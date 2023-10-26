12 топ-матчей четверга: Овечкин, Медведев, Вембаньяма и россияне в еврокубках

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

✅ 🏀 2:00: «Нью-Йорк Никс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА — 104:108

Интрига: как Джру Холидэй впишется в систему «Бостона»?

Вместе со стартом сезона дебютируют игроки в своих новых командах. Одним из самых важных переходов межсезонья стал обмен Дэмьена Лилларда в «Милуоки Бакс», за которым последовал и переход Холидэя в «Селтикс». Поможет ли Джру, как и «Бакс» в 2021 году, завоевать наконец чемпионство? «Никс» показали себя с отличной стороны в минувшем плей-офф, но по составу до сих пор не выглядят как серьёзные фавориты в борьбе за выход в финал. Смогут ли подопечные Тома Тибодо сделать шаг вперёд в этом сезоне?

Джру Холидэй и Квентин Гримс Фото: Maddie Meyer/Getty Images

✅ 🏒 2:30: «Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ — 4:6

Интрига: а на что вообще претендует «Вашингтон»?

Александр Овечкин наконец-то прервал голевое молчание, причём на это ему понадобилось 14 бросков за матч. Однако у всей его команды дела идут хуже: «столичные» пока последние на Востоке, за пять игр не одержали ни одной победы в основное время. Большинство столичных суперстар пока тоже не проявляют себя: например, Евгений Кузнецов после смены тренера набрал лишь один балл. «Нью-Джерси» на старте сезона, впрочем, выглядит нестабильно — и эта вывеска смотрится весьма интригующе.

✅ 🏀 4:30: «Сан-Антонио Спёрс» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА — 119:126

Интрига: как Вембаньяма проявит себя в дебютном матче в НБА?

Вокруг Вембаньямы существует ажиотаж, которого не вызывал ни один новичок со времён дебюта Леброна Джеймса. Чаще настолько завышенные ожидания мешают игроку раскрыться. Тем не менее Виктор уверенно себя подаёт, а также великолепно смотрелся в предсезонке. «Даллас» после провального сезона всё равно решил переподписать Кайри Ирвинга, но на бумаге не выглядит как серьёзный претендент на титул. Смогут ли «Маверикс» наладить игру вместе с Ирвингом и Дончичем на паркете одновременно?

Виктор Вембаньяма Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

✅ 🎾 10:05: Дарья Касаткина (Россия, 6) — Магда Линетт (Польша, 11), Чжухай, групповой этап — 6:3, 6:4

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: пробьётся ли Касаткина в плей-офф малого Итогового?

Дарья Касаткина приняла успешный старт на малом Итоговом чемпионате WTA в Чжухае, одолев в трёх сетах Барбору Крейчикову, у которой на счету уже была победа над Магдой Линетт. Теперь россиянке необходимо просто обыграть польскую теннисистку с любым счётом, чтобы выйти из группы в плей-офф. Иначе придётся считать дополнительные показатели. Ранее Дарья и Магда играли четыре раза и дважды обменялись победами. Линетт была сильнее на Australian Open — 2018 и в Кливленде-2021, а Касаткина — в Сан-Хосе-2021 и на Australian Open — 2022. Кто победит на этот раз?

Дарья Касаткина Фото: Fred Lee/Getty Images

✅ 🎾 13:00: Маттео Арнальди (Италия) — Андрей Рублёв (Россия, 3), Вена, второй круг — 5:7, 3:6

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: добьётся ли Рублёв досрочной путёвки на Итоговый?

Чемпион Вены-2020 Андрей Рублёв уже, можно сказать, в сантиметрах от попадания на Итоговый чемпионат ATP. Ему достаточно в нынешнем розыгрыше в столице Австрии пройти ещё одного-двух соперников, чтобы получить досрочную путёвку в Турин. Во втором круге Андрею будет противостоять перспективный итальянец Маттео Арнальди. Теннисисты ранее друг с другом не встречались. В четвертьфинале кто-то из них будет противостоять лучшему представителю пары Александр Зверев — Кэмерон Норри.

Андрей Рублёв Фото: Lintao Zhang/Getty Images

✅ 🎾 15:05: Даниил Медведев (Россия, 1) — Григор Димитров (Болгария), Вена, второй круг — 3:6, 6:2, 6:4

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: выйдет ли Медведев в 1/4 финала Вены на Карена Хачанова?

Даниил Медведев успешно начал защиту титула в Вене, обыграв в первом круге перспективного француза Артюра Фиса. Теперь россиянину будет противостоять болгарин Григор Димитров, который уже дважды обыгрывал Даниила — в Лондоне-2017 и Индиан-Уэллсе-2021. Правда, россиянин был сильнее пять раз — в Вашингтоне-2017, на US Open – 2019, в Цинциннати-2021, Вене-2022 и Роттердаме-2023. Победителя нового матча в рамках этого противостояния уже поджидает в четвертьфинале Карен Хачанов. Будет ли российское дерби?

✅ 🏒 16:30: «Авангард» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ — 1:0

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продолжат ли оба клуба выбираться из ямы?

Какое-то время назад болельщики в Омске и Уфе писали петиции об отставке главных тренеров, но после этого ситуация выправилась. «Салават» заиграл более активно в обеих зонах и наконец-то стал забивать, а не просто мучить зрителей. «Авангард» пока немного кувыркает по турнирной таблице, у команды остаются проблемы, но в Казани команда Кравца провела достаточно цельную игру. Впрочем, кто-то из них в любом случае должен проиграть.

Игроки ХК «Авангард» Фото: vk.com/hc_avangardomsk

✅ ⚽️ 19:45: «Штурм» — «Аталанта», ЛЕ, группа D, 3-й тур — 2:2

Интрига: Миранчук заслужил место в старте. Что сделает Гасперини?

Алексей продолжает набор игрового тонуса. Россиянин стал хотя бы регулярно выходить на замену и освежать игру «Аталанты». Учитывая встречу с не самым грозным соперником (три очка после двух туров), Алексей вполне готов выйти на встречу со «Штурмом» с первых минут. Ведь в последнем матче Серии А именно после выхода на поле россиянина команда Джан Пьеро Гасперини справилась с «Дженоа» (2:0).

Алексей Миранчук Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

✅ ⚽️ 22:00: «Ливерпуль» — «Тулуза», ЛЕ, группа Е, 3-й тур — 5:1

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Ливерпуль» уничтожит «Тулузу», как 16 лет назад?

История встреч у команд небогатая, но яркая. Единственный раз эти клубы встречались в квалификации Лиги чемпионов в августе 2007-го. Тогда по итогам двух матчей французы отлетели 0:5. Что роднит команды прямо сейчас? Они пребывают в благоприятном состоянии, ведь не проигрывают уже несколько недель: «Тулуза» ровно месяц, а «Ливерпуль» – три недели. Кто и кому в итоге испортит настроение?

Футболисты «Ливерпуля» Фото: Jan Kruger/Getty Images

✅ ⚽️ 22:00: «Брайтон» — «Аякс», ЛЕ, группа B, 3-й тур — 2:0

Интрига: конвейер по продаже игроков против середняка. Угадаете, кто тут «Аякс»?

Амстердамцы упали на предпоследнее место в Эредивизии, и лишь еврокубки могут улучшить их настроение: хотя бы не потеряны шансы на плей-офф Лиги Европы. Справедливости ради «Брайтон», который поражает всех последние два сезона прогрессом игроков, пока в дебютном еврокубковом путешествии выглядит плохо: одно очко и последнее место. Получается, это матч клубов, находящихся в разочарованном состоянии: в первом случае – от сезона в целом, а во втором – от еврокубков в частности.

Игроки «Брайтона» Фото: Steve Bardens/Getty Images

✅ ⚽️ 22:00: «Абердин» — ПАОК, ЛК, группа G, 3-й тур — 2:3

Интрига: Оздоев раззабивался. Теперь воткнёт в еврокубках?

После внезапного дубля Магомеда в чемпионате Греции ждёшь от россиянина феерии и дальше. Хавбек постепенно становится важным элементом ПАОКа, и понаблюдать за этим приятным процессом в рамках еврокубков – просто отличная идея. Можно ли назвать зарубежный этап карьеры Оздоева ренессансом? Пока вряд ли, но то, что это красиво (а вы загуглите, какие мячи положил наш футболист) – совершенно точно. Надо продолжать в том же духе.

Футболисты ПАОКа Фото: ФК ПАОК

✅ ⚽️ 22:00: «Будё-Глимт» — «Бешикташ», ЛК, группа D, 3-й тур — 3:1

Интрига: Хайкин против Зайнутдинова. Кто выйдет в плей-офф?

Учитывая, что матчи с «Бешикташем» спаянные, это двухматчевое противостояние во многом решит судьбу второй путёвки в евровесну. Ориентироваться на «Лугано» и «Брюгге» прямо сейчас неправильно, а вот на свои силы – очень даже. Никита Хайкин пропустил три гола на выходных в чемпионате Норвегии, но его команда всё равно выиграла. Про Бактиёра Зайнутдинова позитивного не скажешь: после сумасшедшего перформанса за сборную Казахстана хавбек проиграл «Галатасараю» (1:2).