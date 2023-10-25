Холанд заклеивает рот специальной лентой на ночь. Правда, что дыхание носом так полезно?

В прошлом сезоне форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд наколотил 52 мяча в 53 матчах за клуб и продолжает феерить в новой кампании. В начале сентября норвежец покорил отметку 50 баллов по гол+пас (41+9) в АПЛ, побив рекорд знаменитого британского нападающего Энди Коула. Для этого форварду понадобилось 39 матчей АПЛ, а Коулу – на четыре игры больше.

За пару дней до очередного рекорда Эрлинг побывал в гостях на шоу Логана Пола «Импульсивно». В беседе с американским ютубером и боксёром форвард «Сити» рассказал о важнейшей роли сна в процессе своего восстановления. «Движение, тренировки, биомеханика – это то, чем я увлекаюсь, чтобы заставить тело работать наилучшим образом. Системообразующее звено всех процессов – это сон. Чтобы хорошо выспаться, я использую синие очки, блокирующие все сигналы в спальне. Также на ночь я заклеиваю рот лентой, чтобы открыть дыхательные пути. Иногда использую такой подход во время тренировок», – удивил Логана футболист.

Большую важность дыхания через нос для себя недавно открыла и одна из лучших теннисисток современности Ига Свёнтек. Журналисты заметили, что в процессе подготовки к US Open полька работала на корте с заклеенным ртом.

Холанд уделяет качеству сна особое внимание Фото: Из личного архива Эрлинга Холанда

Советский академик Бутейко лечил с помощью правильного дыхания сахарный диабет и эпилепсию

Практика дыхания через нос не нова. Впервые о важности и пользе этого метода заявил ещё в 1980-х советский учёный Константин Бутейко. Академик, автор метода ликвидации глубокого дыхания, считал главной виновницей многих недугов гипервентиляцию лёгких. Она происходит, когда мы дышим часто и хватаем воздух ртом. Бутейко утверждал, что с помощью дыхания можно вылечить сахарный диабет, рассеянный склероз и эпилепсию.

Метод академика вот уже 25 лет пытается усовершенствовать международный тренер по обучению дыханию Патрик МакКаун. «Каждый второй взрослый человек дышит ртом, что может нанести вред здоровью, – считает Патрик. – Во время отдыха, когда вы дышите носом, диафрагма лучше задействована. А дыхательная мышца диафрагмы обеспечивает стабилизацию позвоночника, поэтому у вас снижается риск боли в пояснице – 50% людей с болью в спине имеют дисфункциональный характер дыхания».

Техника дыхания через нос и заклеивание рта на ночь помогли МакКауну просыпаться бодрым и способствовали спокойствию и меньшей одышке во время физических упражнений. Также улучшились поступление кислорода из лёгких в кровь, здоровье зубов (дышащие через рот склонны к высокому индексу зубного налёта), память, внимание и гидратация – при выдохе через рот потеря воды увеличивается на 42%.

Академик Константин Бутейко Фото: РИА Новости

«Если вы дышите через рот, то минуете нос, а это означает, что не используете назальный оксид азота. Этот газ является основной защитой от вирусов, передающихся по воздуху, попадающих в организм. Он обладает противовирусным и антибактериальным действием, помогает открыть дыхательные пути и перераспределяет кровь по лёгким. Кроме того, если же у вас открыт рот во сне, вы проводите больше времени в первой стадии сна, то есть лёгком сне, и недостаточно времени в третьей стадии сна, который помогает максимально восстановиться», – отмечает ученик Бутейко, врач Михаил Хруставка.

Дыхание через нос играет огромную роль в развитии детей с рождения до пяти лет. Несколько лет назад в Великобритании провели исследование среди 11 тыс. школьников – оказалось, что неправильное дыхание на 40% увеличивало риск отставания в развитии у таких детей. «Всё потому, что мозг развивается во время медленного сна, – поясняет МакКаун. – Особенно префронтальная кора, которая отвечает за эмпатию, за планирование и принятие решений».

Свёнтек заклеивает рот на тренировках, тренер «Бостон Селтикс» — на ночь

Утратившая после US Open статус первой ракетки мира Ига Свёнтек призналась, что эксперимент с заклеенным ртом был инициативой её тренера по фитнесу Мацея Рыщука. «Тяжелее дышать, когда вы используете только нос. Пульс быстро учащается. Сразу ощущается разница – делать все вещи на площадке становится сложнее и сложнее с заклеенным ртом. Это способ поработать над выносливостью, не заставляя себя бегать слишком быстро и делать экстремальные вещи», – отметила победительница четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

Ига Свёнтек дышит носом, чтобы улучшить выносливость Фото: Пресс-служба Открытого чемпионата Канады по теннису

Используя для дыхания только нос, Ига тренирует сердечно-сосудистую систему – во многом это похоже на предсезонную подготовку футболистов в высокогорье. «Рот лучше держать на замке, и это не фигура речи, – считает Бретт Комер, профессор отоларингологии в Университете Кентукки. – Нос – единственный орган в человеческом теле, который выполняет какую-либо функцию с точки зрения потока воздуха внутрь и наружу. Рот ничего не делает. Нет части рта, предназначенной для дыхания. Рот нужен для того, чтобы есть, говорить и пить. Нос предназначен для обоняния и дыхания».

Тренировки с заклеенным ртом также практикуют ирландский боксёр Майкл Конлан и американские бойцы ММА Шон О'Мэлли и Дастин Порье. «Когда вы выполняете физические упражнения с закрытым ртом, содержание углекислого газа в крови немного увеличивается, – констатирует МакКаун. – Это расширяет кровеносные сосуды и дыхательные пути, а также способствует выделению гемоглобина – основного переносчика кислорода. Таким образом, во время физических упражнений доставка кислорода к работающим мышцам лучше, когда рот закрыт, а не открыт».

Первоначально при переключении дыхания со рта на нос во время тренировки человек будет чувствовать сильный кислородный голод, но чем дольше он это делает, тем меньше будет становиться этот дискомфорт. Постепенно спортсмен приучает себя дышать реже и накапливает больше энергии. «Правильно дыша носом, ты снижаешь уровень стресса и давления на сердце. Есть и другие преимущества. Например, носовая полость лучше очищает вдыхаемый воздух от пыли и инородных тел. Это эффективно в борьбе с гипервентиляцией, приводящей к головокружению или потере сознания», – выразил свою точку зрения тренер бойцов ММА Фил Дару.

Австралийские регбисты во время тренировки с заклеенным ртом Фото: Brendon Thorne/Getty Images

Тренер команды НБА «Бостон Селтикс» Джо Маззулла признался, что к концу сезона чувствовал себя настолько разбитым, что иногда с трудом поднимался по утрам с кровати. Врач команды посоветовал специалисту использовать ленту для сна, и всё изменилось. «Я не ожидал, что это работает так круто, теперь всем советую заклеивать рот на ночь», – ожил Маззулла.

Журналист в качестве эксперимента 10 дней дышал только ртом и чуть не сошёл с ума

Нос является превосходным природным фильтром. В ноздрях расположены микроскопические ворсинки, которые приклеивают 40% пыли и другой «грязи», занесённой воздушной массой. При этом вырабатывается слизь, содержащая природный антибиотик лизоцим. При дыхании ртом в лёгкие поступает много «лишнего» воздуха, что приводит к выработке излишнего количества слизи. В результате – сопли, красное горло и кашель. Но самое опасное даже не это, а гипервентиляция, когда организм защищается от переизбытка воздуха спазмами. Когда происходит спазм мозга, человек может упасть, потерять сознание, но через время он отойдёт. Если же это коронарный спазм, то без медицинской помощи не обойтись.

В 2020 году журналист The New York Times Джеймс Нестор решился на 10-дневный эксперимент – он позволил учёным заткнуть ему нос силиконом и хирургической лентой, чтобы увидеть, как дыхание только через рот повлияет на его здоровье. Как он описал в своей книге «Дыхание: новая наука об утраченном искусстве», воздействие было поразительно быстрым. У него развилось обструктивное апноэ во сне, его кровяное давление, пульс и частота сердечных сокращений резко возросли, а уровень кислорода в крови резко упал, в результате чего его мозг погрузился в мрачный туман. «Я понятия не имел, что всё будет так плохо. Я никогда не храпел, но уже на пятый день стал невыносимо страдать», – признался Нестор.

Ультрамарафонец Рори Уорнок бежит с заклеенным ртом Фото: Из личного архива Рори Уорнока

Важно понимать, что упор на дыхание преимущественно носом подходит далеко не всем, и лучше непременно проконсультироваться с врачом. Осенью 2022 года в TikTok стал популярным тренд заклеивать рот скотчем на ночь, чтобы дышать только носом, и это вызвало озабоченность людей из области медицины. «Да, преимущества дыхания носом очевидны, но что если у человека обструктивное апноэ во сне? Это может быть очень опасно», – предупреждает Радж Дасгупта, доцент кафедры клинической медицины Медицинской школы Кека при Университете Южной Калифорнии.

Апноэ во сне представляет собой полный или частичный коллапс дыхательных путей, является одним из наиболее распространённых и опасных нарушений сна. По информации журнала Lancet Respiratory Medicine, более 1 млрд человек в возрасте от 30 до 69 лет страдают этим заболеванием. Ещё миллионы людей не диагностированы. Так что если вы не профессиональный спортсмен, то к дыханию исключительно носом нужно подойти с большой осторожностью.