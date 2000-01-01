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Эмоции семьи дебютанта «Барсы» после его гола
Эмоции семьи дебютанта «Барсы» после его гола
17-летний Марк Гиу забил победный мяч за «Барселону» в матче с «Атлетиком» (1:0) спустя 34 секунды после дебюта во взрослом футболе. Больше самого Марка голу радовалась его семья. Эмоции родителей и сестры Гиу — бесценны!
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Семья 17-летнего дебютанта «Барсы» плакала после его гола «Атлетику». Невероятные эмоции!
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