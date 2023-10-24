Мог играть за «Спартак», а теперь разрывает в Лиге чемпионов. Брума — открытие сезона

Он уже забивал «Реалу», а четыре года назад предпочёл уехать не в Россию, а в Нидерланды.

«Реал» проведёт матч 3-го тура Лиги чемпионов в Португалии, а его соперником будет «Брага». Та самая, что организовала впечатляющий камбэк в предыдущей игре с «Унионом» (3:2). В составе «Браги» есть интересный персонаж. Арминду Брума фанател от Роналду, мог уехать играть в РПЛ, а теперь забивает почти в каждом матче Лиги чемпионов.

Дебютировал за «Спортинг» в 18 лет

Брума прошёл через академию «Спортинга» и дорос до первой команды. Он дебютировал за основной состав в феврале 2013 года — отыграл 45 минут в матче с «Маритиму» (0:1). Жезуалду Феррейра — тренер, который разглядел талант Брумы и выпустил парня на поле, когда тому было 18 лет и 3 месяца.

«Брума был частью процесса, который мы в то время проводили в «Спортинге», — вспоминал Феррейра. — Тренерский штаб вызвал в основу несколько игроков из академии, включая Жоау Мариу и Адриена Силву. Брума выделялся в очень юном возрасте и показал признаки того, что у него есть будущее».

Но в Лиссабоне Брума надолго не задержался. Через сезон он укатил в Турцию — «Галатасарай» заплатил солидные по тем временам € 13 млн. Парень отыграл за португальский клуб всего 13 матчей.

«Брума ушёл слишком рано, — считает Феррейра. — У него не было необходимой зрелости, чтобы стабилизировать карьеру. В «Галасатарае» парень получил серьёзную травму, после чего разъезжал по арендам. Он так и не смог направить карьеру в нужное русло. Брума очень быстро интегрировался в состав «Спортинга» после нашего с ним разговора. Я сказал ему, что в этой команде нужно хорошо делать свою работу и помогать другим. Нужно не только атаковать, но и обороняться. Бороться за каждый мяч, быстро выходить в атаку. Для Брумы это был очень важный разговор».

Жезуалду Феррейра — тренер, которому Брума благодарен до сих пор Фото: PA Images via Getty Images

«Феррейра очень помог мне в «Спортинге», — говорил Брума в 2013 году. — Раньше я очень сильно переживал, если что-то не получалось. Жезуалду помог мне поверить в свои силы. Он был для меня как отец. С момента перехода в первую команду «Спортинга» я через многое прошёл. Все эти трудности очень закалили меня».

Всегда фанател от Роналду и называл его кумиром

Фланговый нападающий отлично проявил себя на групповом этапе молодёжного чемпионата мира, который прошёл летом 2013 года. Португалия обыграла Нигерию (3:2), поделила очки с Южной Кореей (2:2) и раскатала Кубу (5:0). Брума отгрузил пять мячей (половину от общего числа голов команды) и отдал две результативные передачи. Очень впечатляющие цифры! Но португальцы не добрались до медалей — в 1/8 финала их обыграла сборная Ганы. Африканцы превратили 1:2 в 3:2 благодаря голам на 79-й и 85-й минутах. Брума на этот раз ушёл с поля без результативных действий.

«Мне нравится игра Криштиану Роналду, — говорил Брума во время турнира. — Если честно, пытаюсь быть на него похожим. Нани и Роналду — два футболиста, которыми я сейчас восхищаюсь больше других. Надеюсь, что однажды окажусь с ними в одной команде. Раньше я был немного суетным и неряшливым. Передерживал мяч на поле, постоянно пытался финтить. Позднее изменил взгляд на эти вещи и стал более серьёзным».

Арминду Брума Фото: Steve Bardens-FIFA/FIFA via Getty Images

Впрочем, Брума так и не реализовал потенциал. После отъезда из «Спортинга» он неоднократно менял клуб, однако нигде не задерживался на длительный срок. С 2014 года португалец поиграл в семи клубах. «Лейпциг» заплатил за парня € 15 млн, ПСВ — € 12 млн, «Фенербахче» — € 4,25 млн. А ещё были аренды в «Реал Сосьедад» и «Олимпиакос». А в 2019 году Брума мог оказаться в «Спартаке». По словам агента, московский клуб предлагал за € 15 млн — именно такую сумму требовал «Лейпциг». Самому игроку готовили контракт с зарплатой в € 2 млн, но через несколько недель тот отправился в ПСВ.

Во время чемпионата мира в России Брума в очередной раз назвал Роналду своим кумиром. «Я вырос в «Спортинге», в той же академии, что и Роналду, — говорил молодой португалец. — Его фотографии висят там повсюду, тренеры постоянно говорят о нём. Мы всегда равнялись на Криштиану. Я общался с ним в сборной Португалии. Это мой кумир. Все молодые игроки в сборной пристально следили за ним на тренировках и старались почерпнуть что-то нужное. Многие парни, в том числе и я, перенимают его фитнес-программу или диету. На тренировках он всегда сосредоточен на работе».

Арминду Брума в матче с «Реалом» Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Нынешняя Лига чемпионов — самая успешная в карьере Брумы

А что же сам Брума? В начале 2023 года вернулся в Португалию — «Брага» арендовала его у «Фенербахче» до конца сезона. Через полгода португальский клуб выкупил игрока за € 6,5 млн, который к тому моменту забил четыре мяча в 21 матче. Статистику никак не назовёшь фантастической, но и деньги заплатили не самые серьёзные. Сам Брума подчеркнул, что перешёл в «Брагу» ради сборной Португалии. По словам игрока, его цель — участие в финальной части Евро-2024. Очень громкие слова, учитывая, что Бруму не вызывали в сборную с 2019 года.

Впрочем, стартовый отрезок нынешнего сезона 28-летний футболист провёл на приличном уровне. Достаточно сказать, что Брума уже забил шесть мячей. Конечно, эти цифры не идут ни в какое сравнение с показателями лучших форвардов мира. Но за весь прошлый сезон Арминду забил всего четыре мяча. Если Брума продолжит в том же ключе, то легко побьёт личный рекорд (11 голов, сезон-2016/2017).

Арминду Брума Фото: Getty Images

Любопытно, что вингер пять раз отличился в Лиге чемпионов (три — в квалификации). До этого он за всю карьеру забил в этом турнире всего трижды. «Брага» провела шесть матчей в ЛЧ в этом сезоне, а Брума забил в пяти из них. А его гол в ворота «Униона» (3:2) и вовсе признали лучшим по итогам 2-го тура. Португалец шарахнул с дальней дистанции и попал в самый угол. Красота! Бруму включили в число претендентов на приз лучшему игроку недели в ЛЧ, но в итоге награду забрал Альваро Мората из «Атлетико».

Не играл в сборной три года, забивал «Реалу» в 2015-м

В сентябре главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес назвал список игроков, которых вызвали на отбор Евро-2024. Брумы среди этих ребят не оказалось. «Несколько футболистов здорово начали сезон. В их число входит Брума. Думаю, он мог бы оказаться в составе сборной Португалии. Я не тренер национальной команды, но уважаю его выбор», — считает главный тренер «Браги» Артур Жорже.

А вот агент футболиста Катио Бальде высказался более жёстко: «Я всеми способами пытался не реагировать на список. Решение тренера нужно уважать, но у нас есть право с ним не согласиться. Весь спортивный мир интересует, почему Брумы нет в составе. Я бы назвал всё это недостатком внимания и уважения к игроку. Тренер сборной публично оправдывает невызов в сборную определённых игроков, но не говорит ни слова о Бруме. Такое отношение непростительно»! Тем не менее в октябре футболиста «Браги» снова прокатили мимо состава сборной Португалии.

Сам Мартинес подчеркнул, что следит за игроками, которые не попали в состав: «Это был самый сложный список, который мне приходилось составлять с тех пор, как я оказался здесь. Брума, Карвалью, Галено, Жоау Мариу из «Порту» — каждый из них мог попасть в окончательный список. Могу лишь сказать следующее: «Ребята, продолжайте работать. Когда придёт ваша очередь, вы должны быть готовы».

Роберто Мартинес — главный тренер сборной Португалии Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На игру Брумы обратило внимание испанское издание Marca. Перед матчем Лиги чемпионов оно опубликовало небольшой текст с шапкой «Идеальный шторм, который угрожает «Реалу»: Брума забил пять мячей в шести матчах Лиги чемпионов. Вспомнили и то, что в сезоне-2015/2016 португалец играл за «Реал Сосьедад» на правах аренды (33 матча, три гола, один ассист).

Кстати, один из мячей в Ла Лиге Брума забил как раз в ворота «Реала» и сделал это на «Сантьяго Бернабеу». В предпоследний день 2015 года португалец завалил настоящую красоту. Кейлору Навасу можно было только посочувствовать.

Впрочем, клуб из Сан-Себастьяна всё равно проиграл — 1:3. Как знать, может быть, Брума снова сделает что-то подобное, но уже в домашнем матче с «Реалом»?