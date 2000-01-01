7 самых дорогих игроков Саудовской Про лиги
Немало топовых футболистов перебрались в этом сезоне в Саудовскую Аравию. Transfermart составил список самых дорогих игроков местной лиги. Как выглядит топ-7?
7-е место: Малком
Форвард «Аль-Хиляля», ещё недавно зажигавший в «Зените», оценивается в € 30 млн.
6-е место: Габриэль Вейга
Полузащитник «Аль-Ахли» стоит € 30 млн.
5-е место: Отавио
€ 35 млн — цена полузащитника «Аль-Насра».
4-е место: Фабиньо
Полузащитник «Аль-Иттихада» оценивается в € 38 млн.
3-е место: Сергей Милинкович-Савич
Полузащитник «Аль-Хиляля» стоит € 40 млн.
2-е место: Рубен Невеш
В € 40 млн оценивается и другой полузащитник «Аль-Хиляля».
1-е место: Неймар
Лидер списка — суперзвёздный форвард «Аль-Хиляля». Его цена — € 50 млн.
7 самых дорогих звёзд в Саудовской Аравии. Малком тоже в списке
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