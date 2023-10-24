10 героев РПЛ повысили свою стоимость после резкого падения. Их достижение восхищает

Недавно Transfermarkt выкатил очередное обновление стоимости футболистов РПЛ. Крупнейший даунгрейд ощутил Квинси Промес — его прайс рухнул с € 11 млн до € 6 млн. Да, ценники поменяли ещё до супергола голландца в ворота ЦСКА, иначе понижение наверняка не стало бы таким критичным.

Стоимость Промеса уже едва ли заметно повысится, ведь в январе вингеру исполнится 32 года. Зато в истории Премьер-Лиги хватает и куда более молодых героев, чей прайс заметно снизился совсем не из-за возраста.

Многим из них удалось не только вернуть прежний ценник, но и поднять его: кому-то — и вовсе до запредельного уровня. О таких игроках и пойдёт речь. Сразу спойлер — здесь будут только крупные изменения, то есть минимум на € 5 млн за последние годы.

Хвича Кварацхелия

Запредельный уровень — как раз про этого парня. Пиковая стоимость Хвичи в России — € 18 млн в июне 2021-го после четвёртого места в РПЛ. А дальше началось падение — и самого Кварацхелии, и его «Рубина».

Казанцы провалились в квалификации Лиги конференций, отлетев от польского «Ракува» в третьем раунде (0:1 по сумме двух матчей). В чемпионате тоже не шло: перед зимней паузой рубиновые опережали «Нижний Новгород» из зоны стыков лишь на три очка.

Спад «Рубина» был связан в том числе с невыразительной игрой Хвичи, который и к месту, и не очень лез в обводки, часто теряя мяч в простейших ситуациях. В декабре 2021-го ценник на грузина упал до € 16 млн, а в мае 2022-го, уже после побега в «Динамо Батуми», и вовсе до 15. Игроку на тот момент едва исполнился 21 год.

Хвича Кварацхелия Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Всё изменил переезд в Неаполь, где Квара стал чемпионом Италии, нахватал кучу индивидуальных наград, попал в ростер номинантов на «Золотой мяч» и к марту 2022-го поднял свой ценник до € 85 млн. Плюс € 70 млн за полтора года! И это далеко не предел.

Павел Мамаев

Мамаев — уникальный игрок, и не только из-за инцидентов с шампанским в Монако и избиением водителя ведущей Первого канала.

Полузащитник дебютировал в РПЛ уже в 16 лет, а в следующем 2006 году трижды забил за тонущее «Торпедо» и заслужил приглашение в ЦСКА. Там он поначалу совсем не играл, однако затем начал оправдывать ожидания и к декабрю 2011-го дорос до ценника в € 7 млн.

Как раз вскоре после этого пошли слухи о вероятном переходе Павла в «Манчестер Юнайтед» — как он сам признался позже, сенсация сорвалась из-за недостатка матчей за сборную России.

Возможно, именно несбывшиеся мечты привели Павла к плотной скамейке — пока ещё не подсудимых. К июню 2013-го его стоимость рухнула до € 3,7 млн.

«Краснодар» не спугнул регресс футболиста, и там он вновь начал зажигать в РПЛ. За 2015-й календарный год Мамаев наколотил 17 голов, включая четыре дубля, и отдал пять ассистов! Идеальная статистика для центрального полузащитника.

Павел Мамаев Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Первая половина 2016-го также не стала провальной, так что в июне цена на россиянина вспорхнула до € 12 млн. А уже в июле, после унылого Евро-2016, снизилась до € 10 млн и продолжила падение чуть ли не каждое обновление Transfermarkt, достигнув дна после загула с Александром Кокориным. Пик стоимости продержался всего месяц.

Артём Дзюба

Стоимость Дзюбы менялась так же хаотично, как курс рубля. Фиксируем:

€ 2 млн к 20 годам — старт карьеры явно удался;

€ 500 тыс. после скандала с кошельком Быстрова и отъезда в Томск;

€ 5 млн в связи с удачным камбэком в «Спартак» — в первой половине 2012-го забивал «Зениту», «Локо» и дважды ЦСКА в РПЛ;

€ 7,5 млн вслед за шикарной арендой в «Ростов» с Кубком России и новой ачивкой «Дзюбиньо», а также очередным заходом в «Спартак»;

€ 6 млн после финального прощания со «Спартаком», где из-за непродлённого контракта его сделали лавочником, и ещё одного путешествия в Ростов;

€ 10 млн — когда раскрылся в «Зените» как идеальный завершитель бильярдных передач Халка;

снова € 6 млн во времена Роберто Манчини, с которым у форварда совсем не заладилось.

Перевернули ситуацию результативные полгода в Туле (€ 7 млн), ярчайший ЧМ-2018, сделавший Дзюбу всенародным любимцем (€ 11 млн), и голевое возвращение в «Зенит» уже при Сергее Семаке (€ 16 млн), которого Артём спустя несколько лет почему-то забыл.

С весны 2020-го прайс на Дзюбу лишь падает — сказались и возраст, и потеря места в основе «Зенита». Тем не менее с декабря 2017-го по июнь 2020-го Артём поднял свой ценник на € 10 млн — и для этого не пришлось уезжать из России.

Сердар Азмун

Воспитанник РПЛ в целом и Курбана Бердыева в частности дебютировал за «Рубин» ещё в 18-летнем возрасте — и сразу в Лиге Европы. Тогда его стоимость оценивалась в скромные € 150 тыс.

Два года спустя форвард дорос до уже вполне солидных для 20-летнего футболиста € 2,5 млн — частенько забивал не только за клуб, но и за сборную, авансом получив прозвище Иранский Месси.

Дальше был скандальный переход в «Ростов» вслед за Бердыевым, и там Азмун реально включил режим Лео — ему хватило полутора лет, чтобы повысить свою стоимость до € 13 млн. Особенно Сердару удался 2016-й: семь голов за Иран, включая хет-трик Северной Македонии, и 13 банок за дончан — в том числе «Аяксу», «Атлетико» и «Баварии» в Лиге чемпионов. Легендарно? Ещё бы!

Сердар Азмун Фото: Алексей Старостин, «Чемпионат»

Развить успех не получилось. Азмун, как и весь «Ростов», вдолгую высокий уровень не удержал. В 2017-м вместе с Бердыевым он вновь катапультировался в Казань, и ценник на подсдавшего форварда упал до € 9 млн.

Новый молниеносный подъём случился после трансфера в «Зенит», где иранец составил убойный дуэт со всё тем же Дзюбой. Без финансовых скачков, впрочем, тоже не обошлось: € 11 млн в феврале 2019-го, € 18 млн в декабре 2019-го, € 14,5 млн в апреле 2020-го и, наконец, € 25 млн в декабре 2021-го. Да, был небольшой спад, однако позже он сменился званиями лучшего бомбардира РПЛ-2020/2021 и футболиста 2021 года в России.

Вслед за успехом в России иранец сорвался в «Байер» — затея не удалась: сейчас его ценник равен € 12 млн.

С нынешнего сезона Азмун пытается реанимировать карьеру в «Роме» — пока безуспешно: там он плотно присел на лавку и даже пролетел мимо заявки на Лигу Европы. Тем временем в январе иранцу исполнится 29. Похоже, € 25 млн так и останутся его потолком.

Магомед Оздоев

Оздоева заиграли в Премьер-Лиге ещё в 2010-м за «Локомотив». В следующем он стал там основным, а осенью 2012-го выпал из основы. Всё изменил переход в «Рубина» летом 2014-го: за два чемпионата он пропустил всего два матча, забив восемь голов — побольше многих нападающих.

В июне 2015-го Transfermarkt наградил Магомеда ценником в € 5 млн, и тот держался до мая 2016-го. А затем в Казани приземлились Хави Грасия с внушительным десантом легионеров — при таких вводных у Оздоева начался регресс.

Магомед Оздоев в «Рубине» Фото: Максим Туманов, «Чемпионат»

В феврале 2017-го Мага поехал за практикой в Грозный, однако повторить былые подвиги не удалось и там — его стоимость опустилась уже до € 2,5 млн. Возвращение в «Рубин» также успеха не принесло, а затем случился внезапный переход в «Зенит». Тогда казалось, что Оздоева взяли на сдачу от перспективного Набиуллина, который шёл с ним в связке. Тем временем Магомед оценивался уже в € 2 млн.

Реальность оказалась куда интереснее. Набиуллин не заиграл ни в Петербурге, ни далее в Сочи, Химках, Нижнем Новгороде и родной Казани. Зато Оздоев сначала привычно уселся на скамейку, а в начале 2019-го неожиданно стал основным. В конце года его оценивали уже в € 7 млн.

Магомед Оздоев в «Зените» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

То был пик Оздоева — несмотря на достойное выступление (чего только стоят шедевр в ворота «Челси» и два гола «Краснодару»), ценник на него неизменно снижался. Сейчас, когда Магомеду менее чем через месяц исполнится 31 год, он равен € 2 млн. Переезд в Европу тоже не помог.

Дуглас Сантос

Дуглас провалился с «Гамбургом» во Вторую Бундеслигу, но, даже несмотря на это, планомерно повышался в цене.

Переезд в Россию ничего не изменил. Бразилец с ходу ворвался в основу «Зенита», плотно закрывая левый фланг обороны. А потом случился гостевой матч 6-го тура ЛЧ с «Бенфикой», где петербуржцы отлетели 0:3 и не вышли в плей-офф даже ЛЕ, хотя претендовали на второе место в группе.

Главный виновник сразу двух пропущенных — как раз Дуглас: сначала потерял позицию и позволил сопернику раскатать издевательскую комбинацию с расстрелом пустых ворот, а затем нелепо сыграл рукой в своей штрафной.

Затем настала зимняя пауза, а сразу после неё стоимость Сантоса упала с € 14 млн до € 11 млн. Дальше столь же громких провалов не было, так что ценник на игрока вновь полез вверх и теперь равен € 18 млн.

Юрий Газинский

Газинский отбегал три сезона в Первой лиге за «Луч» и «Торпедо», а перед сезоном-2013/2014 его подхватил «Краснодар». И понеслось.

В двух предыдущих сезонах РПЛ «быки» стали девятыми и десятыми, с Юрием же они ни разу за семь лет не выпали из пятёрки — в том числе трижды забрали бронзу.

Футболист был важной частью «Краснодара» вплоть до сезона-2019/2020 — как раз тогда он вышел на пик стоимости в € 10 млн. Как и в случае с Дзюбой, спасибо домашнему ЧМ.

Гол Юрия Газинского на ЧМ-2018 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

До турнира полузащитник провёл за сборную лишь пять товарняков, причём только один от начала и до конца. Зато на чемпионате мира стал основным и по краснодарской привычке зацементировал центр поля, заодно откупорив ворота саудовцев.

Когда Газинскому исполнилось 30, ценник на него начал снижаться, да и сам он стал чаще сидеть на лавке. Сейчас Юрий доигрывает в «Урале», однако из-за тяжёлой травмы плеча находится вне футбола ещё с апреля.

Никола Влашич

Хорват оценивался лишь в € 8 млн, когда в июне 2018-го переходил в ЦСКА из «Эвертона», что стало сверхудачным вложением.

Победная банка «Реалу» и две (увы, обе непобедные) — «Виктории» в ЛЧ, а также другие 13 голов, в том числе трёхочковый дубль «Краснодару» плюс ничейные выстрелы в ворота «Спартака» и «Зенита» — и вот к декабрю 2019-го Влашич стоит уже € 22 млн.

На бешеное повышение повлияла и шикарная игра за сборные: на молодёжном Евро U21 Никола забил румынам и англичанам, а позже были два гола словакам и один Уэльсу в квалификации взрослого чемпионата Европы.

Перед зимней паузой и сразу после неё, впрочем, ЦСКА буксовал. За восемь матчей армейцы победили лишь раз, и то — «Эспаньол» в уже ничего не значащей встрече Лиги Европы — четвёртого места было не избежать. Как раз гол в той игре стал единственным результативным действием Влашича на данном отрезке. Вероятно, именно поэтому его стоимость упала до € 17,5 млн.

Зато потом Влашич снова врубил режим бога, став главной звездой РПЛ. И это при наличии в лиге Малкома и позже Промеса. 11+5 по гол+пас, а также банки в ворота шведов и французов в Лиге наций возвысили прайс на Николу до рекордных для него € 30 млн.

Никола Влашич Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Хорват держался на том же уровне, но в то же время мечтал сменить команду. И мечты не привели его к успеху — в «Вест Хэме» и «Торино» ценник на него лишь падает и остановился на отметке в € 17 млн. В любом случае снова перезагрузиться ещё не поздно, ведь Влашичу только исполнилось 26 лет.

Иван Обляков

Цена на Облякова опускалась не резко, а планомерно: вышла на пик в € 8 млн в декабре 2019-го, затем снижаясь сначала до € 7,5 млн, следом до € 6,5 млн, а к июню 2020-го и до € 5 млн.

Сказались универсальность футболиста и смена поколений в ЦСКА. Клуб покинули старички Бибрас Натхо и Понтус Вернблум, а также звёздный Александр Головин. А Иван вынужденно закрыл центр поля вместе с Ильзатом Ахметовым. Оба они куда больше заточены на созидание, нежели на разрушение – этим соперники умело пользовались.

Иван Обляков Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Как раз провалы в полузащите привели к падению стоимости Облякова. Исправил ситуацию Алексей Березуцкий, который передвинул Ивана на позицию левого латераля. После этого футболист стал практически незаменимым и в июне 2023-го поднял свой ценник до пиковых € 10 млн. И это явно не предел, учитывая 25-летний возраст.

Статистика наглядно показывает прогресс Облякова. В сезоне-2022/2023 он оформил 8+4 в РПЛ — больше, чем суммарно за два предыдущих розыгрыша.

Аксель Витсель

Одна из рекордных покупок в истории РПЛ поначалу оправдывала ожидания. Игра Витселя хоть и казалась неказистой, отобрать мяч у него было практически нереально. В то время как раздевалка «Зенита» раскололась на россиян и иностранцев, бельгиец тихо выполнял свою работу и был хорош — олдовые болельщики «Спартака» наверняка помнят дубль Акселя в ворота их команды.

Рекордный прайс Витселя в € 35 млн в Петербурге пришёл к нему в июле 2014-го — во многом на это повлиял ЧМ, где Бельгия с Акселем в основе обыграла Алжир, Корею, Россию и США, уступив только Аргентине в 1/4 финала.

Аксель Витсель Фото: FIFA via Getty Images

После этого Витсель затосковал в России и хотел сменить обстановку, тем не менее «Зенит» не отпускал одного из лидеров — «Ювентусу» и «Милану» пришлось смириться. Договорились обо всём только в январе 2017-го, когда контракт бельгийца подходил к финалу, а китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» не пожалел € 20 млн. Сам игрок оценивался в такую же сумму, а весной стал стоить уже € 15 млн.

Заметно исправил положение трансфер в дортмундскую «Боруссию» летом 2018-го. Полузащитник моментально освоился на новом месте и уже к декабрю вырос в цене до рекордных € 40 млн. Именно столько за него в 2012-м заплатил «Зенит».

В следующем месяце Витселю исполнилось 30, так что ещё один ценовой пик ему уже не светил.