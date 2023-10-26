Мбаппе уничтожил несчастного защитника. А потом «Милан» добил себя сам

«ПСЖ» победил «Милан» в Париже и теперь имеет шесть очков после трёх туров Лиги чемпионов. У команды Стефано Пиоли осталось два. Мбаппе забил свой второй гол на групповом этапе.

«Милан» впервые вышел на поле в Лиге чемпионов без единого итальянца в стартовом составе. Даже у «ПСЖ» оказалось больше представителей этой страны в основе: экс-голкипер «россонери» Доннарумма сыграл против своей бывшей команды. Любопытно, что при этом в воротах «Милана» был воспитанник парижского клуба Меньян. Вот такая ирония современного футбола.

В первые полтайма или даже полчаса команда Пиоли играла лучше. Прессинг со стороны «Милана» затруднял «ПСЖ» выход на чужую половину поля, у хозяев плохо получалось использовать появлявшееся свободное пространство. Команда Луиса Энрике уступала в центре поля, а «россонери» эффективнее действовали в ситуациях с переходом мяча. Атакующим игрокам «ПСЖ» не хватало взаимодействий на скорости, связи между ними были разорваны. В общем, «Милан» вполне мог забить первым, если бы доводил свои атаки до ума.

Первый удар парижан только в середине первого тайма нанёс Мбаппе – размял Меньяна, пробив не очень сильно из-за штрафной. До этого Килиан был неопасен. Вторую попытку забить Мбаппе сделал на исходе получаса и с тем же результатом. Но, подустав, игроки «Милана» стали в некоторых эпизодах опаздывать, поэтому на 32-й минуте Килиан получил третий шанс и открыл счёт, впервые встретившись с мячом в штрафной «Милана». Форвард, конечно, блестяще решил эпизод, уничтожив несчастного Томори, у которого в этой дуэли изначально было мало шансов. Но также во многом этот гол сделал 17-летний Заир-Эмери, который протащил мяч и отдал передачу на Мбаппе, несмотря на то что на его плечах висел Рейндерс. «ПСЖ» выиграл первый тайм, да и статистику ударов подправил к перерыву – 6:3 (в створ – 2:0, из штрафной – 2:1).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

На второй тайм Пиоли выпустил итальянца Калабрию – на правый фланг обороны для сдерживания разыгравшегося Мбаппе. Но тут «Милан» стали разрывать другие. Быстрый гол забил с правого фланга Дембеле в эпизоде, который начался с аута… гостей! Хозяевам просто не повезло, что единоборство Угарте с Мусой получилось слишком жёстким, поэтому забитый мяч был отменён после видеопросмотра. Но на 53-й минуте счёт всё же стал 2:0. Оборона «Милана» потеряла концентрацию на угловом соперника, а «ПСЖ» быстро разыграл стандарт: Дембеле пробил, Коло Муани добил. Очень просто и обидно для «россонери».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

У «Милана» после перерыва стало больше разрывов, а «ПСЖ» с его быстрым атакующим трио Мбаппе – Дембеле – Коло Муани только это и надо. По игре парижане были поближе к третьему голу, нежели «россонери» к тому, чтобы забить первый мяч. Команда Пиоли впервые попала в створ только по истечении часа матча, но и в том эпизоде Пулишич не напугал Доннарумму. Наверное, вратарь чемпионов Франции сильнее испугался, когда сам едва не «привёз» гол, выбежав из ворот для подстраховки защитников при длинной передаче миланцев.

«ПСЖ» всё же сделал свою победу крупной. В концовке ещё один гол организовал блестяще сыгравший в этот вечер Заир-Эмери – с его голевой передачи забил вышедший на замену Ли Кан Ин.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Несколькими минутами ранее автором дубля должен был стать Мбаппе, но Меньян лишил форварда гола, переправив мяч в штангу. Всего в матче с «Миланом» Килиан девять раз встретился с мячом в штрафной соперника, а четыре из пяти его ударов пришлись в створ. Кроме того, у форварда два паса под удар и три успешные обводки из семи. Хорошая игра для Мбаппе.