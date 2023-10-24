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Расписание спортивных матчей 24 октября 2023 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

9 топ-матчей вторника: КХЛ, Лига чемпионов и Турнир чемпионок
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 24 октября
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Интересные события сегодня, 24 октября: футбол, хоккей и теннис.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

✅ 🏒 12:00: «Амур» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ — 1:4

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Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2023, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 4
Спартак
Москва
0:1 Вишневский (Принс) – 28:00 (5x4)     0:2 Принс (Цыплаков) – 44:03 (5x4)     0:3 Порядин (Локтионов, Голдобин) – 53:06 (5x4)     0:4 Голдобин (Порядин, Савиков) – 58:56 (en)     1:4 Капустин (Рылов, Грачёв) – 59:56 (4x5)    

Интрига: продолжится ли победная серия красно-белых?

«Спартак» продолжает приятно удивлять — после камбэка в матче с «Адмиралом» во Владивостоке победная серия москвичей составляет уже восемь матчей. Благодаря этому красно-белые запрыгнули на первую строчку не только в Западной конференции, но и во всей лиге, составив компанию «Металлургу». Держать такой темп очень тяжело — сможет ли банда Алексея Жамнова продолжить победную поступь в Хабаровске?

«Спартак» продолжает приятно удивлять

«Спартак» продолжает приятно удивлять

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

✅ 🎾 14:10: Вероника Кудерметова (Россия, 5) — Чжу Линь (Китай, 12), Чжухай, групповой этап — 6:7 (5:7), 1:6

💬 Матч с текстовой трансляцией

Чжухай. Группа Роза
24 октября 2023, вторник. 14:10 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		1
7 7 		6
         
Чжу Линь
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь

Интрига: как дебютирует Кудерметова на Турнире чемпионок?

Спустя три года в Чжухае возобновляется Турнир чемпионок – Итоговый турнир для второй десятки рейтинга, а точнее, дюжины. В этот список-12 попали на этот раз сразу три россиянки: Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова и Дарья Касаткина. Причём Вероника выступит уже в первый день, и для неё это дебютное выступление в Чжухае. Её соперницей станет местная теннисистка — Чжу Линь, получившая от организаторов уайлд-кард. Ранее девушки встречались один раз — в первом круге «Ролан Гаррос» в 2022 году, и сильнее оказалась россиянка. В этой группе выступает также Людмила Самсонова, а в плей-офф выходит лишь сильнейшая из трио.

Что в итоге:
Неудачный дебют. Кудерметова уступила китаянке на старте малого Итогового турнира
Неудачный дебют. Кудерметова уступила китаянке на старте малого Итогового турнира

✅ 🎾 15:10: Алексей Попырин (Австралия) — Андрей Рублёв (Россия, 3), Вена, первый круг

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Вена. 1-й круг
24 октября 2023, вторник. 15:10 МСК
Алексей Попырин
39
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		4
7 7 		6
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Интрига: как проявит себя Рублёв в матче с австралийцем с российскими корнями?

На «пятисотнике» в Вене из пяти россиян в борьбу вступили уже двое — Карен Хачанов победил Романа Сафиуллина. Теперь настала очередь Андрея Рублёва показать себя во всей красе. В стартовом раунде ему будет противостоять австралиец с российскими корнями Алексей Попырин. Соперники ранее друг с другом не играли. Алексей занимает 39-е место в рейтинге, а Андрей — пятое. Победитель во втором круге встретится с итальянцем Маттео Арнальди.

Что в итоге:
Рублёв кричал, но победил австралийца Попырина. И стал на шаг ближе к Итоговому турниру
Рублёв кричал, но победил австралийца Попырина. И стал на шаг ближе к Итоговому турниру

✅🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Витязь», регулярный чемпионат КХЛ — 5:2

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2023, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Витязь
Московская область
1:0 Рашевский (Паталаха) – 01:56 (5x5)     2:0 Рашевский (Кудрявцев, О'Делл) – 14:01 (5x5)     2:1 Дарьин (Уилсон) – 20:35 (5x4)     3:1 Уил (Гусев, Пыленков) – 28:03 (5x5)     4:1 О'Делл (Уил, Пакетт) – 29:35 (5x4)     4:2 Алмазов (Козлов, Зубов) – 37:35 (5x5)     5:2 Рашевский – 57:00 (en)    

Интрига: продолжится ли ренессанс «Витязя» под руководством Дмитрия Рябыкина?

Начало карьеры Дмитрия Рябыкина в подмосковном клубе получилось ужасным — «Витязь» проиграл четыре матча подряд, включая разгром в Уфе, и забросил только четыре шайбы. Но в последних двух играх команда преобразилась, дважды обыграв соперников. Первым в числе жертв «Витязя», что символично, оказался клуб всей жизни Рябыкина «Авангард», а затем в Балашихе пал «Локомотив». Чем на это ответит отдыхавшее почти целую неделю «Динамо»?

Алексей Кудашов

Алексей Кудашов

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

✅⚽️ 19:45: «Галатасарай» — «Бавария», ЛЧ, группа A, 3-й тур — 1:3

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Группа A. 3-й тур
24 октября 2023, вторник. 19:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 3
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Коман – 8'     1:1 Икарди – 30'     1:2 Кейн – 73'     1:3 Мусиала – 79'    

Интрига: закрепится ли «Бавария» на первом месте в группе?

«Галатасарай» неожиданно для многих стал сюрпризом в группе A. Турецкая команда в двух турах набрала четыре очка и занимает второе место. «Бавария» дважды победила и ожидаемо лидирует, но выезд в Стамбул может поменять расклады. Три очка позволят мюнхенцам закрепиться на первой строчке, в противном случае «Галатасарай» сделает шаг к сенсационному выходу в плей-офф. А ведь в этой группе ещё есть «Манчестер Юнайтед»!

Что в итоге:
«Галатасарай» уничтожал «Баварию» целый тайм. Но тут «завёлся» Кейн
«Галатасарай» уничтожал «Баварию» целый тайм. Но тут «завёлся» Кейн

✅🎾 21:00*: Стэн Вавринка (Швейцария) — Александр Шевченко (Россия, Q), Базель, первый круг — 3:6, 6:7

*Время матча может измениться и будет уточнено

Базель. 1-й круг
24 октября 2023, вторник. 21:30 МСК
Стэн Вавринка
45
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 8
6 		7 10
         
Александр Шевченко
83
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко

Интрига: справится ли Шевченко на старте Базеля с любимцем местной публики?

Александр Шевченко успешно преодолел квалификацию и пробился в основную сетку «пятисотника» в Базеле, став единственным представителем России в этом турнире. В стартовом раунде Александру будет противостоять любимец местной публики Стэн Вавринка. Ранее соперники друг с другом не играли. 38-летний Стэн является 45-й ракеткой мира, а 22-летний Александр — 83-й. Победитель матча дальше встретится с лучшим теннисистом из пары Тейлор Фритц — Макс Пёрселл.

Что в итоге:
Шевченко переиграл трёхкратного чемпиона ТБШ. Россиянин рвётся в топ-70 рейтинга
Шевченко переиграл трёхкратного чемпиона ТБШ. Россиянин рвётся в топ-70 рейтинга

✅⚽️ 22:00: «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген», ЛЧ, группа A, 3-й тур — 1:0

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Группа A. 3-й тур
24 октября 2023, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 0
Копенгаген
Копенгаген, Дания
1:0 Магуайр – 72'    

Интрига: наберёт ли «МЮ» первые очки на групповом этапе?

Команда тен Хага катастрофически стартовала в Лиге чемпионов. Два тура — два поражения. В домашнем матче с «Копенгагеном» нужно обязательно набирать очки, чтобы продолжать борьбу за выход в плей-офф. Датская команда, к слову, уже успела сыграть вничью с «Галатасараем», поэтому находится в таблице выше англичан. Если «МЮ» не удастся выиграть, положение станет ещё грустнее.

Наберёт ли «МЮ» первые очки на групповом этапе ЛЧ?

Наберёт ли «МЮ» первые очки на групповом этапе ЛЧ?

Фото: Michael Regan/Getty Image

✅⚽️ 22:00: «Севилья» — «Арсенал», ЛЧ, группа B, 3-й тур — 1:2

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Группа B. 3-й тур
24 октября 2023, вторник. 22:00 МСК
Севилья
Севилья, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Мартинелли – 45+4'     0:2 Жезус – 53'     1:2 Гудель – 58'    

Интрига: удержится ли «Арсенал» в зоне плей-офф?

«Севилья» в этом сезоне максимально непредсказуема: может проиграть в чемпионате три матча подряд, а может отобрать очки у «Реала». Для «Арсенала» это может стать проблемой, ведь выезд в Испанию в еврокубках никому не даётся легко. А выигрывать нужно, ведь после двух туров у команды Артеты в активе три очка. Группа плотная: выше идёт «Ланс» (4), «Севилья» (2) — третья, и даже последняя команда — ПСВ — успела набрать одно очко.

Что в итоге:
Возможно, лучший гол вторника в ЛЧ. Жезус вытащил «Арсенал» мощным ударом в девятку
Видео
Возможно, лучший гол вторника в ЛЧ. Жезус вытащил «Арсенал» мощным ударом в девятку

✅⚽️ 22:00: «Бенфика» — «Реал Сосьедад», ЛЧ, группа D, 3-й тур — 0:1

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Группа D. 3-й тур
24 октября 2023, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
0:1 Мендес – 63'    

Интрига: как Захарян дебютирует в Лиге чемпионов?

«Сосьедад» пока уверенно чувствует себя в главном еврокубке: два матча, четыре очка, первое место. Проблема в том, что группа плотная (у «Интера» столько же очков, у «Зальцбурга» — три), а «Бенфика», которая дважды проиграла и идёт последней, способна преподнести неприятный сюрприз, тем более на своём поле. С другой стороны, победа позволит команде Захаряна сделать большой шаг к евровесне. Да и последить за выступлением россиянина в Европе будет интересно, ведь предстоящий матч (если Арсен выйдет на поле) станет для него дебютным в Лиге чемпионов! В первых встречах Захарян оставался в запасе.

Что в итоге:
Захарян наконец-то дебютировал в Лиге чемпионов! И помог «Сосьедаду» отстоять победу
Захарян наконец-то дебютировал в Лиге чемпионов! И помог «Сосьедаду» отстоять победу
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