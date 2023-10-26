«Ньюкасл» упал с первого места в «группе смерти» ЛЧ. Англичанам люто не повезло в концовке

Начало матча «Ньюкасл» – «Боруссия» впечатлило своей интенсивностью. Без раскачки, без центра поля – так безбашенно не шёл вперед даже «Галатасарай». За первые 10 минут команды создали больше голевых моментов, чем во многих других матчах бывает за 90 минут. Причём больше преуспели гости. Вратарю «Ньюкасла» Поупу пришлось сделать три сейва уже на первых минутах. Причём в какой-то момент голкипер отбил за две секунды два удара с убойной дистанции. Правда, и «Ньюкасл» попёр смело. Гордон не реализовал выход один на один, а Триппьер дважды бил по воротам прямо с углового.

Так сложилось, что в первом тайме команды обменялись не только голевыми моментами, но и травмами. У «Боруссии», прихрамывая, поле покинул Эмре Джан, а у англичан ещё в начале игры не смог продолжить Исак. Не складывается у «Ньюкасла» с новичками за € 70 млн. Один травмируется постоянно, другой вот-вот будет дисквалифицирован на 10 месяцев из-за ставок на свои матчи. Тонали, кстати, имел право играть, но в основе не появился. Вышел на поле лишь на 65-й минуте.

Было бы удивительно, если бы первый тайм закончился вообще без голов. Перед самым перерывом Гордон потерял мяч, а у «Боруссии» удалась неплохая комбинация, и Нмеча в одно касание пробил по воротам с 15 метров – на этот раз Поуп уже не мог выручить.

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Во втором тайме игра выравнялась. Даже вполне можно сказать, что хозяева перехватили инициативу. Хотя, возможно, «Боруссия» её осознанно отдала, чтобы действовать на контратаках. Такой подход, как оказалось, оправдал себя, но несколько раз «Ньюкаслу» не хватило каких-то сантиметров, чтобы сравнять счёт.

На 57-й минуте Уилсон получил лучший момент англичан в этом матче. Нападающий оказался в пяти метрах прямо перед воротами. Казалось, что нет шансов остаться без гола, но форвард пробил во вратаря «Боруссии» Кобеля. А ближе к концу матча гостям несколько раз откровенно везло. Мяч дважды попадал в перекладину! Били всё тот же Уилсон и Гордон.

Таким образом, «Ньюкасл» откатился в группе с первого места на третье. Вперед вырвался «ПСЖ», а «Боруссия» сравнялась по очкам. Теперь немцы идут выше в таблице как раз за счёт очной встречи с «Ньюкаслом». Через две недели эти же команды сыграют в Германии.