося удар по наполовину пустым воротам, умудрился пробить так, что оставил Опарину шанс на сейв – один из самых красивых в сезоне.

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В целом футбол получался боевым. В этой битве поле уже через 17 минут покинул травмированный Миронов. В конце концов, «Ростов» реализовал своё преимущество в скорости, забив два гола до перерыва. В первом случае у команды Карпина завязалась хорошая атака слева, а Швец, опускавшийся третьим центральным в оборону «Ахмата», создал глубину. Голенков здорово реализовал передачу, выиграв верховое единоборство у Челиковича.

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Второй гол ростовчан получился отчасти случайным. Новичок Карпина в сборной России Харин хотел вынести мяч из штрафной, вот только не обратил внимания на Мохеби и попал иранцу ногой по голове. Очевиднейший пенальти! Этот 11-метровый реализовал Осипенко. Статистика ударов к перерыву тоже отражала перевес хозяев – 13:5 (в створ – 3:2).

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Для любой другой команды перевес в два мяча был бы если не гарантией выигрыша, то большим преимуществом. Тем не менее «Ростов» в этом сезоне уже несколько раз отдавал победу, ведя по ходу матча со счётом 2:0. Первые минуты второго тайма намекали на то, что и с «Ахматом» история может повториться, но Голенков на 53-й минуте избавил свою команду от страхов прошлого. Нападающий блестяще сделал третий гол! Просто растоптал центральных защитников Челиковича и Тодоровича, после чего выкатил мяч на пустые ворота Мохеби. На сей раз иранец не промахнулся.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Голенков провёл прекрасный матч с «Ахматом»: пробил по воротам шесть раз, причём во всех случаях из пределов штрафной. Защитники команды Мирослава Ромащенко не просто не знали, как его сдержать. В нынешнем чемпионате России в активе конкурента Николая Комличенко уже пять голов и две голевые передачи – лучший сезон для нападающего. До этого у Егора было только три забитых мяча за карьеру в РПЛ. Впрочем, вскоре после гола случилась неприятность: Голенков получил повреждение и уступил место на поле Комличенко.

«Ахмат» во втором тайме не бросил играть. Команда из Грозного хотела уйти хотя бы от крупного поражения, во втором тайме значительно перебила ростовчан: удары – 12:7, в створ – 2:1. Но конкретики в атаке «Ахмату», как правило, недоставало. Так что счёт не поменялся. После хорошего начала под руководством Ромащенко результаты пошли на спад – безвыигрышная серия увеличилась уже до пяти матчей. А «Ростов», имевший по статистике слабейшую оборону в этом сезоне РПЛ, сыграл на ноль всего лишь во второй раз в чемпионате.