9 топ-матчей вторника: КХЛ, Лига чемпионов и Турнир чемпионок

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Посмотреть все события 24 октября в Матч-центре

Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

✅ 🏒 12:00: «Амур» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ — 1:4

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продолжится ли победная серия красно-белых?

«Спартак» продолжает приятно удивлять — после камбэка в матче с «Адмиралом» во Владивостоке победная серия москвичей составляет уже восемь матчей. Благодаря этому красно-белые запрыгнули на первую строчку не только в Западной конференции, но и во всей лиге, составив компанию «Металлургу». Держать такой темп очень тяжело — сможет ли банда Алексея Жамнова продолжить победную поступь в Хабаровске?

«Спартак» продолжает приятно удивлять Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

✅ 🎾 14:10: Вероника Кудерметова (Россия, 5) — Чжу Линь (Китай, 12), Чжухай, групповой этап — 6:7 (5:7), 1:6

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как дебютирует Кудерметова на Турнире чемпионок?

Спустя три года в Чжухае возобновляется Турнир чемпионок – Итоговый турнир для второй десятки рейтинга, а точнее, дюжины. В этот список-12 попали на этот раз сразу три россиянки: Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова и Дарья Касаткина. Причём Вероника выступит уже в первый день, и для неё это дебютное выступление в Чжухае. Её соперницей станет местная теннисистка — Чжу Линь, получившая от организаторов уайлд-кард. Ранее девушки встречались один раз — в первом круге «Ролан Гаррос» в 2022 году, и сильнее оказалась россиянка. В этой группе выступает также Людмила Самсонова, а в плей-офф выходит лишь сильнейшая из трио.

✅ 🎾 15:10: Алексей Попырин (Австралия) — Андрей Рублёв (Россия, 3), Вена, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как проявит себя Рублёв в матче с австралийцем с российскими корнями?

На «пятисотнике» в Вене из пяти россиян в борьбу вступили уже двое — Карен Хачанов победил Романа Сафиуллина. Теперь настала очередь Андрея Рублёва показать себя во всей красе. В стартовом раунде ему будет противостоять австралиец с российскими корнями Алексей Попырин. Соперники ранее друг с другом не играли. Алексей занимает 39-е место в рейтинге, а Андрей — пятое. Победитель во втором круге встретится с итальянцем Маттео Арнальди.

✅🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Витязь», регулярный чемпионат КХЛ — 5:2

Интрига: продолжится ли ренессанс «Витязя» под руководством Дмитрия Рябыкина?

Начало карьеры Дмитрия Рябыкина в подмосковном клубе получилось ужасным — «Витязь» проиграл четыре матча подряд, включая разгром в Уфе, и забросил только четыре шайбы. Но в последних двух играх команда преобразилась, дважды обыграв соперников. Первым в числе жертв «Витязя», что символично, оказался клуб всей жизни Рябыкина «Авангард», а затем в Балашихе пал «Локомотив». Чем на это ответит отдыхавшее почти целую неделю «Динамо»?

Алексей Кудашов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

✅⚽️ 19:45: «Галатасарай» — «Бавария», ЛЧ, группа A, 3-й тур — 1:3

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: закрепится ли «Бавария» на первом месте в группе?

«Галатасарай» неожиданно для многих стал сюрпризом в группе A. Турецкая команда в двух турах набрала четыре очка и занимает второе место. «Бавария» дважды победила и ожидаемо лидирует, но выезд в Стамбул может поменять расклады. Три очка позволят мюнхенцам закрепиться на первой строчке, в противном случае «Галатасарай» сделает шаг к сенсационному выходу в плей-офф. А ведь в этой группе ещё есть «Манчестер Юнайтед»!

✅🎾 21:00*: Стэн Вавринка (Швейцария) — Александр Шевченко (Россия, Q), Базель, первый круг — 3:6, 6:7

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Шевченко на старте Базеля с любимцем местной публики?

Александр Шевченко успешно преодолел квалификацию и пробился в основную сетку «пятисотника» в Базеле, став единственным представителем России в этом турнире. В стартовом раунде Александру будет противостоять любимец местной публики Стэн Вавринка. Ранее соперники друг с другом не играли. 38-летний Стэн является 45-й ракеткой мира, а 22-летний Александр — 83-й. Победитель матча дальше встретится с лучшим теннисистом из пары Тейлор Фритц — Макс Пёрселл.

✅⚽️ 22:00: «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген», ЛЧ, группа A, 3-й тур — 1:0

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Интрига: наберёт ли «МЮ» первые очки на групповом этапе?

Команда тен Хага катастрофически стартовала в Лиге чемпионов. Два тура — два поражения. В домашнем матче с «Копенгагеном» нужно обязательно набирать очки, чтобы продолжать борьбу за выход в плей-офф. Датская команда, к слову, уже успела сыграть вничью с «Галатасараем», поэтому находится в таблице выше англичан. Если «МЮ» не удастся выиграть, положение станет ещё грустнее.

Наберёт ли «МЮ» первые очки на групповом этапе ЛЧ? Фото: Michael Regan/Getty Image

✅⚽️ 22:00: «Севилья» — «Арсенал», ЛЧ, группа B, 3-й тур — 1:2

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: удержится ли «Арсенал» в зоне плей-офф?

«Севилья» в этом сезоне максимально непредсказуема: может проиграть в чемпионате три матча подряд, а может отобрать очки у «Реала». Для «Арсенала» это может стать проблемой, ведь выезд в Испанию в еврокубках никому не даётся легко. А выигрывать нужно, ведь после двух туров у команды Артеты в активе три очка. Группа плотная: выше идёт «Ланс» (4), «Севилья» (2) — третья, и даже последняя команда — ПСВ — успела набрать одно очко.

✅⚽️ 22:00: «Бенфика» — «Реал Сосьедад», ЛЧ, группа D, 3-й тур — 0:1

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Интрига: как Захарян дебютирует в Лиге чемпионов?

«Сосьедад» пока уверенно чувствует себя в главном еврокубке: два матча, четыре очка, первое место. Проблема в том, что группа плотная (у «Интера» столько же очков, у «Зальцбурга» — три), а «Бенфика», которая дважды проиграла и идёт последней, способна преподнести неприятный сюрприз, тем более на своём поле. С другой стороны, победа позволит команде Захаряна сделать большой шаг к евровесне. Да и последить за выступлением россиянина в Европе будет интересно, ведь предстоящий матч (если Арсен выйдет на поле) станет для него дебютным в Лиге чемпионов! В первых встречах Захарян оставался в запасе.