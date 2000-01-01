Семья 17-летнего дебютанта «Барсы» плакала после его гола «Атлетику». Невероятные эмоции!

Эмоции семьи дебютанта «Барсы» после его гола

17-летний Марк Гиу забил победный мяч за «Барселону» в матче с «Атлетиком» (1:0) спустя 34 секунды после дебюта во взрослом футболе. Больше самого Марка голу радовалась его семья. Эмоции родителей и сестры Гиу — бесценны!